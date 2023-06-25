3 ميداليات ملونة لـ"الجولف" في بطولة مصر الدولية

خالد تيسير العميري

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عمان- أحرز لاعبو المنتخب الوطني لناشئي الجولف، ثلاث ميداليات ملونة في بطولة مصر الدولية للناشئين والسيدات، التي اختتمت فعالياتها أول من أمس في ملاعب "سوما باي" بمدينة الغردقة.وحظيت البطولة بمشاركة 10 دول، وهي: سلطنة عُمان والسعودية وغانا والإمارات وتونس ولبنان وقطر والمغرب والأردن ومصر.ونجح لاعب المنتخب الوطني مراد الرواشدة، بإحراز الميدالية الذهبية بفئة تحت 11 عاما، وظفر اللاعب حمزة سلمان بفضية تحت 18 عاما، وأحرز اللاعب سالم العبداللات الميدالية البرونزية بفئة تحت 13 عاما، فيما حقق اللاعبان عبد الرحمن الظاهر ومحمد الرواشدة المركز الخامس، كل بفئته العمرية.ويؤكد المدير الفني للمنتخب الوطني، العراقي عامر راضي، في تصريحات على هامش البطولة الدولية: "كانت المشاركة قوية ومثمرة، وأظهر لاعبونا إمكانيات عالية تمكنهم من حصد الألقاب في كبرى بطولات الجولف".وأضاف: "فخور باللاعبين وثقتي كبيرة بقدراتهم الفنية وموهبتهم، لقد ظهروا بشخصية اللاعبين الكبار رغم صغر سنهم"، مشددا على انضباطهم وتميزهم باللعب ضمن روح الفريق الواحد.ومن جانبه، أكد نائب رئيس اتحاد الجولف ورئيس الوفد ناصر الشوملي، على النجاح التنظيمي للبطولة من قبل أسرة اتحاد الجولف المصري، مشيدا بأداء اللاعبين وإمكانياتهم العالية.واستطرد: "نستبشر بمستقبل كبير لهذا الجيل الذهبي"، معربا عن شكر أسرة اتحاد الجولف لجميع من دعموا هذه المشاركة، وفي مقدمتهم شركة واحة أيلة للتطوير وبنك الاتحاد وأهالي اللاعبين.