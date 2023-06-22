الجمعة 23 حزيران 2023
النسخة المطبوعة

3 مباريات مهمة بدوري "الكرة الطائرة" الممتاز

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جانب من لقاء العودة والوحدات في لقاء الذهاب - (الغد)
عمان- تتجدد المنافسة في الجولة الثانية من إياب الدوري الممتاز لكرة الطائرة اليوم، بإقامة 3 مباريات مهمة، حيث يلتقي المتصدر شباب الحسين (24) نقطة مع المحطة (10) نقاط، عند الساعة 6 مساء، في صالة قصر الرياضة بمدينة الحسين للشباب، وبالتوقيت ذاته، يلعب العودة (14) نقطة مع التعاون (6) نقاط في صالة الأمير محمد بالزرقاء، فيما تبلغ القوة والإثارة أشدها في لقاء الوحدات (17) نقطة مع عيرا (16) نقطة، في المباراة التي تقام عند الساعة 8 في صالة قصر الرياضة.اضافة اعلان
شباب الحسين × المحطة
يخشى المدير الفني لفريق شباب الحسين وليد العسود، أن يتسرب الاطمئنان والثقة إلى لاعبيه، بعد ضمان لقب الدوري قبل نهايته بأسابيع عدة، في الوقت الذي يطمح فيه المدير الفني عفيف سالم، إلى مواصلة اجتهاداته مع المحطة، ويرفع من معنويات لاعبيه لإحداث مفاجأة أمام الشباب، ضمن طموحه في دخول مربع الكبار.
ويعتمد العسود على تشكيلة ثابتة إلى حد بعيد في بداية اللقاء، ينطلق فيها من قدرات المعد ياسر عثمان، في إدارة العمليات الهجومية، وتفعيل انطلاقات كل من: خالد أبومشرف، إياد ماضي، أحمد العمري، مهند جروان، والمحترف ابراهيم عبدالحميد، من مختلف محاور الشبكة، تاركا إغلاق الملعب الخلفي لليبرو الشاب أيهم خنفر.
على الطرف الآخر، يعول المدير الفني للمحطة سالم، على خبرة المعد علاء المحارمة في تمويل انطلاقات وائل رداد، جمال غنايم، يوسف أبوسليم، أحمد جمعة، والمحترف اليمني سعيد الشامي، بطول الشريط العلوي، والتناغم مع لم الليبرو  بشار محارمة الكرات من الملعب الخلفي للفريق.
العودة × التعاون
يحاول المدير الفني للعودة فواز زهران، ترتيب أوراق فريقه ورفع المعنويات، لتقديم العروض التي تليق بالأسماء التي يضمها الفريق، وتلتقي مع هدف التوغل في مربع الكبار، في الوقت الذي يلعب فيه التعاون من دون دافع، ويؤدي دور المشاركة من أجل المشاركة.
ويعتمد المدير الفني للعودة زهران، على قدرات إبراهيم الرفاعي في صناعة الألعاب، والتنويع بين الكرات القصيرة والطويلة، للضاربين أسامة خريس، زياد زبدية، عبدالله سنان،  محمد ملكاوي والمحترف بيدرو، تاركا مهمة الدفاع لليبرو الخبير فادي خريس، في الوقت الذي يطل فيه التعاون من تشكيلته المعروفة التي تضم كلا من: عبدالوهاب خنفر، سامر الزمار، وسام الخطيب، خالد ايوب، محود عبدالعزيز، والليبرو مؤيد الغروز.
عيرا × الوحدات
يغلف الحوار اللاهب المديرين الفنيين لعيرا إياد توفيق، وللوحدات رائد الحمود، تبعا لمفاهيم الفوز والخسارة، والتي يتشارك فيها الفريقان بطموح الوصول إلى الوصافة، وتزداد الإثارة فيها مع رغبة عيرا في تأكيد التفوق بعد الفوز ذهابا، فيما يريد الوحدات رد الاعتبار بعد تلك الخسارة.
ويعول المدير الفني لعيرا توفيق، على قدرات المعد الخبير محمد الناجي، في تفعيل انطلاقات الضاربين أحمد العواملة، أمين السطري، أحمد النجار، راشد العلوان، اليمني آسار جلال، وإسناد النجار لليبرو يوسف مقدادي لرد الكرات الساحقة وهجوم الوحدات، فيما يحاول المدير الفني للوحدات رائد الحمود، رفع معنويات لاعبيه وتجاوز ظروفه وفقدانه للعديد من الأوراق، مطالبا المعد فهد نعمان، بتنويع خياراته الهجومية بين المحترف لازارو، والوجوه الشابة حسن عوض، كرم معالي، عبد العظيم دغيش، مجاهد رمضان، وتأكيدها بالموازنة بين الهجوم والدفاع، بالتنسيق مع قائد الفريق الليبرو المخضرم خالد شباب.
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