3 ذهبيات لمنتخب الشباب في الدوري العالمي للكراتيه ‏

ووصل حيمور إلى النهائي بعد أن فاز في دور الـ64 على اللاعب التركماني مقسط الابيرديفب 8-0، وفي دور الـ32 على اللاعب السعودي فهد العتيبي 6-1، وفي دور الـ16 على اللاعب المصري علي عبد الله التهامي 7-0، وفي ربع النهائي على اللاعب الايطالي ايمانويل كاليفانو 2-0، وفي نصف النهائي على اللاعب الإماراتي عمر شالتوني 10-5، وفي المباراة النهائية على اللاعب المصري محمد أشرف 5-2.
وكان سيف قد فاز في دور الـ128 على اللاعب النيوزيلاندي لوغان سوميرفيل 3-2، وفي دور الـ64 على اللاعب البلجيكي اشرف زكهانيني 5-2، وفي دور الـ32 على اللاعب المصري أحمد عبد النبي 3-2، وفي دور الـ16 على اللاعب التركي أحمد أوتزترك 4-1، وفي ربع النهائي على اللاعب الأذري سلمان علي رازايف 5-3، وفي الدور نصف النهائي على اللاعب المصري أحمد عمارة 4-1، وفاز في المباراة النهائية على اللاعب المصري عبد الله ايهاب 6-3.
من جهته، فاز قطامش في الدور الثاني على اللاعب اليوناني نيكولا نوراتيس 6-2، وفي الدور الثالث حقق انتصاره على اللاعب الكازاخستاني علي خان قدريغالي بالأفضليه 3-1 بعد التعادل السلبي ليصل إلى النصف النهائي ويفوز على اللاعب السعودي عبد الله الثاني 8-2، وفاز في المباراة النهائية على اللاعب الهولندي فرانكن رونالدو 7-2.
ويخوض المنتخب الوطني للكراتيه للناشئين اليوم منافسات الدوري العالمي.