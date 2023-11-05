الأحد 05 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

3 صالات رياضية تستضيف تدريبات المشاركين بكأس الرئيس للتايكواندو

1699178990924286100
لقطة جماعية للمنتخب الوطني للتايكواندو مع المنتخبين الأذري والياباني .-(من المصدر)
عمان - حدد اتحاد التايكواندو 3 صالات، لاستضافة تدريبات المنتخبات ‏المشاركة في بطولة كأس الرئيس ‏للتايكواندو عن منطقة آسيا (عيار ‏نجمتين)، والتي تنطلق في الأردن اعتبارا من يوم الخميس المقبل.اضافة اعلان
ويشارك في هذه البطولة منتخبات تمثل 34 دولة في مشاركة هي الأكبر على الاطلاق في بطولات كأس الرئيس، ‏والتي تقام للمرة الأولى في الأردن، ‏بتنظيم من الاتحاد الأردني للتايكواندو وبإشراف الاتحادين الدولي والآسيوي للتايكواندو.‏
‏ويتدرب القسم الأول من المنتخبات، ‏في ‏مركز الإعداد الأولمبي حتى يوم الأربعاء المقبل، و‏يتدرب القسم الثاني في الصالة الرياضية ‏في فندق دايز ‏ان (مقر اقامة الوفود)، ‏فيما يتدرب القسم الثالث في ‏قاعات التدريب في صالة الأمير حمزة.‏
ويواصل المنتخب الوطني للتايكواندو معسكره التدريبي المشترك مع المنتخبين الأذري والياباني ونادي الفجيرة في مركز الاعداد ‏الأولمبي ، ويستمر حتى الأربعاء قبل انتقاله لمقر اقامة الوفود المشاركة في بطولة كأس الرئيس في فندق دايز ان.‏
ووصل إلى الأردن في وقت سابق منتتخب أذربيجان، وعدد من أفراد منتخبي الصين تايبيه واليابان، وتصل وفقا لجدول اتحاد التايكواندو ‏اليوم منتخبات كوريا ‏الجنوبية والصين، وتواصل وفود المنتخبات ‏‏الوصول غدا كإيران ولبنان وأزبكستان والبحرين ‏وتصل ‏الأربعاء والخميس وفود مننتخبات المغرب ‏وأوزبكستان وبريطانيا وبقية ‏وفد الصين تايبه والصين، كما نسقت عدد من الدول ‏المشاركة رحلات وصولهم إلى ‏العاصمة عمان بشكل منفرد.‏
ووجه اتحاد التايكواندو الدعوة لحضور بطولة كأس ‏الرئيس إلى كل من: رئيس الاتحاد الآسيوي للتايكواندو الكوري ‏البروفيسور لي كيو ‏‏سيوك، ومدير الاتحاد الآسيوي ‏الكوري جي يون كيم وسكرتير الاتحاد الآسيوي كون ‏روك، ورئيس لجنة الحكام في الاتحاد ‏‏الآسيوي وعضو ‏فريق الإشراف الدولي الكوري سان هو جيون، ‏والمشرف العام على البطولة اليمني محمد إسحق، ‏وأعضاء فريق ‏‏الإشراف الدولي الماليزي راجيندران ‏موثوسامي، والأندونيسي ديريك ريتشارد والمشرف ‏الفني للباراولمبيك الهولندي محمد ‏‏عرقوبي.‏
ونظرا لما يتعرض إليه الأشقاء في فلسطين وقطاع غزة، قررت اللجنة المنظمة للبطولة بالتعاون مع اتحاد التايكواندو إلغاء حفل ‏‏الافتتاح المدرج على جدول البطولة.‏
ومن أهم إنجازات المنتخب الوطني في بطولات كأس الرئيس: نيل صالح الشرباتي (وزن تحت 80 كغم) الميدالية الذهبية في بطولة ‏كأس الرئيس في إيران في العامين 2019، و2022، وأنس الصادق (وزن ‏تحت 87 كغم) الميدالية الذهبية في بطولة كأس الرئيس في ‏إيران العام 2019، وحمزة قطان (وزن فوق 87 كغم)، الميدالية ذاتها  في البطولة.‏
كما حصل المنتخب الوطني على جائزة ثاني أفضل منتخب في البطولة نفسها، ونالت نتالي الحميدي (وزن تحت 63 كغم) الميدالية ‏الذهبية في بطولة كأس الرئيس في تركيا العام 2019، وتوجت جوليانا الصادق الميدالية الذهبية في بطولة كأس الرئيس في إيران ‏العام 2022، ونالت راما أبو الرب (وزن تحت 73 كغم)، بالميدالية الفضية وحققت ‏‎ ‎يارا ياسين (وزن تحت 57 كغم) الميدالية ‏البرونزية في البطولة نفسها، وحل المنتخب الوطني للسيدات بالمركز الثاني في بطولة كأس الرئيس في إيران العام 2022، وجاء فهد ‏عمار (وزن تحت 87 كغم) بالمركز الخامس في  البطولة نفسها.‏
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
1699181652684397700

