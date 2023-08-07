الثلاثاء 08 آب 2023
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3 لاعبين يمثلون منتخب الكراتيه في بطولة لارنكا

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لاعب المنتخب الوطني للكراتيه يوسف نوفل .-(من المصدر)
عمان -  أعلن الاتحاد الدولي للكراتيه، عن تسجيل 3 لاعبين ضمن صفوف المنتخب الوطني للمشاركة في بطولة لارنكا (سلسلة K1) التي ستقام بالفترة من 29 أيلول (سبتمبر) حتى الأول من تشرين الأول (أكتوبر) المقبلين.اضافة اعلان
واللاعبون هم: أحمد أبوهزيم (وزن تحت 60 كغم)، ويوسف فرح ويوسف نوفل (وزن تحت 84 كغم)، وسجل للمشاركة في البطولة نحو 823 لاعبا ولاعبة يمثلون 70 دولة.
وما يزال باب التسجيل مفتوحا للراغبين بالمشاركة في البطولة حتى يوم 14 من أيلول (سبتمبر) المقبل.
وكان الاتحاد الدولي للكراتيه، أصدر في وقت سابق التعليمات الفنية للبطولة، التي تعد من البطولات العالمية القوية وتتيح للمشاركين فيها فرصة تحقيق نقاط في التصنيف العالمي.
كما يحصل صاحب الميدالية الذهبية على 600 يورو، ويحصل صاحب الميدالية الفضية على 400 يورو، ويحصل صاحب الميدالية البرونزية على 200 يورو.
وكان الأردن، حقق الميدالية البرونزية في الجولة الثانية من (سلسلة k1) التي جرت في شهر آذار (مارس) الماضي، بمدينة قونية التركية وجاءت البرونزية من نصيب محمود السجان بمنافسات وزن فوق 84 كغم.
وفي السياق ذاته، يواصل المنتخب الوطني الأول للكراتيه استعداداته للمشاركة في الجولة الأخيرة من الدوري العالمي، التي ستقام في العاصمة الإيرلندية دبلن خلال الفترة من 8-10 أيلول (سبتمبر) المقبل، حيث أعلن الاتحاد الدولي للكراتيه في وقت سابق، عن تسجيل 6 لاعبين أردنيين ضمن صفوف المنتخب الوطني للكراتيه هم: عمر شقرة (وزن تحت 60 كغم)، عبد الله حماد (وزن تحت 60 كغم)، عفيف غيث ( وزن تحت 67 كغم)، عبد الرحمن المصاطفة (وزن تحت 67 كغم)، حسن المصاروة وزن تحت 75 كغم)، محمد الجعفري (وزن تحت 84 كغم).
وازداد عدد المشاركين في البطولة ليصبح حتى الآن 361 لاعبا ولاعبة، من 58 دولة، وكانت أقيمت الجولات الثلاث الماضية في مصر والمغرب واليابان.
ويحصل صاحب الميدالية الذهبية في بطولة دبلين على 1000 يورو، ويحصل صاحب الميدالية الفضية على 500 يورو، ويحصل صاحب المركز الثالث على 250 يورو.
إلى ذلك، يواصل الاتحاد الأردني استعداداته من أجل إقامة بطولة غرب آسيا للناشئين والشباب وتحت 21 عاما وللكبار، التي ستقام الشهر المقبل في صالة جامعة البترا، وكان اتحاد اللعبة وجه الدعوات للدول الأعضاء في اتحاد غرب آسيا للمشاركة في البطولة.
وضمن فعاليات اليوم العلمي في جامعة مؤتة تحت عنوان "الرياضي الأردني والإنجاز العالمي"، قام الدكتور سلامه النعيمات رئيس جامعة مؤتة بتكريم الكراتيه الأردنية للإنجازات التي تحققت على الأصعدة كافة.
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