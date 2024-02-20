19 لاعبا يمثلون منتخب الكراتيه في الدوري العالمي للناشئين

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غادر يوم أمس المنتخب الوطني للكراتيه للشباب والناشئين إلى الإمارات، للمشاركه في بطولة الدوري العالمي تنطلق منافساتها بعد غد، في إمارة الفجيرة.ويمثل المنتخب الوطني في البطولة 19 لاعبا ولاعبة هم: معين النجار، عبدالرحمن حيمور، أوس سيف، محمد النجار، ابراهيم كنعان، وليد قطامش، سعد الفاعوري، أحمد السعود، هاني رشيد، حاتم الحراسيس، عمر العملة، قاسم العمري، عمر دويك، فارس العمري، بشرى نوفل، سرين النجار، بلسم السعايده، ليال الجراح ويارا ناصر.ويترأس الوفد رئيسة اتحاد الكراتيه منار شعث، ويضم كلا من: مصطفى الفاعوري إداريا والمدير الفني محمد إبراهيم والمدربين محمد فتيان ومحمود السجان والمعالجة هلا محارمة، والحكام إبراهيم الدقس وعبد الحفيظ عالية وهنادي البنا ورمضان عبد المقصود.