السبت 13 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

118 لاعبا في التجمع الأولي لمنتخبات المصارعة

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اللاعبون في التجمع الأولي لمنتخبات المصارعة -(من المصدر)
عمان – ينظم اتحاد المصارعة، تجمعا أوليا يشارك فيه نحو 118 لاعبا يمثلون الأندية المحلية في مختلف الفئات العمرية للمصارعة بنوعيها "الحرة والروماني"، وذلك تمهيدا لاختيار الأفضل منهم وضمهم إلى المنتخبات الوطنية، كل في فئته المعتمدة، تأهبا للمشاركة في البطولات العربية والقارية الدولية المدرجة على أجندة الاتحاد للموسم الحالي 2024.اضافة اعلان
ووفقا للحكم نايف علوش، المستشار الفني لاتحاد المصارعة وعضو اللجنة الفنية، فإن اتحاد المصارعة خاطب مدربي الأندية مؤخرا لتسمية أفضل اللاعبين لديهم، تمهيدا لإخضاعهم إلى اختبارات تنافسية ومهارية، تفضي لاختيار النخبة منهم، والتي يسعى اتحاد المصارعة للعمل عليها حاليا، مؤكدا أن الجولة الأولى من بطولة دوري المصارعة ستكون حاسمة في اختيار بعض اللاعبين.
وينخرط في تجمع المصارعة الرومانية 45 لاعبا بالفئتين تحت 15 و17 عاما، و30 لاعبا بالفئتين تحت 20 و23 عاما، بمعدل 3 حصص تدريبية في الأسبوع بإشراف المدربين يحيى أبو طبيخ وإبراهيم عرعر، فيما يتواجد تجمع المصارعة الحرة بـ 23 لاعبا بالفئتين تحت 15 و17 عاما، و20 لاعبا بالفئتين تحت 20 و23 عاما، وبمعدل 3 حصص تدريبية في الأسبوع بإشراف المدربين رمزي وهاني المرافي.  
ويؤكد علوش في حديثه لـ (الغد): "نركز على فحص الجوانب الاختبارية للاعبين من خلال عقد المنافسات الداخلية في التجمع، وكذلك المهارية، نريد الوقوف على قدرات اللاعبين واختيار الأفضل منهم".
وتقام الجولة الأولى من بطولة دوري المصارعة للفئات تحت 12 و15 روماني وحرة في الفترة من 24 إلى 27 كانون الثاني (يناير) الحالي، والتي ستشهد أيضا إقامة بطولة السيدات للأوزان الحرة.
وسينخرط اللاعبون الذين يقع عليهم اختيار اللجنة الفنية في تمثيل المنتخبات الوطنية، بمعسكر داخلي يقام في نيسان (أبريل) المقبل، ويضم نخبة من لاعبي ولاعبات دول، الولايات المتحدة الأميركية وبلغاريا ورومانيا وأوكرانيا وبولندا، حيث يقول علوش في هذا الصدد: "تشكل المعسكرات فرصة للاستثمار والتطور، ونسعى لأن يكون الأردن مركزا إقليميا لتنظيم واستضافة المعسكرات الدولية، والتي ستعود بفوائد عديدة على اللاعبين والمدربين والحكام"، مشددا على تنظيم بطولة دولية في ختام المعسكر بين اللاعبين المشاركين كافة. 
ويشارك المنتخب الوطني للمصارعة في بطولة العرب للفئتين تحت 17 و23 عاما، والتي تحتضنها المملكة العربية السعودية في الفترة من 3 إلى 7 آذار (مارس) المقبل، قبل أن تستضيف المملكة بطولة آسيا تحت 17 و23 عاما بالفترة من 22 إلى 30 حزيران (يونيو) المقبل، وتسبقها المشاركة في بطولة العرب تحت 15 و20 عاما في الجزائر، كما يشارك المنتخب الوطني في بطولة آسيا للفئتين تحت 15 و20 عاما، والتي تحتضنها السعودية أيضا بالفترة من 6 إلى 14 تموز (يوليو) المقبل، فيما تقام البطولة العربية للرجال في تونس خلال النصف الثاني من كانون الأول (ديسمبر) المقبل.
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