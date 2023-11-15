الأربعاء 15 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

154 لاعبا ولاعبة يشاركون في بطولة التضامن التصنيفية للتنس

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لاعب المنتخب الوطني للتنس الأرضي محمد القطب - (من المصدر)
عمان-الغد- تنطلق اليوم منافسات بطولة التضامن التصنيفية للتنس الأرضي لموسم 2023، والتي ينظمها اتحاد التنس على ملاعبه ابتداء من اليوم وحتى 25 من الشهر الحالي، حيث تم تحديد 14 فئة للمشاركة بالبطولة.اضافة اعلان
وتحمل البطولة في العام الحالي اسم "التضامن"، نظرا للأوضاع الحالية في قطاع غزة، حيث قرر اتحاد التنس تخصيص جزء من عائدات الحدث لدعم الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية لتقديم المساعدات الإغاثية لغزة وأطفالها.
وتشهد البطولة مشاركة 154 لاعبا ولاعبة، من بينهم عدد من لاعبي المنتخب الوطني أمثال: كرم حتاملة، موسى القطب، حمزة الأسود، محمد القطب، زيد المشني وفوك أبو الفيلات، إلى جانب لاعبين آخرين من مختلف الأعمار.
ويحرص اتحاد التنس، على إقامة البطولة المحلية بشكل سنوي، من أجل توسيع قاعدة اللعبة من جهة، ومحاولة اختيار عناصر جديدة للمنتخبات الوطنية من جهة أخرى، حيث يتابع مدرب المنتخب الوطني أحمد الحديد منافسات البطولة، أملا في استدعاء لاعبين جدد للمنتخب حال بروزهم.
وأعلن اتحاد التنس عن الفئات المشاركة في البطولة، وهي: تحت 8 سنوات (مختلط)، تحت 10 سنوات (مختلط)، تحت 12 سنة (مختلط)، تحت 14 سنة للذكور والإناث (للذكور والإناث)، تحت 16 سنة (للذكور والإناث)، تحت 18 سنة (للذكور والإناث)، بطولة فردي الرجال المفتوحة، بطولة فردي السيدات المفتوحة، بطولة الزوجي المفتوحة للرجال، بطولة الزوجي المفتوحة للسيدات، بطولة الرواد (فوق 45 سنة) للرجال، بطولة الرواد (فوق 45 سنة) للرجال، بطولة الرواد (فوق 45 سنة) للنساء، بطولة الرواد (فوق 45 سنة) لزوجي الرجال، بطولة الرواد (فوق 45 سنة) لزوجي النساء.
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