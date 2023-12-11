الإثنين 11 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

19 لاعبا بمنتخب الشباب.. مصري ونيجيري ضمن خيارات عيرا.. ووعكة صحية لمدرب "الناشئين"

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لاعب منتخب الشباب عامر زركية يوجه كرة ساحقة إلى ملعب الكويت في مواجهة سابقة-(من المصدر)
عمان- نطل على القراء الأعزاء، من نافذة أخبار الطائرة المحلية، عبر مجموعة من الأخبار التي تتناول أركان اللعبة، وتسلط الضوء على هموم الأندية وطموحاتها في المنافسات المحلية والإقليمية والعربية، ونقف عند الإنجازات الوطنية بنظرة شمولية تتصف بالمصداقية والموضوعية.اضافة اعلان
اختيار 19 لاعبا للشباب
من المنتظر أن يسمي المدير الفني للمنتخبات الوطنية للكرة الطائرة التونسي هيثم الوسلاتي، 19 لاعبا ضمن التشكيلة الأولية للمنتخب الوطني للشباب، وذلك في بحر الأسبوع الحالي، وفقا للمشاهدات والرصد الفني لمباريات دوري الناشئين الذي اختتم مؤخرا، وتوج فريق شباب الحسين بلقبها.
ومن المتوقع أن تنطلق تدريبات المنتخب الوطني للشباب الأسبوع المقبل، بعد أن يكون اللاعبون قد أنهوا امتحاناتهم الدراسية؛ حيث سيتم اختبار جميع اللاعبين بدنيا وفنيا لمختلف مراكز اللعب، قبل الوقوف على التشكيلة النهائية التي تضم 12 لاعبا، سيخوضون غمار بطولة غرب آسيا للشباب مواليد 2003 فما فوق.
وعكة صحية لمدرب الناشئين
تعرض مدرب الناشئين حسين سويلم لوعكة صحية، أجبرته على الدخول إلى مستشفى المفرق، للخضوع للفحوصات التي أظهرت تعرضه لالتهاب فيروسي، مما أجبره على الغياب عن تدريبات منتخب الناشئين، التي قادها المدير الفني للمنتخبات الوطنيىة التونسي هيثم الوسلاتي، والمدرب الوطني فايز الدعجة.
ورد سويلم على اتصال "الغد" من المستشفى، مطمئنا الجميع على سلامته وتماثله للشفاء وخروجه من المستشفى اليوم على أبعد تقدير.
مرعي يتأهب
يستعد لاعب فريق شباب الحسين المميز أسامة مرعي للالتحاق بتدريبات الفريق التي تنطلق الجمعة المقبل، وذلك بعد إجرائه عملية جراحية في منطقة الكتف تكللت بالنجاح، على ضوء معاناته من الإصابة خلال أواخر مباريات الموسم الماضي، ودخوله في فترة تأهيل علاجية بانتظار الالتحاق بالتدريبات الجماعية واختبار مدى جاهزيته في ظل متابعة الجهاز الطبي للفريق.
وأكد المدير الفني للفريق وليد العسود، أن مرعي ورقة فنية مهمة في صفوف الشباب، وأحد النجوم البارزين، وأسهم إلى جانب رفاقه بالحضور المشرف في بطولة أندية غرب آسيا الأولى في عمان، وحمل كؤوس ألقاب الموسم -الدوري والسوبر وكأس الأردن، متمنيا له الشفاء التام ومواصلة تألقه مع الفريق في استحقاقات الموسم المقبل محليا وعربيا وإقليميا.
مصري ونيجيري في خيارات عيرا
أكد المدير الفني لفريق عيرا إياد توفيق، أنه أوصى إدارة النادي بالتفاوض مع لاعبين محترفين أحدهما مصري والآخر نيجيري، بعد اتساع دائرة الخيارات أيضا والدخول في مفاوضات مع ليبي وصربي في وقت سابق، منوها إلى أن إدارة النادي تواصل المفاوضات مع الإفريقيين، اللذين يشغلان المركزين "3 و4"، وفي حال نجحت إدارة النادي في استقطابهما، سيشكلان إضافة فنية نوعية للفريق الطامح إلى المنافسة على جميع الألقاب المحلية، والذهاب بعيدا من بطولتي الأندية العربية في عمان خلال شباط (فبراير) المقبل، وأندية غرب آسيا الثانية التي تقام في عُمان خلال آذار (مارس) المقبل.
يذكر أن استعدادات فريق عيرا للموسم 2024، تنطلق في 20 كانون الأول (ديسمبر) الحالي، وتتوزع تدريبات الفريق بين صالتي قصر الرياضة بمدينة الحسين للشباب، وصالة مدرسة المنهل.
النصر ينهل من نبع المدارس
أكد المدير الفني لفريق النصر علي منكو، أن مدارس تربية لواء ماركا تعد النبع الذي لا ينضب بالمواهب اللافتة بالكرة الطائرة خاصة، ومختلف الرياضات بشكل عام، مشيرا بصفته يشغل مسؤول الكرة الطائرة في مديرية تربية لواء ماركا، إلى أنه استقطب العديد من الخامات الفنية إلى فرق "طائرة" نادي النصر على صعيد اللاعبات اللواتي يشكلن مكسبا كبيرا على صعيد منافسات الصالات أو "الشاطئية"، وشاركن فريق النصر في دوري الشابات ومنهن مرشح للعب في الفريق الأول، على حد تعبير منكو.
وأضاف "تشارك غالبية لاعبات فريق النصر للشابات، منتخب مديرية تربية لواء ماركا في منافسات بطولة الأقاليم المقامة حاليا، وهي التصفيات المؤهلة إلى نهائيات دورة الاستقلال الرياضية، ولدينا أيضا فريق للذكور يضم العديد من الخامات الفتية، ونطمح إلى مواصلة اكتشاف المواهب الرافدة للطائرة الأردنية، إلى جانب مواصلة الاحتفاظ بلقب المنافسات المدرسية".
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