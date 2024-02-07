3 ميداليات أولمبية و"السلة" تصل المونديال و"شباب الكرة" في كأس العالم

ونحن نحتفل باليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين سلطاته الدستورية، نستذكر، بكل فخر واعتزار، ما وصلت إليه الرياضة الأردنية بفضل الدعم والرعاية الكبيرين، وحرص جلالته على توفير كل متطلبات الرعاية والدعم لقطاع الرياضة والشباب، حيث شكل هذه الدعم حافزا قويا أمام الشباب الأردني لإبراز طاقاته ومواهبه.

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وشهدت الحركة الرياضية والشبابية في الأردن نقلة نوعية في الاهتمام بالشباب، من خلال تأكيد جلالته في كل لقاء وحوار، أهمية استثمار طاقات الشباب، وتهيئة السبل كافة أمامهم، للإبداع والتميز، والتعبير عن قدراتهم الحقيقية.



وشكلت الإنجازات الرياضية والشبابية الكبيرة التي تحققت، وخصوصا إنشاء المدن والمرافق الرياضية والشبابية في محافظات ومدن وألوية المملكة كافة، قاعدة رئيسية انطلق منها الشباب الأردني نحو آفاق الإبداع والتميز، فجاء الإنجاز تلو الآخر؛

حيث أرسى جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين قواعد الإنجاز عبر السنوات الماضية، فكانت قاعدة لتحقيق الرياضة الأردنية بمختلف أنواعها وألعابها ورياضاتها إنجازات عظيمة، ولعل وجود الصروح الرياضية والشبابية في محافظات وألوية المملكة كافة، دليل على المكانة الكبيرة التي تحتلها الرياضية الأردنية عند القيادة الهاشمية.



وارتقت الرياضة الأردنية إلى قمة التميز والإبداع في مختلف المجالات، وخصوصا فيما يتعلق بالبينة التحتية من خلال إنشاء المدن الرياضية، وبناء المقرات للأندية الرياضية، والتي شكلت حافزا كبيرا أمام الشباب الأردني لتحقيق الإنجازات للوطن.



وخلال العام الذي تولى به جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين سلطاته الدستورية، كانت الرياضة الأردنية منشغلة في التحضير لاستضافة الدورة الرياضية العربية التاسعة، التي سميت بـ"دورة الحسين" تكريما لجلالة الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه، حيث حققت هذه الدورة النجاح المطلوب سواء على المستوى التنظيمي أو على مستوى الإنجازات التي حققتها المنتخبات الوطنية واللاعبون واللاعبات في مختلف الألعاب والرياضات.



في العام 2003، وجه جلالة الملك عبدالله الثاني الحكومة إلى فصل الرياضة عن الشباب، ما زاد من توسيع رقعة النشاط الرياضي بعد أن أصبحت اللجنة الأولمبية الأردنية المظلة الرسمية للرياضة، في الوقت الذي تعزز فيه عمل وزارة الشباب واهتمامها بالشباب الأردني وإبراز إبداعاتهم ورسم ملامح مستقبلهم.



وعملت الحكومات المتعاقبة على دعم الشباب الأردني، وأهمية التركيز على القطاعات الشبابية ودعمها بالإمكانيات اللازمة كافة، وهذا تجلى كثيرا في كتب التكليف السامية التي يوجهها جلالته إلى الحكومات، إيمانا من جلالته بأن الشباب هم قادة المستقبل وصناع الإنجاز.





رياضي بارع

وعرف عن جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حبه للرياضة؛ حيث مارس العديد من الألعاب والرياضات، مثل كرة القدم والرجبي والسباحة والغطس والقفز بالمظلات وسباقات السيارات، كما ترأس الاتحاد الأردني لكرة القدم في فترة استمرت سبعة أعوام وتحديدا من 1992 ولغاية 1999، وخلال هذه الفترة التي عرفت بالفترة "الذهبية" لكرة القدم الأردنية، حقق المنتخب الوطني لقب بطولة الأردن الدولية في العام 1992 قبل الظفر بذهبية دورة الألعاب العربية العام 1997 في بيروت، وتكرر هذا الإنجاز في الدورة العربية "دورة الحسين" التي جرت في الأردن العام 1999.



إلى جانب ذلك، تفوق جلالة الملك في مجال سباق السيارات؛ حيث بدأ مشاركاته في العام 1984 من خلال رالي بنك البتراء الوطني، ورالي دايهاتسو الوطني، وحمل لقب بطولة الأردن للسائقين في العام 1984، وفي العام 1985 شارك جلالته لأول مرة في رالي الأردن الدولي ضمن بطولة الشرق الأوسط، وحقق المركز الثالث في رالي الأردن الدولي روثمانز العامين 1986 و1988.



واحتل في العام 1986 أيضا المركز السابع في رالي قصور الصحراء، وفاز بسباق رالي الألبان الدنماركية، وحصل على المركز الثاني في رالي طريق الملوك، وكذلك فاز في العام ذاته ببطولة الأردن للسائقين، وشارك في رالي قطر الدولي العام 2000، وفي العام 1987 شارك جلالة الملك في رالي الأردن الدولي.

