3 صالات رياضية تستضيف تدريبات المشاركين بكأس الرئيس للتايكواندو

أيمن وجيه الخطيب ‏

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عمان - حدد اتحاد التايكواندو 3 صالات، لاستضافة تدريبات المنتخبات ‏المشاركة في بطولة كأس الرئيس ‏للتايكواندو عن منطقة آسيا (عيار ‏نجمتين)، والتي تنطلق في الأردن اعتبارا من يوم الخميس المقبل.ويشارك في هذه البطولة منتخبات تمثل 34 دولة في مشاركة هي الأكبر على الاطلاق في بطولات كأس الرئيس، ‏والتي تقام للمرة الأولى في الأردن، ‏بتنظيم من الاتحاد الأردني للتايكواندو وبإشراف الاتحادين الدولي والآسيوي للتايكواندو.‏‏ويتدرب القسم الأول من المنتخبات، ‏في ‏مركز الإعداد الأولمبي حتى يوم الأربعاء المقبل، و‏يتدرب القسم الثاني في الصالة الرياضية ‏في فندق دايز ‏ان (مقر اقامة الوفود)، ‏فيما يتدرب القسم الثالث في ‏قاعات التدريب في صالة الأمير حمزة.‏ويواصل المنتخب الوطني للتايكواندو معسكره التدريبي المشترك مع المنتخبين الأذري والياباني ونادي الفجيرة في مركز الاعداد ‏الأولمبي ، ويستمر حتى الأربعاء قبل انتقاله لمقر اقامة الوفود المشاركة في بطولة كأس الرئيس في فندق دايز ان.‏ووصل إلى الأردن في وقت سابق منتتخب أذربيجان، وعدد من أفراد منتخبي الصين تايبيه واليابان، وتصل وفقا لجدول اتحاد التايكواندو ‏اليوم منتخبات كوريا ‏الجنوبية والصين، وتواصل وفود المنتخبات ‏‏الوصول غدا كإيران ولبنان وأزبكستان والبحرين ‏وتصل ‏الأربعاء والخميس وفود مننتخبات المغرب ‏وأوزبكستان وبريطانيا وبقية ‏وفد الصين تايبه والصين، كما نسقت عدد من الدول ‏المشاركة رحلات وصولهم إلى ‏العاصمة عمان بشكل منفرد.‏ووجه اتحاد التايكواندو الدعوة لحضور بطولة كأس ‏الرئيس إلى كل من: رئيس الاتحاد الآسيوي للتايكواندو الكوري ‏البروفيسور لي كيو ‏‏سيوك، ومدير الاتحاد الآسيوي ‏الكوري جي يون كيم وسكرتير الاتحاد الآسيوي كون ‏روك، ورئيس لجنة الحكام في الاتحاد ‏‏الآسيوي وعضو ‏فريق الإشراف الدولي الكوري سان هو جيون، ‏والمشرف العام على البطولة اليمني محمد إسحق، ‏وأعضاء فريق ‏‏الإشراف الدولي الماليزي راجيندران ‏موثوسامي، والأندونيسي ديريك ريتشارد والمشرف ‏الفني للباراولمبيك الهولندي محمد ‏‏عرقوبي.‏ونظرا لما يتعرض إليه الأشقاء في فلسطين وقطاع غزة، قررت اللجنة المنظمة للبطولة بالتعاون مع اتحاد التايكواندو إلغاء حفل ‏‏الافتتاح المدرج على جدول البطولة.‏ومن أهم إنجازات المنتخب الوطني في بطولات كأس الرئيس: نيل صالح الشرباتي (وزن تحت 80 كغم) الميدالية الذهبية في بطولة ‏كأس الرئيس في إيران في العامين 2019، و2022، وأنس الصادق (وزن ‏تحت 87 كغم) الميدالية الذهبية في بطولة كأس الرئيس في ‏إيران العام 2019، وحمزة قطان (وزن فوق 87 كغم)، الميدالية ذاتها في البطولة.‏كما حصل المنتخب الوطني على جائزة ثاني أفضل منتخب في البطولة نفسها، ونالت نتالي الحميدي (وزن تحت 63 كغم) الميدالية ‏الذهبية في بطولة كأس الرئيس في تركيا العام 2019، وتوجت جوليانا الصادق الميدالية الذهبية في بطولة كأس الرئيس في إيران ‏العام 2022، ونالت راما أبو الرب (وزن تحت 73 كغم)، بالميدالية الفضية وحققت ‏‎ ‎يارا ياسين (وزن تحت 57 كغم) الميدالية ‏البرونزية في البطولة نفسها، وحل المنتخب الوطني للسيدات بالمركز الثاني في بطولة كأس الرئيس في إيران العام 2022، وجاء فهد ‏عمار (وزن تحت 87 كغم) بالمركز الخامس في البطولة نفسها.‏