24 سائقا يتنافسون على ألقاب رالي الأردن في 15 مرحلة

ويقام ضمن منافسات رالي الأردن منافسات الجولة الثانية من بطولة الأردن للراليات المحلية اليوم، عندما تستضيف منطقة جبل نيبو مرحلتي البانوراما والبحاث الافتتاحية، قبل أن يعود المتنافسون إلى منطقة البحر الميت لإكمال الحلقة بالمرور عبر موقع المغطس، ومن ثم يخوضون المرحلة الاستعراضية الخاصة بطول 3.3 كم في البحر الميت.
ويقام الرالي بدعم من شركة زين الأردن، ومجموعة جرانتي للسياحة والسفر، و"هلا" و "بليس أف أم".
ومن أبرز المشاركين المرشحين للمنافسة على لقب الرالي العُماني عبدالله الرواحي الفائز في بطولة الشرق الأوسط للراليات العام الماضي، والبطل الإقليمي 19 مرة القطري ناصر العطية.
وقال البطل العُماني عبد الله الرواحي: "انتهينا من عملية استطلاع مراحل الرالي، إنها مراحل مذهلة وصعبة، لقد قمنا باختبار سيارة الرالي قبل بضعة أيام للتأكد من أن كل شيء على ما يرام، لقد حصلت على أفضل سيارة يمكنني الحصول عليها في هذا الرالي، وناصر العطية سائق رائع، نأمل أن نتمكن من المنافسة والحصول على نتائج مميزة".
وأضاف: "العام الماضي واجه العطية مشكلة والآن نملك سيارة أفضل، أعتقد أن التركيز الأساسي هو أن نكون حذرين للغاية وأن نكون سريعين في نفس الوقت".
ويتطلع ناصر العطية إلى تعويض ما فاته في رالي قطر الجولة الافتتاحية من بطولة الشرق الأوسط للراليات في أول ظهور لسيارته الجديدة في الأردن وهي من نوع شكودا فابيا آر إس.
وقال القطري العطية: "يعد رالي الأردن من الراليات المفضلة لجميع السائقين، لقد قام المنظمون بعمل جيد في بناء المراحل.
نحن نحاول الاستمتاع بهذا السباق والفوز به، وأنا في الواقع قمت بمشاركة لقب بطولة الشرق الأوسط للراليات العام الماضي مع عبد الله الرواحي، لقد قام الرواحي بتحسين أدائه في كل رالي، ما نبحث عنه في بطولة الشرق الأوسط هو المزيد من السائقين الشباب للمنافسة على البطولة، كما يمتلك الرواحي نقاطًا أكثر مني".
وعقد أمس المؤتمر الصحفي الرسمي قبل انطلاق رالي الأردن، شارك فيه القطري ناصر العطية والعُماني عبد الله الرواحي، والثنائي القطري عبد العزيز الكواري وخالد السويدي، بالإضافة إلى رباعي السائقين الأردنيين البارزين بدر الفايز، وشاكر جويحان، وشادي شعبان، وحسام سالم.
وكان اللبناني أحمد خالد قد انسحب متأخرا من قائمة الدخول الأصلية، كما انسحب من الرالي العُماني زكريا العامري، وفيصل القماز (الأردن)، وعدنان تايه (فلسطين) وجمعة فريوان (فلسطين) على متن سيارة نيسان نافارا.
المشاركون في الرالي
ناصر العطية (قطر) وملاحه جوفاني بيرناكي (بولندا) على متن سيارته شكودا فابيا "آر سي"، وعبد الله الرواحي (سلطنة عُمان) وملاحه عطا الحمود (الأردن) على متن سيارة شكودا فابيا آر 5، وعبد العزيز الكواري (قطر) وملاحه مارشال كلارك (بريطانيا) على متن سيارة على متن سيارته شكودا فابيا "آر سي"، وخالد السويدي (قطر) وملاحه روس ديفيد وايتوك (بريطانيا)، على متن سيارته شكودا فابيا "آر سي"، ودينيس كروتوف (قيرغستان) وملاحه يوري كوليكوف (قبرص) على متن سيارة شكودا فابيا، وبدر الفايز (الأردن) وملاحه جوزيف مطر (لبنان) على متن سيارة شكودا فابيا، وناصر خليفة العطية (قطر) وملاحه زياد شهاب (لبنان) على متن سيارة فورد فيستا، وعيسى أبو جاموس (الأردن) وملاحه عماد جمعة (الأردن) على متن سيارة ايفو 9، وأمير ناصيف (الأردن) وملاحه مصطفى جمعة (الأردن) على متن سيارة ايفو 9، وشادي شعبان (الأردن) وملاحه سامر عيسى (الأردن) على متن سيارة ايفو 9، وشاكر جويحان (الأردن) وملاحه كارلوس حنا (لبنان) على متن سيارة ايفو 10، وحمادة عودة (فلسطين) وملاحه يزن جمعة (الأردن) على متن سيارة ايفو 10، وحسام سالم (الأردن) وملاحته نانسي المجالي (الأردن) على متن سيارة ايفو 10، وفادي دهشان (الأردن) وملاحه زيد أبو زيد (الأردن) على متن سيارة ايفو 9، وإيهاب الشرفا (الأردن) وملاحه يوسف جمعة (الأردن) على متن سيارة ايفو 9، وشادي الفقيه (لبنان) وملاحه سامي صفير (لبنان) على متن سيارة رينو كليو.
المشاركون في الجولة الثانية من بطولة الأرن للراليات المحلية
سلامة القماز (الأردن) وملاحه فايز القماز (الأردن) على متن سيارة ايفو 6، وعاصم عارف (الأردن) وملاحه أحمد جانخوت (الأردن) على متن سيارة سوبارو امبريزا، وأمجد الشيخ (الأردن) وملاحه جاد نباص (الأردن) على متن سيارة سوبارو امبريزا، وبدر الهلالات (الأردن) وملاحه عامر موسى (الأردن) على متن سيارة سوبارو امبريزا، وهاشم كلبونة (الأردن) وملاحه ماهر الفقهاء (الأردن) على متن سيارة بلاك إيرس، والحسن الخطيب (الأردن) وملاحه حمدان العواملة (الأردن) على متن سيارة تويوتا اف جي، وحسان الكايد (فلسطين) وملاحه أمير عصيبي (فلسطين) على متن سيارة بي ام دبليو باغي، ، ومحمد الجبارين (فلسطين) وملاحه يوسف مليحات (فلسطين) على متن سيارة هيونداي باغي.