10 لاعبين يمثلون الأردن في بطولة العالم للمصارعة

خالد تيسير العميري

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عمان – قرر اتحاد المصارعة، المشاركة بعشرة لاعبين في بطولة العالم للمصارعة تحت 20 عاما، والتي تحتضنها صالة الأميرة سمية في مدينة الحسين للشباب بالفترة من 14 إلى 20 آب (أغسطس) المقبل.وسيمثل المنتخب الوطني للمصارعة في بطولة العالم للشباب والشابات تحت 20 عاما، اللاعبون: أحمد أبو العدس وصهيب الحسنات وغيث عودة الله وعمر ضراغمة ومعتصم كساسبة (مصارعة رومانية)، صهيب مرافي وزيد اسحاق وأورتس شاميل وعبدالله مكون (مصارعة حرة)، إلى جانب اللاعبة نورا طيبين، تحت قيادة المدربين: يحيى أبو طبيخ ورمزي المرافي ورائد القيسي، ويساعدهم مدربا الفئات العمرية، هاني المرافي وإبراهيم عرعر.وتراجع “المصارعة” عن قراره الأخير المتمثل بإقامة بطولة العالم في صالة الأمير حمزة، لأسباب لوجستية، وفقا لما أكده رئيس اتحاد المصارعة م.محمد العواملة، في الوقت الذي منح فيه الاتحاد الدولي، اللجنة المحلية المنظمة استثناء خاصا لإقامة منافسات البطولة على بساطين بدلا من أربعة.وأنهى اتحاد المصارعة ترتيبات الاستضافة كافة، على أن يصار لعقد اجتماع اليوم من أجل مناقشة تفاصيل حفل الافتتاح للبطولة العالمية، التي تقام تحت رعاية الأمير فيصل بن الحسين، رئيس اللجنة الأولمبية الأردنية.وأغلق “دولي المصارعة” باب التسجيل لبطولة العالم، أول من أمس، حيث سيشارك 640 لاعبا ولاعبة، (457 لاعبا و183 لاعبة) إلى جانب 216 مدربا و35 مديرا فنيا و54 حكما، وبإجمالي 1172 مشاركا يمثلون 61 دولة، مع إضافة ممثلي وسائل الإعلام وموظفي الاتحاد الدولي والمنظمين والمتطوعين.وقال رئيس اتحاد المصارعة م.محمد العواملة في معرض رده على استفسارات (الغد): “مسؤولية كبيرة أن نقوم باستضافة بطولة عالم في فترة قياسية لا تتجاوز 25 يوما، رغم أن هذا النوع من البطولات يتم تحضير ملف استضافته قبل 4 سنوات من الحدث، لكننا قبلنا هذا التحدي بصدر رحب، ونريد وضع بصمتنا”. وتابع: “هناك جوانب مهمة من الاستضافة، منها السياحية والاقتصادية، وهناك تنسيق مستمر مع هيئة تنشيط السياحة لتقديم برامج للوفود، تعكس الهوية الأردنية”.وشدد العواملة، على أن المشاركين سيبدؤون بالتوافد إلى الأردن اعتبارا من 10 آب (أغسطس) المقبل، لافتا إلى وجود اجتماعات مع لجان التطوير والتسويق والرياضة في الاتحاد الدولي للعبة، من أجل بحث خطط التطوير والدعم للأردن.