وفي سباق تسلق مرتفع الرمان شارك في سباقين حاز فيهما على المركزين الثاني والثالث العامين 1988 و1989.

وعاد جلالته ليحتل المركز الرابع في العام 2000، وهو السباق الذي يتمتع بنكهة هاشمية، بعد أن حقق جلالة الملك الحسين بن طلال -طيب الله ثراه- فيه رقما قياسيا العام 1989 بزمن 2.04.67 دقيقة.





3 ميداليات "أولمبية" والسلة تصل المونديال

بداية الإنجازات الرياضية منذ تولي جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين سلطاته الدستورية كانت في الدورة الرياضية العربية في العام 1999، عندما حققت المنتخبات الوطنية والرياضيون الأردنيون العديد من الميداليات الملونة، وكان أبرزها الميدالية الذهبية في لعبة كرة القدم، وتوالت بعدها الإنجازات بفضل الدعم الكبير الذي قدمه جلالته للرياضة بشكل عام، علاوة على تكريمه لأصحاب الإنجاز.



ولأول مرة يتأهل المنتخب الوطني لكرة القدم إلى نهائيات أمم آسيا في الصين العام 2004 وللدور الثاني، كما تأهل المنتخب لنهائيات كأس الأمم الآسيوية الخامسة عشرة التي جرت في العاصمة القطرية العام 2011 لدور الثمانية.



وسجلت الكرة الأردنية إنجازات مشرفة على مستوى منتخبات الفئات العمرية توجت بالتأهل الى نهائيات كأس العالم للشباب 2007، في الوقت الذي مضى فيه منتخب تحت 22 سنة على طريق التميز نفسه، بعدما بلغ مربع الذهب للبطولة الآسيوية وظفر بالميدالية البرونزية، وقبل فترة وجيزة فاز بلقب بطولة غرب آسيا.



وشهدت كرة القدم النسوية نقلة نوعية تمثلت بإنجازات عربية للمنتخب النسوي وأخرى آسيوية، بعد تأهل المنتخب الى النهائيات في فيتنام، وفوزه بلقب بطولة كأس العرب في مصر، مثلما شارك منتخب الشابات في مونديال السيدات تحت 17 سنة الذي استضافته الأردن بمشاركة 16 منتخبا عالميا، كما شارك منتخب الواعدات ببطولة غرب آسيا في لبنان وتمكن من الفوز بالمركز الأول.



وبلغ منتخب النشامى الملحق العالمي في تصفيات كأس العالم 2014، وواجه منتخب أوروجواي مرتين في عمان ومونتفيديو.



وللمرة الأولى في تاريخ كرة القدم الأردنية، اجتازت المنتخبات الأردنية تصفيات البطولات الآسيوية الثلاث الكبرى (منتخبات الرجال، الشباب، الناشئين)، وحصل المنتخب الوطني تحت 22 سنة على المركز الثالث في نهائيات النسخة الأولى من نهائيات كأس آسيا في سلطنة عمان 2014.



ثم جاء الإنجاز العالمي الكبير بحصول الأردن على ثقة العالم، وفوز الملف الأردني باستضافة نهائيات كأس العالم للشابات العام 2016.



وحصل الأردن على أول ميدالية في دورة الألعاب الأولمبية، والتي جاءت عن طريق البطل الأولمبي في رياضة التايكواندو أحمد أبو غوش، الذي فاز بالميدالية الذهبية في دورة ريو دي جانيرو 2016، كما فاز لاعب التايكواندو صالح الشرباتي بالميدالية الفضية في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، كما فاز لاعب الكراتيه عبدالرحمن المصاطفة في الميدالية البرونزية في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.



وشهدت كرة السلة الأردنية العديد من الإنجازات، وكان أبرزها التأهل لنهائيات كأس العالم لكرة السلة ثلاث مرات، أعوام 2010 و2019 و2023.



وجاءت فكرة تأسيس بطولة كأس الملك عبدالله الثاني الدولية الودية في العام 2004، ليحمل "الصقور" الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بلقبها في نسخ سابقة.

وأحرز نادي زين "فاست لينك" سابقا لقب النسخة السابعة عشرة للبطولة الآسيوية للأندية، التي أقيمت بالكويت العام 2006، وذلك للمرة الأولى في تاريخه، فيما كان فريق الفحيص يفوز بلقب كرة السلة في دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات (الشارقة 2020).



وحقق المنتخب الأول للرجال العديد من الإنجازات، منها التأهل إلى كأس العالم 3 مرات، والفوز بكأس وليام جونز بنسختي العامين 2007 و2008 والظفر بكأس آسيا ستانكوفيتش في الكويت العام 2008، والفوز بكأس الأمم العربية في مصر العام 2007، إلى جانب وصافة بطولة آسيا العام 2011، وإحراز فضية الألعاب الآسيوية العام 2023.

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