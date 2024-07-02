17 لاعبا ولاعبة يمثلون "المصارعة" في البطولة العربية بالجزائر

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يشارك المنتخب الوطني للمصارعة (الرومانية والحرة والسيدات)، في البطولة العربية للفئتين تحت 15 و20 عاما، والتي انطلقت أمس في الجزائر وتستمر حتى يوم بعد غد الجمعة.وترأس د. رهام الزغير عضو مجلس إدارة اتحاد المصارعة، الوفد المشارك في البطولة العربية، والذي يضم المدربين يحيى أبو طبيخ وهاني المرافي ورائد القيسي والمعالجة عرين الخريشا، إلى جانب الحكمين خالد المصري وسميح جمعة.وينافس المنتخب الوطني بـ13 لاعبا، وهم عن فئة الروماني تحت 15 عاما، أوس سميح وسند ناغوج وآدم وجيه، وعن فئة الروماني تحت 20 عاما، صهيب الحسنات وأحمد الحمايدة وعمر دراغمة ومعتصم الكساسبة، وعن فئة المصارعة الحرة تحت 15 عاما، عمر اسحاق وحمزة نفش وعبدالرحمن المرافي، وعن فئة تحت 20 عاما، صهيب المرافي وعبدالله مكون وسند البيطار.كما يشارك المنتخب الوطني بـ4 لاعبات عن فئة السيدات تحت 20 عاما، وهن: مايا قطيشات وتالا أبو خيط ومريم أبو حماد ونورا الطيبين.وتحظى البطولة بمشاركة 165 لاعبا ولاعبة يمثلون 8 دول، هي تونس ومصر وسورية وقطر والسعودية وفلسطين والجزائر إلى جانب الأردن، كما يتواجد 69 مرافقا للوفود المشاركة من حكام ومدربين وإداريين، بإجمالي 234 مشاركا.