24 سائقا يتنافسون على ألقاب رالي الأردن في 15 مرحلة

أيمن وجيه الخطيب

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البحر الميت - مندوبا عن الأمير فيصل بن الحسين رئيس هيئة المديرين للأردنية ‏لرياضة السيارات، أعطى المهندس عامر البشير نائب رئيس هيئة المديرين للأردنية ‏لرياضة السيارات أمس شارة الانطلاق لرالي الأردن الجولة ‏الثانية من بطولة الشرق الأوسط للراليات، بمشاركة 24 سائقا (16 ‏منهم في رالي الأردن الأوسط و8 في الرالي الوطني الثاني) يمثلون 9 ‏دول، يخوضون منافسات 15 مرحلة خاصة وصعبة في منطقة البحر ‏الميت اليوم وغدا لتحديد هوية الفائز بالجولة الثانية من ‏بطولة الشرق الأوسط للراليات‎ MERC) ‎‏.‏ويقام ضمن منافسات رالي الأردن منافسات الجولة الثانية من بطولة ‏الأردن للراليات المحلية اليوم، عندما تستضيف منطقة جبل نيبو مرحلتي البانوراما ‏والبحاث الافتتاحية، قبل أن يعود المتنافسون إلى منطقة البحر الميت ‏لإكمال الحلقة بالمرور عبر موقع المغطس، ومن ثم يخوضون ‏المرحلة الاستعراضية الخاصة بطول 3.3 كم في البحر الميت.‏ويقام الرالي بدعم من شركة زين الأردن، ومجموعة جرانتي للسياحة ‏والسفر، و"هلا" و "بليس أف ‏أم".‏ومن أبرز المشاركين المرشحين للمنافسة على لقب الرالي العُماني ‏عبدالله الرواحي الفائز في بطولة‎ ‎الشرق الأوسط للراليات العام ‏الماضي، والبطل الإقليمي 19 مرة القطري ناصر العطية.‏وقال البطل العُماني عبد الله الرواحي: "انتهينا من عملية استطلاع ‏مراحل الرالي، إنها مراحل مذهلة وصعبة، لقد قمنا باختبار سيارة ‏الرالي قبل بضعة أيام للتأكد من أن كل شيء على ما يرام، لقد حصلت على أفضل سيارة يمكنني الحصول ‏عليها في هذا الرالي، وناصر العطية سائق رائع، نأمل أن نتمكن من ‏المنافسة والحصول على نتائج مميزة‎".وأضاف: "العام الماضي واجه العطية مشكلة والآن نملك سيارة ‏أفضل، أعتقد أن التركيز الأساسي هو أن نكون حذرين للغاية وأن ‏نكون سريعين في نفس الوقت".ويتطلع ناصر العطية إلى تعويض ما فاته في رالي قطر الجولة الافتتاحية ‏من بطولة الشرق الأوسط للراليات في أول ظهور لسيارته الجديدة في الأردن وهي من نوع شكودا فابيا آر إس. ‏وقال القطري العطية: "يعد رالي الأردن من الراليات ‏المفضلة لجميع السائقين، لقد قام المنظمون بعمل جيد في بناء ‏المراحل.‏‏ نحن نحاول الاستمتاع بهذا السباق والفوز به، وأنا في الواقع قمت بمشاركة لقب بطولة الشرق الأوسط للراليات ‏العام الماضي مع عبد الله الرواحي، لقد قام الرواحي بتحسين أدائه في ‏كل رالي، ما نبحث عنه في بطولة الشرق الأوسط هو المزيد من ‏السائقين الشباب للمنافسة على البطولة، كما يمتلك الرواحي نقاطًا ‏أكثر مني".