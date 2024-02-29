الخميس 29 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

10 دول عربية تتنافس في سباق اختراق الضاحية بالأردن

جانب من اجتماع اللجنة المنظمة العليا لبطولة اختراق الضاحية العربية - (من المصدر)
جانب من اجتماع اللجنة المنظمة العليا لبطولة اختراق الضاحية العربية - (من المصدر)
 أكدت اللجنة المنظمة العليا لبطولة اختراق الضاحية العربية، إنجاز ترتيبات استضافة السباق العربي، الذي يقام على ملعب نادي البشارات للجولف، في السابع من آذار (مارس) الحالي، وذلك خلال اجتماعها الذي ترأسه مندوب راعي البطولة، ورئيس اللجنة المنظمة العليا أمين عمان د.يوسف الشواربة، نائب أمين عمان محمد القيسي، بحضور مندوب محافظ العاصة شادي البخيت، وممثل الأمن العام مدير وحدة أمن الملاعب العقيد فادي أبوخيط، ومدير الاتحاد العسكري العقيد نبوي الشواورة، ورئيس اللجنة المؤقتة لألعاب القوى د.وليد رحاحلة، ومدير البطولة رفيق حمودة وأعضاء اللجنة المؤقتة ورجال الإعلام الرياضي.اضافة اعلان
وأكد نائب أمين عمان محمد القيسي، أن الأمانة تضع كافة جهودها لدعم استضافة البطولة على أرض المملكة، مؤكدا على نهج وسياسة أمانة عمان في دعم الرياضة والرياضيين، مشيرا إلى مسؤوليتها الوطنية الاجتماعية والشبابية والرياضة نحو شباب وشابات الوطن، ناقلا تحيات راعي البطولة أمين عمان د.يوسف الشواربة ومؤكدا على العمل بروح الفريق لإبراز سمعة ومكانة الأردن رياضيا واستثمار الحدث سياحيا.
من جانبه عرج مدير البطولة رفيق حمودة على أعمال لجان البطولة، وإنجازها لجميع متطلبات استضافة البطولة التي تحظى بالأهمية الكبيرة، مشيرا إلى الدول المشاركة هي فلسطين، اليمن، السعودية، لبنان، المغرب، الكويت، الجزائر، عُمان، السودان والأردن، بمشاركة واسعة إداريا وفنيا ولاعبين تصل إلى 219 مشاركا، مبينا مسار البطولة والفئات المتنافسة في فئة الذكور للرجال 10 كم، شباب 8 كم، وناشئين 6 كم، وللإناث السيدات 10 كم، الشابات 6 كم والناشئات 4 كم.
وأجمع مندوب محافظ العاصمة شادي البخيت، ومدير وحدة أمن الملاعب العقيد فادي أبوخيط،، ومدير الاتحاد الرياضي العسكري العقيد نبوي الشواورة، على وضع كافة جهودهم لتوفير متطلبات نجاح البطولة، وحل بعض المشاكل العالقة لدى الجهات المسؤولة، والمساهمة في توفير كل ما يلزم من دعم لوجستي لإنجاح البطولة.
وفي ذات السياق، قدم رئيس اللجنة المؤقتة د. وليد رحاحلة الشكر لجميع الجهات الداعمة وجهود اللجان العاملة في استضافة السباق العربي، مشيرا إلى أهمية الحدث وارتفاع مؤشر المنافسة تبعا لجاهزية منتخبات الدول العربية، مشيرا إلى جهوزية المنتخب الوطني للذكور والإناث، متمنيا أن يحالف الأبطال والبطلات التوفيق للوصوف على منصات التتويج العربية. 
 واستعرض أمين سر اللجنة المؤقتة د. رائع خريسات أسماء اللجنة المنظمة، وشاكرا تعاونها وتقديم خدماتها الوطنية لإنجاح الاستضافة العربية، منوها أن فعاليات السباق العربي تبدأ الساعة 9 صباحا وتنتهي عند 2 ونصف ظهرا، مشيرا إلى أن اللجنة المؤقتة سوف تستضيف اجتماع الاتحاد العربي في عمان، على هامش فعاليات البطولة العربية.
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