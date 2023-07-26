25 لاعبا أجنبيا من 16 دولة يظهرون بدوري المحترفين

مهند جويلس

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عمان - أتمت غالبية فرق المحترفين تعاقداتها مع اللاعبين الأجانب، لتمثيل فرقها ببطولة الدوري المقرر انطلاقها في الثالث من شهر آب (أغسطس) المقبل، علما بأن يوم الرابع عشر من الشهر المقبل هو اليوم الأخير لإتمام صفقات اللاعبين الأجانب، بعد إغلاق سوق الانتقالات للاعبين المحليين مؤخرا.وأضاف اتحاد الكرة في الموسم الحالي، بندا جديدا في مسألة تعاقدات فرق المحترفين مع اللاعبين الأجانب، حيث سمح للفرق بالتعاقد مع أربعة لاعبين بدلا من ثلاثة كما جرت العادة في المواسم الماضية، إلا أن البند شمل وجود حارس مرمى من بين اللاعبين الأجانب للمرة الأولى، مع الإشارة إلى أنه ليس شرطا أساسيا أن يكون اللاعب الرابع حارس مرمى.ويتواجد مع فرق المحترفين حتى الآن 25 لاعبا أجنبيا من 16 دولة، إذ سيطرت البرازيل كأكثر الدول الخارجية تواجدا مع الأندية المحلية بحضور 4 لاعبين، مع إمكانية زيادة عدد اللاعبين الأجانب في الفترة المقبلة بحسب حاجة الأندية وقدرتها المالية على استقطابهم.ويعد فريق السلط الوحيد من بين فرق المحترفين الذي لم يستقطب أي لاعب أجنبي في الفترة الحالية، نظرا للظروف المالية الصعبة التي يمر بها النادي كغيره من الأندية المحلية، فيما كان اللبناني مهدي خليل حارس المرمى الوحيد الذي يحضر مع فريق محلي، بعد أن تعاقد النادي الفيصلي معه قادما من فريق العهد.وأتم الفيصلي تعاقداته مع اللاعبين الأجانب مؤخرا بجلب المهاجم التونسي رفيق الكامرجي، قادما من نادي اتحاد قدران، حيث كان هدافا في الدوري التونسي الموسم الماضي برصيد 14 هدفا، لينضم إلى العراقي مصطفى ناظم والإنجليزي ناثان مافيلا.وتعاقد نادي مغير السرحان الاثنين الماضي مع المهاجم السوري سامر خانكان في آخر صفقات الفرق المحلية مع اللاعبين الأجانب، لينضم خانكان لمواطنه المدافع سبيع الحموي، الذي يلعب مع مغير السرحان للموسم الثالث على التوالي، بعد أن صعد معهم في الموسم 2021 للمحترفين.واستمر اللاعبان البرازيليان دوغلاس ليما وكارلوس ألبرتو مع فريق شباب الأردن لموسم آخر، وذلك بعد عدم فك حرمان التسجيل على اللاعبين، علما بأن المهاجم دوغلاس هو الوحيد من بين اللاعبين الأجانب المتواجدين في الموسم الحالي، الذي يلعب في دوري المحترفين للموسم الثالث على التوالي.وجلب فريق الوحدات 3 لاعبين أجانب من 3 دول مختلفة، حيث تعاقد مع الظهير الأيسر السوري خالد كردغلي، ولاعب الوسط الأنجولي ماريو دي أوليفيرا “إيتو”، والمهاجم العاجي سيدريك هنري، وظهر الثلاثي بصورة مميزة في ذهاب “السوبر” أمام الفيصلي، مع احتمالية تعاقد “الأخضر” مع لاعب رابع أجنبي خلال الفترة المقبلة.واستقطب فريق الحسين إربد البرازيليين برونو ليما وفيرناندو ناثان، وذلك بعد أن تعاقد النادي مع المهاجم الجديد القديم في “المحترفين” السنغالي عبد العزيز نداي، علما بأن النادي حاليا يقيم معسكرا تدريبيا في تركيا استعدادا لانطلاق البطولات المحلية.ويملك الرمثا لاعبا أجنبيا ممثلا بالمهاجم السنغالي الهادي سالم، والحال ذاته ينطبق على فريق سحاب الذي استمر معه اللاعب الغاني ديفيد جونيور، كما استمر المهاجم الكولومبي كريستان فارغاس مع فريق شباب العقبة، علما بأن شباب العقبة والرمثا لا يستطعيان تسجيل اللاعبين بسبب عقوبة الحرمان.واستعان فريق معان بالمدرسة الجزائرية للموسم الجديد، بعد أن ضم 3 لاعبين من الجزائر وهم وليد عثماني، ضرار بن سعد الله وعبد المالك مفتاحي، والمدافع السنغالي محمد فال، فيما تعاقد الجليل مع 3 لاعبين أيضا وهم المغربي نبيل خشاش، الغاني صاموئيل أوليفيرا والنيجيري لقمان عزيز، فيما جلب الأهلي العدد ذاته من اللاعبين بضم كل من: الأوزبكي بيخوذ سعيدوف، العاجي فيفيان آسي كوا والموريتاني البشير سيدي.