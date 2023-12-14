الخميس 14 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

3 مواجهات بـ"سلة الناشئين" اليوم.. والإنجليزية يتأهل بـ"العلامة الكاملة"

لاعب الإنجليزية يامن حتر يحاول المرور أمام رقابة أحد لاعبي نجوم اتحاد عمان - (من المصدر)
لاعب الإنجليزية يامن حتر يحاول المرور أمام رقابة أحد لاعبي نجوم اتحاد عمان - (من المصدر)
 تحتضن صالة الفحيص مواجهة فريقي الأهلي والمقاولون عند الساعة 4:30 من مساء اليوم، ضمن إياب المرحلة الأولى من دوري الناشئين تحت 16 سنة لكرة السلة، وهو اللقاء الذي سيتم بثه عبر المنصات الرقمية لـ"الغد". اضافة اعلان
وفي صالة الأمير حمزة "المدينة الرياضية"، يلتقي الرياضي مع نجوم الإنجليزية عند الساعة 4 مساء، تليها مواجهة اتحاد عمان ونجوم الجبيهة عند الساعة 6 مساء، عن مباريات المجموعة الأولى.
وشهدت مباريات أول من أمس، فوز الأرثوذكسي على نجوم الإنجليزية بنتيجة (106-37)، في لقاء برز فيه لاعبه برينين كاستورو بتسجيله 13 نقطة و6 متابعات و8 تمريرات و6 ستيل بفاعلية 30.
وعزز الأرثوذكسي "مؤقتا" صدارته لترتيب فرق مجموعته الأولى بـ17 نقطة من 9 مباريات، يليه اتحاد عمان ثانيا بـ14 نقطة من 7 مباريات، والرياضي ثالثا بـ11 نقطة، فيما يأتي فريق نجوم الإنجليزية رابعا بـ10 نقاط، ونجوم الأردن خامسا بـ9 نقاط، ونجوم الجبيهة سادسا بـ8 نقاط.
وأنهى الإنجليزية المرحلة الأولى متصدرا لمجموعته الثانية بـ"العلامة الكاملة" بفوزه على نجوم اتحاد عمان (59-22)، في لقاء برز فيه لاعبه ينال حتر بـ"الدبل دبل" مع تسجيله 13 نقطة و10 متابعات و3 تمريرات وستيل بفاعلية 16، كما تغلب الأهلي على الجبيهة (96-23) في لقاء برز فيه لاعبه عمر عرعر بتسجيله 22 نقطة و6 متابعات و3 تمريرات و7 ستيل بفاعلية 32.
وتصدر الإنجليزية جدول ترتيب فرق مجموعته برصيد 20 نقطة، يليه نجوم الأرثوذكسي ثانيا بـ16 نقطة، والأهلي ثالثا بـ14 نقطة، ونجوم اتحاد عمان رابعا بـ13 نقطة، والجبيهة خامسا بـ10 نقاط، والمقاولون سادسا بـ9 نقاط.
وحسم الجليل مواجهة "ديربي الشمال" أمام نظيره كفريوبا (86-43)، في لقاء برز فيه لاعبه أحمد البربري بـ"التريبل دبل" مع تسجيله 29 نقطة و5 متابعات و13 تمريرة و10 ستيل بفاعلية 38، كما تغلب بيت ايدس على دير أبي سعيد (73-15) في لقاء برز فيه لاعبه هاشم مقدادي بـ"الدبل دبل" مع تسجيله 26 نقطة و18 متابعة و6 تمريرات و9 ستيل بفاعلية 41.
وتصدر بيت ايدس جدول ترتيب فرق مجموعته الرابعة بـ11 نقطة، يليه الجليل ثانيا بـ10 نقاط، وكفريوبا ثالثا بـ8 نقاط، وحل دير أبي سعيد في المركز الرابع والأخير برصيد 7 نقاط، ليغادر البطولة من دورها الأول.
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