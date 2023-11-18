4 لاعبين أردنيين يشاركون في جائزة مانشستر للتايكواندو

أيمن وجيه الخطيب

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عمان - أعلن الاتحاد الدولي عن أسماء اللاعبين المشاركين في الجولة الأخيرة من سلسلة الجائزة الكبرى "جائزة مانشستر" (عيار 10 نجمات)، التي ستنطلق منافساتها يوم 2 من كانون الأول (ديسمبر) المقبل.وأكد اتحاد التايكواندو، مشاركة 4 لاعبين في البطولة، هم: جوليانا الصادق (وزن تحت 67 كغم) التي تحتل المركز الثاني ‏أولمبيا يرصيد ‏‎ 453.17نقطة، وتحتل أيضا المركز الثاني في التصنيف ‏العالمي برصيد 465.97 نقطة، صالح الشرباتي (وزن تحت 80 كغم) الذي يحل في المركز الرابع أولمبيا، برصيد 347.63 نقطة، والرابع في التصنيف العالمي‎، برصيد 351.23 نقطة، زيد مصطفى (وزن تحت 68 كغم) الذي يحتل المركز الرابع بالتصنيف الأولمبي برصيد 384.91 نقطة، والمركز الثالث ‏في التصنيف العالمي برصيد 377.71 نقطة‎، وزيد الحلواني في الوزن نفسه، والذي يحتل المركز الحادي عشر برصيد 256.11 نقطة، والمركز الرابع في التصنيف العالمي ‏برصيد 210.29 نقطة.وبات المنتخب الوطني للتايكواندو للكبار على بعد 100 نقطة من التأهل إلى أولمبياد باريس 2024، بانتظار تجميعها في الجولة الأخيرة من سلسلة الجائزة الكبرى، وجمع كل من: زيد الحلواني وزيد مصطفى وجوليانا الصادق وصالح الشرباتي نقاطا جديدة في بطولة كأس الرئيس (عيار نجمتين)، التي أقيمت مؤخرا في الأردن.ويحصل صاحب المركز الأول في جائزة مانشستر على 100 نقطة، وصاحب المركز الثاني على 60 نقطة، وصاحب المركز الثالث على 36 نقطة، وصاحب المركز الرابع على 21.9 نقطة، وصاحب المركز الخامس على 15.12 نقطة.ووفقا لبرنامج البطولة، تبدأ الوفود المشاركة بالوصول إلى مدينة مانشستر يوم 28 من الشهر الحالي، وتبدأ التدريبات في اليوم نفسه في صالة مانشستر للتنس وفي مركز كرة القدم، وسيتم يوم 30 من كانون الأول (ديسمبر) المقبل، عقد اجتماع لحكام البطولة ورؤساء المنتخبات والأطباء والقرعة.ويلعب يوم 2 من الشهر المقبل، صالح الشرباتي وزيد مصطفى وزيد الحلواني، وتلعب في اليوم التالي جوليانا الصادق.واستعدادا للبطولة، يجري المنتخب الوطني تدريبات يومية مكثفة، وبعد انتهاء مشاركته في بطولة كأس الرئيس التي أقيمت في الأردن مؤخرا، بقي المنتخب السعودي في عمان لإجراء تدريبات مشتركة.