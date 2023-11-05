3 صالات رياضية تستضيف تدريبات المشاركين بكأس الرئيس للتايكواندو

ويشارك في هذه البطولة منتخبات تمثل 34 دولة في مشاركة هي الأكبر على الاطلاق في بطولات كأس الرئيس، والتي تقام للمرة الأولى في الأردن، بتنظيم من الاتحاد الأردني للتايكواندو وبإشراف الاتحادين الدولي والآسيوي للتايكواندو.
ويتدرب القسم الأول من المنتخبات، في مركز الإعداد الأولمبي حتى يوم الأربعاء المقبل، ويتدرب القسم الثاني في الصالة الرياضية في فندق دايز ان (مقر اقامة الوفود)، فيما يتدرب القسم الثالث في قاعات التدريب في صالة الأمير حمزة.
ويواصل المنتخب الوطني للتايكواندو معسكره التدريبي المشترك مع المنتخبين الأذري والياباني ونادي الفجيرة في مركز الاعداد الأولمبي ، ويستمر حتى الأربعاء قبل انتقاله لمقر اقامة الوفود المشاركة في بطولة كأس الرئيس في فندق دايز ان.
ووصل إلى الأردن في وقت سابق منتتخب أذربيجان، وعدد من أفراد منتخبي الصين تايبيه واليابان، وتصل وفقا لجدول اتحاد التايكواندو اليوم منتخبات كوريا الجنوبية والصين، وتواصل وفود المنتخبات الوصول غدا كإيران ولبنان وأزبكستان والبحرين وتصل الأربعاء والخميس وفود مننتخبات المغرب وأوزبكستان وبريطانيا وبقية وفد الصين تايبه والصين، كما نسقت عدد من الدول المشاركة رحلات وصولهم إلى العاصمة عمان بشكل منفرد.
ووجه اتحاد التايكواندو الدعوة لحضور بطولة كأس الرئيس إلى كل من: رئيس الاتحاد الآسيوي للتايكواندو الكوري البروفيسور لي كيو سيوك، ومدير الاتحاد الآسيوي الكوري جي يون كيم وسكرتير الاتحاد الآسيوي كون روك، ورئيس لجنة الحكام في الاتحاد الآسيوي وعضو فريق الإشراف الدولي الكوري سان هو جيون، والمشرف العام على البطولة اليمني محمد إسحق، وأعضاء فريق الإشراف الدولي الماليزي راجيندران موثوسامي، والأندونيسي ديريك ريتشارد والمشرف الفني للباراولمبيك الهولندي محمد عرقوبي.
ونظرا لما يتعرض إليه الأشقاء في فلسطين وقطاع غزة، قررت اللجنة المنظمة للبطولة بالتعاون مع اتحاد التايكواندو إلغاء حفل الافتتاح المدرج على جدول البطولة.
ومن أهم إنجازات المنتخب الوطني في بطولات كأس الرئيس: نيل صالح الشرباتي (وزن تحت 80 كغم) الميدالية الذهبية في بطولة كأس الرئيس في إيران في العامين 2019، و2022، وأنس الصادق (وزن تحت 87 كغم) الميدالية الذهبية في بطولة كأس الرئيس في إيران العام 2019، وحمزة قطان (وزن فوق 87 كغم)، الميدالية ذاتها في البطولة.
كما حصل المنتخب الوطني على جائزة ثاني أفضل منتخب في البطولة نفسها، ونالت نتالي الحميدي (وزن تحت 63 كغم) الميدالية الذهبية في بطولة كأس الرئيس في تركيا العام 2019، وتوجت جوليانا الصادق الميدالية الذهبية في بطولة كأس الرئيس في إيران العام 2022، ونالت راما أبو الرب (وزن تحت 73 كغم)، بالميدالية الفضية وحققت يارا ياسين (وزن تحت 57 كغم) الميدالية البرونزية في البطولة نفسها، وحل المنتخب الوطني للسيدات بالمركز الثاني في بطولة كأس الرئيس في إيران العام 2022، وجاء فهد عمار (وزن تحت 87 كغم) بالمركز الخامس في البطولة نفسها.