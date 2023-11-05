الأحد 05 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

12 ميدالية ملونة لمنتخب اللياقة البدنية في بطولة العالم

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منتخب تحدي اللياقة البدنية تألق ببطولة العالم في إسبانيا - (من المصدر)
عمان - ظفر المنتخب الوطني للياقة البدنية، بـ12 ميدالية ملونة في بطولة العالم المقالمة حاليا في إسبانيا.
وأكمل منتخب اللياقة البدنية مسلسل تألقه في مشاركته الرسمية الثانية، بعد أن حقق تفوقا لافتا في بطولة آسيا حين عاد بـ12 ميدالية ملونة من بيروت.اضافة اعلان
وأنهى المنتخب الوطني منافسات الفردي بحصاد 5 ميداليات ملونة بواقع فضيتين و3 برونزيات، والتي تقلدها كل من: علي الحموي حين توج بفضية المستوى الذهبي، وأدهم الصقور الذي توج ببرونزية المستوى الذهبي، وراما أبو صالح (فضية المستوى الذهبي)، وستيفاني نعواس (برونزية المستوى الذهبي)، فيما جاء مهند القيسي رابعا، وديالا العتيبي بالمركز الخامس، وعبدالرحمن عاقلة سادسا في هذا المستوى.
وفي منافسات المستوى الفضي، تقلد أدهم الصقور البرونزية، وحل عبدالرحمن عاقلة رابعا، وستيفاني نعواس بالمركز الخامس، وراما ابو صالح بالمركز السادس وديالا العتيبي بالمركز الثامن، وعلي الحموي ثامنا، ومهند القيسي عاشرا.
وأضاف المنتخب الوطني ذهبية و5 فضيات وبرونزية في منافسات الزوجي والمختلط، للمستويين الذهبي والفضي.
وصدح السلام الملكي عاليا في سماء برشلونة، عندما استهلت اللاعبتان راما أبو صالح وستيفاني نعواس، الرصيد الأردني بالميدالية الذهبية بالمستوى الذهبي، وأضاف زميليهما أدهم الصقور وعلي الحموي الفضية، فيما أضاف أدهم الصقور وديالا العتيبي فضية الزوجي المختلط، وحقق علي الحموي وستيفاني نعواس الميدالية البرونزية، وحل مهند القيسي وراما أبو صالح بالمركز الرابع.
وفي منافسات المستوى الفضي، تقلد أدهم الصقور وعلي الحموي الفضة، وجاء عبدالرحمن أبوعاقلة ومهند القيسي بالمركز الخامس، وأضافت ستيفاني نعواس وداليا العتيبي الفضة في زوجي السيدات، فيما تقلد أدهم الصقور وستيفاني نعواس الفضة في منافسات المختلط، وجاء عبدالرحمن عاقلة وراما أبو صالح بالمركز السادس، ومهند القيسي وديالا العتيبي بالمركز السابع.
وقال رئيس اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية مأمون كلمات في حديثه لـ”الغد” من ميدنة برشلونة: “قدم أبطال وبطلات منتخب اللياقة البدنية مستويات لافتة في تحدي اللياقة البدنية، وأكدوا مدى قدرتهم على مقارعة المنتخبات المتطورة في هذه الرياضة، ولفتوا الانتباه إلى إمكاناتهم البدنية في مختلف مستويات البطولة”.
وأضاف: أشكر لاعبي ولاعبات المنتخب الوطني للياقة البدنية، على ما حققوه من إنجاز، حيث تسلحوا بالإرادة والتحدي والحماس والهمة القوية لتحقيق الإنجازات الوطنية، ولعل مواصلة منتخب اللياقة البدنية على تحقيق الإنجازات الوطنية بالمشاركات الخارجية، يؤكد أن لدينا في الأردن نبع مواهب من الجنسين لا ينضب في تحديات اللياقة البدنية، وهو ما سنوليه جل اهتمامنا ورعايتنا، من خلال إقامة البطولات المحلية، والاستثمار قدرات اللاعبين واللاعبات لصالح المنتخب الوطني في الاستحقاقات المقبلة”.
من جانبه، قال لاعب المنتخب الوطني والمدرب علي الحموي: “شهدت البطولة منافسات قوية، ومستويات مميزة من قبل لاعبي ولاعبات المنتخبات المشاركة في السباق، وبحثنا في المنتخب الوطني عن منصات التتويج، والحمد الله وفقنا في تحقيق إنجازات وطنية للرياضة الأردنية”.
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