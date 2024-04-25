الجمعة 26 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

4 دول تعلن المشاركة و"العليا" تبحث ترتيبات استضافة "شاطئية" غرب آسيا والعربية

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جانب من اجتماع اللجنة المنظمة العليا لـ”شاطئية” غرب آسيا والعربية مؤخرا -(من المصدر)
عمان- أعلنت دول قطر، لبنان، البحرين، سورية، الأردن-المنظم-، المشاركة في منافسات البطولتين العربية وغرب آسيا للكرة الطائرة الشاطئية، والتي ستقام في الأردن خلال الفترة 20-28 من آيار (مايو) المقبل، على ملاعب الأميرة آية الشاطئية في عمان، بعد أن تم اعتمادها بدلا من إقامتها في العقبة.اضافة اعلان
وقال نائب رئيسة اتحاد الكرة الطائرة جهاد قطيشات، في تصريحات لـ”الغد”: “نتوقع مشاركة واسعة من منتخبات الدول المنضوية تحت لواء الاتحادين العربي وغرب آسيا، قبل إغلاق باب التسجيل في البطولة في الأول من آيار (مايو) المقبل، والتي ستقام منافساتها للرجال والسيدات، والمسموح المشاركة فيها بفريقين لكل دولة في البطولتين”.
وتابع:”تجري الترتيبات من قبل اتحاد اللعبة، واللجنة المنظمة العليا وفق توجيهات رئيسة الاتحاد سمو الأميرة آية بنت فيصل، وتتضافر الجهود من الشركة الراعية لنشاطات الاتحاد، والجهات الداعمة ورجال الأعمال، بهدف توفير أعلى درجات النجاح من النواحي التنظيمية، والإدارية والفنية للبطولة، وتعمل اللجان العاملة بشكل مكثف، وتبذل جهود كبيرة لإنجاز المتطلبات كافة، قبل يوم افتتاح البطولة، والذي سيقتصر فيه حفل الافتتاح على فقرات رسمية، وفيها كلمة لرئيس اللجنة المنظمة العليا، والتي يتحدث بلسان المنظم، وممثلي الاتحادين العربي وغرب آسيا، وقسم اللاعبين واللاعبات، وقسم الحكام، ومعزوفات لموسيقات الأمن العام، ورفع علم البطولة وإعلان انطلاق مبارياتها”.
وعن اجتماع اللجنة المنظمة العليا الذي عقد في مقر الاتحاد مؤخرا، اجاب قطيشات:”ترأس الاجتماع رئيس اللجنة المنظمة المدير العام لمدارس التربية الريادية الشركة الراعية د.يوسف داود، وأعضاء اللجنة كل من: مدير مدينة الحسين للشباب بسام الخلايلة، وممثل أمانة عمان الكبرى المهندس رائد دودح، وقائد وحدة أمن الملاعب العقيد فادي أبو خيط، وممثل القوات المسلحة الأردنية المقدم محمود الجنيني، والدكتور أيمن أبو هنية، والدكتور نضال ملو العين، إلى جانب، أمين سر الاتحاد د. إسماعيل السراحنة، وعضو مجلس الإدارة سليمان العساف”.
وتابع: “أكد رئيس اللجنة المنظمة العليا داود وباقي الأعضاء جاهزيتهم لتقديم أشكال الدعم كافة، لتحقيق النجاح المأمول، وتم الاطلاع على الترتيبات والاستماع بشكل تفصيلي للمهام وكيفية إنجازها، بما يخدم الهدف العام إنجاح الحدثين التنظيميي والعربي، وجمع شمل الشباب والشابات العرب في عرين العرب “عمان”، وعبروا عن فخرهم بتقديم الدعم والمساندة لاتحاد اللعبة، لتحقيق النجاح المطلوب وتأكيد سمعة وحضور الرياضة الأردنية، وقدرتها على استضافة كبرى المنافسات والبطولات الإقليمية والعربية والقارية”.
وحول مساعي اتحاد الكرة الطائرة إلى استضافة العديد من البطولات على صعيد الأندية والمنتخبات الوطنية، بين قطيشات: “وتأتي الاستضافة بهدف منح اللاعبين واللاعبات، فرصة الاحتكاك واكتساب الخبرات في الساحتين العربية والإقليمة، ضمن منظورنا في تطوير الكرة الطائرة، ونتوقع أن يحقق الرجال والسيدات إنجازات جديدة للطائرة الأردنية”.
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