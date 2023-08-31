3 ميداليات للأردن في بطولة كأس آسيا للمبارزة

بلال الغلاييني

سجل لاعبو المنتخب الوطني للمبارزة، حضورهم القوي في افتتاح بطولة كأس آسيا للناشئين للمبارزة، التي تقام في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب بمشاركة كبيرة من اللاعبين واللاعبات الذين يمثلون منتخبات دول (أوزبكستان والهند واليمن وعمان والكويت ولبنان، البحرين، ومكاو، إضافة إلى الأردن).

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وتمكن اللاعب عزالدين العتوم من الظفر بالميدالية الفضية في سلاح الإيبيه، وفاز اللاعب عبدالرحمن المغايرة بالميدالية البرونزية، في الوقت الذي فاز به اللاعب العماني سعيد الشوابي بالميدالية الذهبية، بينما فاز اللاعب الأوزبكي بالمركز الثالث المكرر.



وفازت لاعبة المنتخب الوطني ليمار الزمر بالميدالية البرونزية في سلاح الفلوريه، وتمكنت اللاعبة الإماراتية من الفوز بالميدالية الذهبية، ونالت اللاعبة العمانية إسراء السيابي الميدالية الفضية، وجاءت اللاعبة العمانية غزل البوليشي بالمركز الثالث المكرر.



وتتواصل صباح اليوم لقاءات البطولة، في الوقت الذي يتطلع فيه لاعبو ولاعبات المنتخب الوطني إلى تحقيق المزيد من الميداليات، خصوصا وأن الاتحاد دفع بكوكبة كبيرة من اللاعبين واللاعبات لتمثيل الأردن في هذه البطولة، حيث يشارك في لقاءات سلاح الإيبيه كلا من منذر العبداللات، عبدالرحمن عماوي، عزالدين العتوم، جعفر الدجاني، عبدالرحمن المغايرة، يوسف عماوي، نصر المحتسب، سيف ابو عليا، كريم عطيات، سليمان مغايضة، ريان زايد، جنى عابدين، تينا عواد، زين حتاملة، ميرا شنك، سارة خراز، ماس الكلوب، زينة الناصر، اليسا الصلاحات، تاليا خرفان، زاهية عطا، زينة عطا.



وفي سلاح الفلوريه يمثل الأردن كلا من محمد بسيسة، عبدالله أبو حمور، جاد ابو حسان، عبدالله العدوان، أوس البلوي، عيد الجغبير، سند الجغبير، يحيىء الكايد، علي عطيات، أحمد شنك، عمر سلاق ليمار الزمر، سيلين أبو عبيد، جود المحتسب، جنى العساف، ليلى الحياري، سيلين العزة، ميرا الحسيني.



ويذكر أن الجهاز الفني الذي يقود المنتخبات الوطنية في بطولتي كأس وغرب أسيا يضم كلا من المدربين المدربين بشار أبو عاصي ومحمود جندية (سلاح السابر)، والمدرب الأوزبكي ابرو (سلاح الفلوريه)، وعلي أبو زمع وحسان وأنس الكايد وحسان القنة (سلاح الإيبيه)، وعبد الكريم الشولي (المعد البدني)، وسعيد الكرمي (المعد الذهني).

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