‏‏ وعقد أمس المؤتمر الصحفي الرسمي قبل انطلاق رالي ‏الأردن، شارك فيه القطري ناصر العطية والعُماني عبد الله الرواحي، والثنائي القطري عبد العزيز الكواري وخالد السويدي، بالإضافة ‏إلى رباعي السائقين الأردنيين البارزين بدر الفايز، وشاكر ‏جويحان، وشادي شعبان، وحسام سالم.‏‎ ‎وكان اللبناني أحمد خالد قد انسحب متأخرا من قائمة الدخول ‏الأصلية، كما انسحب من الرالي العُماني زكريا العامري، وفيصل ‏القماز ‏‏(الأردن)، وعدنان ‏تايه (فلسطين) وجمعة فريوان (فلسطين) ‏على متن سيارة نيسان نافارا.‏المشاركون في الراليناصر العطية (قطر) وملاحه جوفاني بيرناكي (بولندا) على متن ‏سيارته شكودا فابيا "آر سي"، وعبد الله الرواحي (سلطنة عُمان) ‏وملاحه عطا الحمود (الأردن) على متن سيارة شكودا ‏فابيا‎ ‎آر 5، ‏وعبد العزيز الكواري (قطر) وملاحه مارشال ‏كلارك ‏‏(بريطانيا) ‏على متن سيارة على متن سيارته شكودا فابيا "آر سي"، وخالد ‏السويدي (قطر) وملاحه روس ديفيد وايتوك ‏‏(بريطانيا)، ‏على متن ‏سيارته شكودا فابيا "آر سي"، ودينيس كروتوف (قيرغستان) ‏وملاحه يوري كوليكوف (قبرص) على متن ‏سيارة شكودا ‏فابيا، وبدر ‏الفايز (الأردن) وملاحه جوزيف مطر (لبنان) على متن سيارة شكودا ‏فابيا، وناصر خليفة العطية (قطر) ‏وملاحه زياد ‏شهاب (لبنان) على ‏متن سيارة فورد فيستا، وعيسى أبو جاموس (الأردن) وملاحه عماد ‏جمعة (الأردن) على متن سيارة ايفو 9، ‏وأمير ‏ناصيف (الأردن) ‏وملاحه مصطفى جمعة (الأردن) على متن سيارة ايفو 9، وشادي ‏شعبان (الأردن) وملاحه سامر عيسى ‏‏(الأردن) ‏على متن سيارة ايفو ‏‏9، وشاكر جويحان (الأردن) وملاحه كارلوس حنا (لبنان) على متن ‏سيارة ايفو 10، وحمادة عودة ‏‏(فلسطين) وملاحه يزن جمعة ‏‏(الأردن) على متن سيارة ايفو ‏‏10، وحسام سالم (الأردن) وملاحته ‏نانسي المجالي (الأردن) على متن ‏سيارة ايفو 10، وفادي دهشان ‏‏(الأردن) وملاحه زيد أبو زيد ‏‏(الأردن) على متن سيارة ايفو 9، ‏وإيهاب الشرفا (الأردن) وملاحه يوسف جمعة (الأردن) على متن ‏سيارة ايفو 9، وشادي الفقيه (لبنان) وملاحه سامي صفير ‏‏(لبنان) ‏على متن سيارة رينو كليو.‏المشاركون في الجولة الثانية من بطولة الأرن للراليات المحلية ‏سلامة القماز (الأردن) وملاحه فايز القماز (الأردن) على متن سيارة ‏ايفو ‏‏6، وعاصم عارف (الأردن) وملاحه أحمد ‏جانخوت (الأردن) ‏على ‏متن سيارة سوبارو امبريزا، وأمجد الشيخ (الأردن) وملاحه جاد ‏نباص (الأردن) على متن سيارة سوبارو ‏امبريزا، وبدر الهلالات ‏‏‏(الأردن) وملاحه عامر موسى (الأردن) على متن سيارة سوبارو ‏امبريزا، وهاشم كلبونة (الأردن) وملاحه ماهر الفقهاء (الأردن) ‏على ‏متن سيارة بلاك إيرس، ‏والحسن الخطيب (الأردن) وملاحه حمدان ‏العواملة (الأردن) على متن سيارة تويوتا اف جي، وحسان الكايد ‏‏(فلسطين) وملاحه أمير عصيبي ‏‏(فلسطين) على متن سيارة بي ام ‏‏دبليو باغي، ، ومحمد الجبارين (فلسطين) ‏وملاحه يوسف مليحات ‏‏(فلسطين) ‏على متن سيارة هيونداي باغي.‏