25 لاعبا ولاعبة يمثلون "المصارعة" في بطولة آسيا

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استقرت الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية للمصارعة على 25 لاعبا ولاعبة لإشراكهم في منافسات بطولة آسيا تحت 17 و23 عاما (روماني وحرة وسيدات)، والتي يستضيفها الأردن في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، خلال الفترة من 22 إلى 30 حزيران (يونيو) الحالي.وأجرى اتحاد المصارعة تصفية لاختيار عناصر المنتخب الوطني، بإشراف مباشر من رئيس الاتحاد م. محمد العواملة وأمين السر د. مظفر العبداللات، وبحضور أعضاء اللجنة الفنية والحكام والمدربين.وفي المصارعة الحرة، اختار المدربان رمزي وهاني صلاح المرافي 7 لاعبين للمنافسة في بطولة آسيا، وهم عن فئة تحت 23 عاما: صهيب رمزي المرافي (وزن تحت 57 كغم)، وأرزو شاميل (وزن تحت 79 كغم)، وعبدالكريم أبو دعيج (وزن تحت 92 كغم)، وعن فئة تحت 17 عاما، اللاعبون: عمر اسحاق السرطاوي (وزن تحت 45 كغم)، ومحمد اسحاق السرطاوي (وزن تحت 52 كغم)، وعبدالرحمن هاني المرافي (وزن تحت 60 كغم) وهاشم شابسوغ (وزن تحت 70 كغم).وفي المصارعة الرومانية، اختار المدربان يحيى أبو طبيخ وإبراهيم عرعر 10 لاعبين للمنافسة بالبطولة القارية، وهم عن فئة تحت 23 عاما: أرزو شاميل (وزن تحت 82 كغم)، يحيى أبو طبيخ (وزن تحت 97 كغم)، معتصم الكساسبة (وزن تحت 130 كغم)، وعن فئة تحت 17 عاما، اللاعبون: سند ناغوج (وزن تحت 45 كغم)، عمرو أبو رميله (وزن تحت 48 كغم)، أحمد ماهر (وزن تحت 51 كغم)، معتز الحروب (وزن تحت 55 كغم)، علي أبو نصير (وزن تحت 60 كغم)، زيد ناغوج (وزن تحت 65 كغم)، وأحمد الحمايدة (وزن تحت 71 كغم).واستقر مدرب المنتخب الوطني للسيدات رائد القيسي على 8 لاعبات للمشاركة في بطولة آسيا، وهن عن فئة تحت 23 عاما: نورا الطيبين (وزن تحت 53 كغم)، سدين القريني (وزن تحت 62 كغم)، بلقيس صايل (وزن تحت 65 كغم)، وعن فئة تحت 17 عاما، اللاعبات: ليان السكر (وزن تحت 53 كغم)، مايا قطيشات (وزن تحت 57 كغم)، مايا اسحاقات (وزن تحت 61 كغم)، تالا أبو خيط (وزن تحت 65 كغم)، ومريم أبو حماد (وزن تحت 69 كغم).