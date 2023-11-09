الخميس 09 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

3 ميداليات ملونة للاعبي التايكواندو في افتتاح بطولة "كأس الرئيس"

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لاعب المنتخب الوطني زيد مصطفى يعتلي منصة التتويج أمس- (من المصدر)
 عمان - ظفر لاعب المنتخب الوطني للتايكواندو زيد مصطفى (وزن تحت 68 كغم) بالميدالية الذهبية، ونالت لاعبة المنتخب الوطني جوليانا الصادق (وزن تحت 67) الميدالية الفضية، وحقق لاعب المنتخب الوطني فهد عمار (وزن فوق 87 كغم) الميدالية البرونزية أمس في بطولة كأس الرئيس (عيار نجمتين) عن منطفة آسيا المقامة منافساتها في صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب. اضافة اعلان
وخرج من البطولة كل من نتالي الحميدي وحلا ملكاوي (وزن تحت 62 كغم) وفهد عمار (وزن تحت 87 كغم)، ويزن يوسف (وزن تحت 74 كغم). 
ويلعب اليوم  صالح الشرباتي (وزن تحت 80 كغم) ومحمود الطرايرة (وزن تحت 58 كغم) وراما أبو الرب (وزن تحت 73 كغم) وزيد الحلواني (وزن تحت 63 كغم).
ويدخل المنتخب الوطني للناشئين منافسات البطولة يوم غد ويضم كلا من لين الجعافرة، ميسر الدهامشة، ملاك الأشقر، وفادية خرفان، رزان الرواشدة، سدين حمزة، سارة أبو جيش، جنى عبد الله، حلا ملكاوي، آية هاني عبد الله، إيمان إبراهيم، أحمد الخلايلة، وأنس الحسامي، عماد الجرس، جعفر الداوود، ومؤمن عصفور، محمد أبو غزال، محمد أيمن، راشد حمدان، ينال الزاهري.
وحضر منافسات  أمس لفئة للكبار السفيرين الكوري والصيني في عمان ورئيس الاتحاد الآسيوي للتايكواندو البروفسور لي كيو سيوك وعدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد القاري، ورؤساء الاتحاد الرياضية العربية.
ويشارك في البطولة 34 دولة هي الأردن وأذربيجان والسعودية وإيران وكوريا الجنوبية وتركيا وسورية وأفغانستان والهند وجزيرة اندروس وهايتي وأوكرانيا وبولندا وبريطانيا والكويت ولبنان والصين تايبيه وقطر وفرنسا والصين والعراق واليابان وأوزبكستان وكازاخستان واليمن والإمارات والبحرين وألمانيا وعُمان والبرازيل والولايات المتحدة وليسوتو والمغرب ومصر، إضافة إلى فريق اللاجئين العالمي.
وتتيح  البطولة استخدام بطاقة “وايلد كارد” للتصفيات، حيث تمنح فرصة تأهل الفائزين الأربعة الأوائل في التصنيف الآسيوي إلى بطولة آسيا العام 2024 المؤهلة للأولمبياد المقبل، كما أنها تتيح الفرصة أمام اللاعبين الذين أنهوا عقد الـ40 نقطة، لإضافة 20 نقطة أخرى على تصنيفهم الأولمبي، من خلال نيلهم الميدالية الذهبية، ويحصل صاحب الميدالية الفضية على 12 نقطة، وصاحب الميدالية البرونزية على 7.5 نقطة.
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