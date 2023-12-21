الخميس 21 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

12 لاعبة يتجاوزن الاختبارات التقييمية للجمباز

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عدد من اللاعبات يحملن الشهادات بعد تخطيهن الاختبارات المقررة لتمثيل المنتخبات الوطنية-(من المصدر)
عمان-الغد- نجحت 12 لاعبة بتخطي الاختبارات التقييمية للاعبات منتخبات الفئات العمرية للجمباز، والتي أقامها اتحاد اللعبة مؤخرا في مركز الأميرة رحمة للجمباز بمدينة الحسين للشباب.اضافة اعلان
وأشرفت المدربة البيلاروسية أيلينا بحضور أعضاء مجلس إدارة اتحاد الجمباز وأعضاء اللجنة الفنية، على الاختبارات التقييمية، التي غاب عنها المدرب الوطني خليل القواسمة، بسبب وفاة شقيقه.
وأفرزت الاختبارات عن تخطي اللاعبة كيندا الزبيدي اختبار المنتخبات الوطنية لمواليد 2016 فما دون، فيما تأهلت اللاعبات، كندا شهوان وليليان نزال وبانه عبدربه وليلى القاضي، عن اختبارات مواليد العام 2013-2015.
وضمن المجموعة الثالثة لمواليد العام 2008-2012، تخطت سبع لاعبات الاختبارات، وهن: سيلينا عساف وشاما عبده وريتال علان وغنى السقا وهيام خرعوبة وزينة العموش ولبنى مقداد.
وكانت بطولة الراحلة نهى حتر الأولى لمراكز الجمباز، قد شكلت ختام الموسم 2023 لأنشطة وفعاليات اتحاد الجمباز، والتي شهدت العديد من الإنجازات في الباركور والجمباز الفني، وسط تأكيدات من القائمين على اتحاد اللعبة باعتماد البطولة وإدراجها في الأجندة السنوية المعتمدة للجمباز.
وحظيت النسخة الأولى من بطولة الراحلة نهى حتر بمشاركة قياسية لنحو 343 لاعبة للفئات العمرية من 5 إلى 13 سنة، واللواتي مثلن 5 مراكز، وهي: مركز عودة، مركز أتلانتس، مركز جي إكس، مركز لا جمناستيك، مركز ريعان الشباب، وتنافست اللاعبات فيما بينهن على أربعة أجهزة، وهي: المتوازي، الأرضي، العقلة، وعارضة التوازن.
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