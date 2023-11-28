3 خسائر لمنتخب الملاكمة ببطولة العالم للناشئين

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تلقى المنتخب الوطني للملاكمة 3 خسائر أمس ببطولة العالم للناشئين تحت 17 عاما، والتي تستمر حتى الخامس من شهر كانون الأول (ديسمبر) المقبل في العاصمة الأرمينية يريفان، بمشاركة واسعة من اللاعبين يمثلون 58 دولة.وخسر اللاعب راشد حياصات على يد الإكوادوري خافيير مارتينيز في وزن تحت 63 كغم، ضمن الدور ثمن النهائي، ولحساب الدور نفسه ودع اللاعب نظمي جرادات البطولة من منافسه الإسباني كاليرو مونتويا في وزن تحت 66 كغم.وخرج اللاعب يامن فحماوي من دور الـ 16 بعدما خسر من الإيرلندي كارمودي نونان لوزن تحت 70 كغم، علما بأنه فاز في مواجهته الأولى على نظيره برايت مويو من زيمبابوي بدور الـ 32.وكان اللاعب أكرم زيادة قد تغلب أول من أمس على اللاعب الباكستاني محمد شاهازاد في الدور ثمن النهائي من البطولة، لمنافسات وزن تحت 60 كغم، ليقابل اليوم في الدور ربع النهائي منافسه من كازاخستان “اسكر”، وفي حال فوزه سيضمن أول ميدالية للأردن في هذه البطولة.وحقق زيادة فوزه الأول في البطولة على حساب اللاعب السيرلانكي أصيل توان موراجودين بدور الـ 32.وتعد مشاركة المنتخب الوطني في البطولة الحالية هي الأولى له تاريخيا ببطولة الناشئين العالمية، ويقود المنتخب المدرب عمر المجالي، ويساعده المدرب فرج درويش، علما بأن المنتخب شارك بأربع لاعبين فقط.