الفيصلي ينشد الثأر وتحسين صورته أمام السد

منذ1 ساعة
1699190158604758700

12 ميدالية ملونة لمنتخب اللياقة البدنية في بطولة العالم

منذ1 ساعة
1699178990804285700

الوحدات ينهي تحضيراته لمواجهة الكهرباء العراقي آسيويا

منذ1 ساعة
1699178990724285500

"المصارعة الشاطئية".. تطلعات لبناء قاعدة محلية مع ترشيحات اعتمادها أولمبيا

منذ1 ساعة
-2008846905

قطار "سلة الناشئين" ينطلق اليوم بمشاركة قياسية للأندية

منذ1 ساعة
1699176390064170400

مواجهة سهلة لعمان أمام البتراء بـ"يد السيدات" اليوم

منذ1 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

هذا ما يجري في القدس أيها العرب

ماهر أبو طير |اليوم

اقصف.. اقتل.. دمر.. لن يحاسبك أحد

جهاد المنسي |اليوم

بعد العدوان.. ماذا يريد الشارع الأردني؟

نضال منصور |اليوم

كيان محتل تتكشف هشاشته

يوسف محمد ضمرة |اليوم

الغرب وحقوق الإنسان الفلسطيني.. السقوط الكبير

أحمد عوض |اليوم

في مستوى الحدث

يعقوب ناصر الدين |اليوم

ما نوع التهجير الذي تريده أميركا؟

سميح المعايطة |اليوم

الكتابة على هوامش النص

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
معاريف

هبط عن السلم

ترجمات | منذ2 ساعة
مقاتلون من كتائب القسام الفلسطينية في قطاع غزة - (أرشيفية)

كيف سيتعامل الجيش الإسرائيلي مع القتال في المناطق الحضرية؟

ترجمات | منذ2 ساعة
سيارات إسعاف في غزة

ورقة سياسة: بدائل لتوجيه سياسي بشأن السكان المدنيين في غزة‏

ترجمات |04 تشرين الثاني 2023
Untitled-1‏فلسطينيون يحتمون في مخيم مؤقت للنازحين من منازلهم بسبب أوامر الإخلاء والغارات الجوية الإسرائيلية، خان يونس، جنوب غزة - (أرشيفية)

نص ‏الخطة الإسرائيلية للتطهير العرقي في غزة: الترجمة الكاملة‏

ترجمات |04 تشرين الثاني 2023
الرئيس الأميركي جو بايدن يعانق بنيامين نتنياهو في زيارة دعم قام بها مؤخرًا إلى إسرائيل - (أرشيفية)

أميركا تساند إسرائيل.. لكنها تخشى الاحتمالات الرهيبة للحرب

ترجمات |03 تشرين الثاني 2023
فلسطينيان وسط الدمار الذي أحدثه قصف الكيان الصهيوني في غزة - (أرشيفية)

أهداف الحرب الإسرائيلية على غزة: "اليوم التالي"

ترجمات |03 تشرين الثاني 2023
 