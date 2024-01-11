الخميس 11 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

18 مدربا يتبادلون مهمة قيادة 5 فرق بالمحترفين بزمن قياسي

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المدرب أمجد أبو طعيمة قاد 3 فرق في الموسم الحالي -(من المصدر)
عمان -  في موقف يجسد الحالة المتراجعة لكرة القدم الأردنية، وصل عدد المدربين الذين أقيلوا من مناصبهم في 5 أندية في مصاف المحترفين إلى 18 مدربا، رغم أن مرحلة الإياب من الدوري لم تبدأ، كما أن هناك مباريات مؤجلة في مرحلة الذهاب.اضافة اعلان
وتصدرت أندية الفيصلي والوحدات ومعان وسحاب والسلط المشهد في هذا الجانب، الأمر الذي أثار حيرة الجماهير والمتابعين.
ويرى المراقبون في الشارع الرياضي، أن غياب اللجان الفنية في الأندية التي يعمل أغلبها على نظام “الفزعة” في الأجهزة الفنية وتفرد الإدارات في القرارات الفنية، أسهم في “موضة” تغيير الأجهزة الفنية في أنديتنا، إضافة الى البحث عن رضا الجماهير والسير وراء رغباتها من دون النظر في صحة القرارات، بل إن صفحات “فيسبوك” باتت تقود المشهد في الأندية.
وشهد الموسم الحالي، الذي يعد من أصعب المواسم على الأندية منذ سنوات بسبب تغير أجندة الموسم، وفترة التوقف الطويلة ومشاركات الأندية في البطولات العربية والآسيوية ومشاركة منتخب “النشامى” في تصفيات كأس العالم 2026، ونهائيات كأس آسيا 2023 بقطر، زيادة في ظاهرة إقالات واستقالات المدربين. 
وبالعودة إلى تغيير المدربين للموسم الحالي، نجد أن فريق السلط كان أول الأندية التي غيرت المدير الفني خلال منافسات بطولة درع “المئوية”، من خلال الاستعانة بالمدير الفني عماد خانكان بديلا للمدير الفني السابق عدنان عوض، بعد سلسلة من الخسائر للفريق في بطولة الدرع، وأسهمت أصوات الجماهير في إقالة عوض.
من جانبه، غير الفيصلي مديره الفني جمال أبو عابد الذي قاد الفريق للفوز بلقب بطولة الدرع والذي قدم استقالته من تدريب “الأزرق” عقب الخسارتين أمام فريق الوحدات في بطولة السوبر، وتحمل المدرب حسونة الشيخ مسؤولية قيادة “الأزرق” في أكثر من مباراة، قبل التعاقد مع المدير الفني التونسي غازي الغرايري لقيادة الفريق قبل أن يتم إقالته لسوء النتائج والأداء، والاستعانة بالمدير الفني أحمد هايل.
وعلى الرغم من فوزه مع فريق الوحدات بلقب بطولة السوبر، قدم المدير الفني لفريق الوحدات البوسني داركو نيستوروفيتش استقالته من تدريب الفريق، بعد عودة الفريق من الإمارات والخسارة أمام فريق الأهلي في الدور التمهيدي لدوري أبطال آسيا، وقاد المدرب رأفت العلامي “الأخضر” في مباراة السوبر أمام الفيصلي، وبعد ذلك تعاقدت الإدارة مع المدير الفني العماني رشيد جابر، ليكون قائدا لـ”الأخضر” في منافسات كأس الاتحاد الآسيوي والمسابقات المحلية، لكن جابر لم يصمد بعد خروج “الأخضر” من البطولة القارية وتعادله مع فريق العقبة، لتتم إقالته والتعاقد مع المدرب أمجد أبو طعيمة.
وضرب فريق سحاب الرقم القياسي حتى الآن في تغيير المدربين؛ حيث بدأ موسمه مع المدير الفني أمجد أبو طعيمة، قبل أن يقدم استقالته بعد منافسات الأسبوع الثالث من دوري المحترفين، لتتعاقد الإدارة مع المدير الفني فهد الجلاد الذي قاد الفريق في مباراة واحدة، وبعدها تم التعاقد مع المدير الفني أحمد عبد القادر ليتولى الإشراف على الفريق في الفترة التالية، قبل أن يستقيل بسبب الأوضاع المالية الصعبة، ليكون محمد المحارمة المدرب الجديد لكنه لم يصمد اعتراضا على الأوضاع الصعبة التي ترافق الفريق، ليتولى المدرب طارق الكرونز قيادة الفريق في آخر 3 مباريات بالدوري قبل أن يستقيل.
من جانبه، شهد فريق معان 3 أجهزة فنية، فبدأ الموسم مع المدرب ديان صالح، وبعده تم التعاقد مع المدير الفني أمجد أبو طعيمة، الذي قدم استقالته وتعاقد مع فريق الوحدات، ليكون الخيار المدير الفني الجديد مهند المحارمة.
وحافظت أندية الحسين والرمثا وشباب الأردن والجليل والأهلي والعقبة ومغير السرحان على الأجهزة الفنية حتى الآن، مع ترشيحات بمزيد من التغيير مستقبلا.
ويرى المدرب الوطني عثمان الحسنات، أن غياب التخطيط السليم، وخلو الأندية من اللجان الفنية التي تضم خبراء من أهل الرياضة، والقرارات المتسرعة وغير المدروسة في بعض الأحيان، إضافة إلى الصعوبات المالية وعدم قدرة الأندية على دفع مستحقات الأجهزة الفنية واللاعبين والشكاوى من اللاعبين المحليين والأجانب، كلها عوامل تسهم في زيادة استقالات أو إقالات الأجهزة الفنية.
وتمنى الحسنات، في حديثه لـ”الغد”، أن تنعم الأندية الأردنية بالاستقرار الفني خلال المرحلة المقبلة، خصوصا بموضوع الأجهزة الفنية، وقال: “لا يكمن حصد الألقاب والنتائج الفنية الجيدة من دون توفير عوامل الاستقرار للمدربين ومنحهم الوقت الكافي مع الفريق خلال الموسم”.
ويؤكد المدرب عبدالله العمارين، أن ظاهرة تغيير المدربين في الأردن، تحتاج إلى وقفة ودراسة، والبحث عن الأسباب ومعالجتها، مضيفا في حديثه لـ”الغد”: “يجب على إدارات الأندية تحديد أهدافها منذ بداية الموسم، واختيار لجنة فنية للتعاقد مع المدربين، وأن يكون الحساب بعد نهاية الموسم”.
ويرى العمارين، أن الاعتماد على أبناء النادي الذين يملكون الخبرة والإمكانيات الفنية أحد العوامل التي قد تحد من إقالات المدربين أو استقالتهم.
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المدير الفني لفريق معان أمجد ابو طعيمة - (من المصدر)

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