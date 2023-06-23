10 ميداليات أردنية للأولمبياد الخاص في برلين

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عمان -الغد- حصد لاعبو ولاعبات الأولمبياد الخاص الأردني على 10 ميداليات ملونة، منها 4 ذهبيات وفضية واحدة و5 برونزيات، في منافسات الألعاب العالمية الصيفية السادسة عشرة المقامة حاليا في العاصمة الألمانية برلين، وتختتم يوم غد بمشاركة نحو 7 آلاف رياضي يمثلون 186 دولة.وتوج فريق التتابع المكون من اللاعبين واللاعبات: معاوية بكيرات، وعبدالرحمن دويكات وبشرى الشراري وسمر الزعبي بذهبيه سباق 4 × 25م تتابع، كما نالت يارا العدوان ذهبية 100م تزلج عجلات، بشرى الشراري ذهبية سباحة ظهر 50م، ولينا هديب ذهبية دفع الجلة.وحصل اللاعب حسن مصلح على برونزية دفع الجلة، فيما أحرزت الثنائي هادية العدوان ورنا العموش برونزية زوجي البولينغ، ويزيد ابراهيم برونزية تزلج 100م، وميسون عبدالحكيم برونزية تزلج 100م، صبا زيادة برونزية فردي البوشي، والثنائي صبا زياده ونورشان عمر برونزية زوجي البوشي.وعبر رئيس الأولمبياد الأردني الخاص ورئيس البعثة الأردنية للألعاب العالمية في برلين د. علي الشواهين عن سعادته بهذه الإنجازات التي وضعت الأردن على منصة التتويج في حدث رياضي عالمي كبير. وأشاد الشواهين بأداء اللاعبين واللاعبات وحرصهم على تقديم مستويات عالية اوصلتهم عن جدارة للمنافسة في كافة الألعاب.وأشار الشواهين إلى طموحات اللاعبين واللاعبات بزيادة رصيد الأردن من الميداليات من خلال الظهور في اليومين الأخيرين السبت والأحد ومن خلال منافسات ألعاب القوى والسباحة ورفع الأثقال والبولينغ والريشة الطائرة والتزلج بالعجلات، قبل عودة البعثة الأردنية إلى عمان ظهر يوم الاثنين القادم.