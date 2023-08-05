السبت 05 آب 2023
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15 لاعبا ولاعبة بقائمة "المواي تاي" بالبطولة العربية للشباب

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اتحاد المواي تاي
عمان- أعلن اتحاد المواي تاي عن قائمة اللاعبين واللاعبات المشاركين في البطولة العربية للشباب، والمقرر إقامتها في ليبيا من 22 إلى 28 من شهر آب (أغسطس) الحالي، بمشاركة 200 لاعب ولاعبة من 15 دولة عربية.اضافة اعلان
ويقود المنتخب الوطني للشباب المدرب رأفت السراديح، ويعاونه في التدريبات خلال الفترة الحالية تحضيرا للبطولة مدرب منتخب الرجال خالد الزقزوق، وتحت إشراف المدير الفني لاتحاد المواي تاي ياسر أبو صفية، حيث بدأت التدريبات خلال الأشهر الماضية في مقر الاتحاد.
ويمثل المنتخب من (12-13 عاما) 4 لاعبين، وهم ينال صفوان (وزن تحت 36 كغم)، عبد الرحمن أبو الليل (وزن تحت 40 كغم)، وليد الخفش (وزن تحت 44 كغم) ومنذر حمد (وزن تحت 48 كغم).
ووقع الاختيار على 5 لاعبين بفئة (14-15 عاما)، وهم جمال البداوي (وزن تحت 45 كغم)، ورد نيروخ (وزن تحت 48 كغم)، زيد الشاويش (وزن تحت 54 كغم)، محمد نيروخ (وزن تحت 57 كغم) وسامي الأخرس (وزن تحت 63.5 كغم).
كما يمثل المنتخب 4 لاعبين بعمر (16-17 عاما)، وهم عبيدة بصبوص (وزن تحت 57 كغم)، محمد قباجا (وزن تحت 60 كغم)، أسعد السعدي (وزن تحت 63.5 كغم) وعمر أحمد (وزن تحت 67 كغم)، فيما يمثل المنتخب لاعبتان بالعمر نفسه وهما سدين الرمحي (وزن تحت 51 كغم) وقمر المناصير (وزن تحت 57 كغم).
ويشارك في البطولة إلى جانب الأردن، والدولة المستضيفة ليبيا، كل من الإمارات، سورية، المغرب، العراق، فلسطين، البحرين، مصر، اليمن، لينان، الكويت، الجزائر، تونس وموريتانيا.
وأشار المدير الفني لاتحاد المواي تاي ياسر أبو صفية، إلى أن اختيار اللاعبين جاء بعد اختبار أكثر من 110 لاعبين ولاعبات خلال الفترة الماضية، حيث تم إخضاعهم للتصفيات والتدريبات المكثفة من أجل اختيار العناصر الأكفأ والأجهز فنيا من مختلف الأوزان.
وبين أبو صفية في حديثه لـ "الغد"، أن الهدف من المشاركة، معرفة مستوى المنتخب الوطني للفئات العمرية في رياضة المواي تاي مقارنة بالدول المجاورة، بعد غياب المشاركة الخارجية في الأعوام السابقة، إذ سيتم وضع الخطة على ضوء النتائج المحققة في البطولة.
وتابع: "نهدف إلى تحقيق إنجازات نوعية في المشاركة والظفر بميداليات ملونة، ومشاركتنا كانت معلقة بسبب التكاليف المالية، إلا أن الاتحاد العربي فتح الباب أمام جميع للمشاركة بالمجان، ما شجعنا للمشاركة بأكبر عدد من اللاعبين للوقوف على مستويات اللاعبين الفنية".
ولفت أبو صفية إلى أن المستوى الفني لعدد كبير من اللاعبين بالفئات العمرية، يحتاج إلى مجهود مضاعف من قبل المدربين في الأندية والمراكز.
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