الإثنين 13 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

18 لاعبا ولاعبة يمثلون منتخب المصارعة في معسكر رومانيا

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لاعبة المنتخب الوطني نورا طيبين مع مدربها رائد القيسي خلال التحضير لخوض مواجهة سابقة - (من المصدر)
عمان – غادرت بعثة المنتخب الوطني للمصارعة الحرة والرومانية إلى العاصمة الرومانية بوخاريست في وقت متأخر من يوم أمس، وذلك استعدادا لخوض معسكر تدريبي مكثف، في إطار التعاون المشترك بين الجانبين، بحثا عن خدمة اللعبة وتطويرها.اضافة اعلان
ويرأس م. محمد العواملة رئيس اتحاد المصارعة الوفد المشارك، والذي يضم عن فئة الرجال بالمصارعة الرومانية، كلا من اللاعبين: مصطفى القاضي (55 كغم)، أحمد دهشان (67 كغم)، عمرو عبدالفتاح (77 كغم)، سلطان ضامن (87 كغم)، إلى جانب اللاعبين، أحمد خالد (55 كغم)، عمر ضراغمة (72 كغم)، يحيى حسين أبو طبيخ (97 كغم)، محمد أسعد (72 كغم)، عن فئة تحت 20 عاما، بقيادة المدرب يحيى أبو طبيخ.
وفي فئة السيدات تحت 20 عاما، تشارك أربع لاعبات في معسكر رومانيا، وهن: نورا طيبين (54 كغم)، غدير درويش (82 كغم)، سدين القريني (65 كغم)، بلقيس طيبين (66 كغم)، تحت قيادة المدرب رائد القيسي.
كما يشارك المنتخب الوطني للمصارعة الحرة في المعسكر التدريبي، ويضم لاعبي فئة تحت 20 عاما، وهم: زيد مصلح (65 كغم)، صهيب المرافي (61 كغم)، عبدالله مكون (92 كغم)، وأورتس شاميل (72 كغم)، وفئة تحت 23 عاما والتي تضم كلا من اللاعبين: عبدالكريم أبو دعيج (97 كغم)، إرزو شاميل (86 كغم)، بقيادة المدرب رمزي المرافي، في وفد رسمي يضم إلى جانبهم كلا من: رشدان ندى وحمزة أبو جعفر بصفة إدارية.
وينتظر أن يشكل المعسكر التدريبي الطويل في رومانيا، محطة إعداد وتحضير جيدة لعناصر المنتخب الوطني، الذين يتأهبون للمشاركة في البطولة العربية (حرة وروماني)، المقرر انطلاقها في السادس من كانون الأول (ديسمبر) المقبل في العاصمة العراقية بغداد، وسط مشاركة عربية واسعة.
ويبحث اتحاد المصارعة، عن جميع الخطوات التي من شأنها الارتقاء باللعبة التي بدأت تسير بثبات نحو تحقيق أفضل النتائج، وهو ما أكدته المشاركات الأخيرة لمنتخبات المصارعة.
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