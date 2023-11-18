السبت 18 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

4 لاعبين أردنيين يشاركون في جائزة مانشستر للتايكواندو

1700307658651875000
لاعب المنتخب الوطني زيد مصطفى (يسار) يوجه ضربه لخصمة في بطولة كأس الرئيس -(من المصدر)
عمان - أعلن الاتحاد الدولي عن أسماء اللاعبين المشاركين في الجولة الأخيرة من سلسلة الجائزة الكبرى "جائزة مانشستر" (عيار 10 نجمات)، التي ستنطلق منافساتها يوم 2 من كانون الأول (ديسمبر) المقبل.اضافة اعلان
وأكد اتحاد التايكواندو، مشاركة 4 لاعبين في البطولة، هم: جوليانا الصادق (وزن تحت 67 كغم) التي تحتل المركز الثاني ‏أولمبيا يرصيد ‏‎ 453.17نقطة، وتحتل أيضا المركز الثاني في التصنيف ‏العالمي برصيد 465.97 نقطة، صالح الشرباتي (وزن تحت 80 كغم) الذي يحل في المركز الرابع أولمبيا، برصيد 347.63 نقطة، والرابع في التصنيف العالمي‎، برصيد 351.23 نقطة، زيد مصطفى (وزن تحت 68 كغم) الذي يحتل المركز الرابع بالتصنيف الأولمبي برصيد 384.91 نقطة، والمركز الثالث ‏في التصنيف العالمي برصيد  377.71  نقطة‎، وزيد الحلواني في الوزن نفسه، والذي يحتل المركز الحادي عشر برصيد  256.11 نقطة، والمركز الرابع في التصنيف العالمي ‏برصيد 210.29 نقطة. 
وبات المنتخب الوطني للتايكواندو للكبار على بعد 100 نقطة من التأهل إلى أولمبياد باريس 2024، بانتظار تجميعها في الجولة الأخيرة من سلسلة الجائزة الكبرى، وجمع كل من: زيد الحلواني وزيد مصطفى وجوليانا الصادق وصالح الشرباتي نقاطا جديدة في بطولة كأس الرئيس (عيار نجمتين)، التي أقيمت مؤخرا في الأردن.
ويحصل صاحب المركز الأول في جائزة مانشستر على 100 نقطة، وصاحب المركز الثاني على 60 نقطة، وصاحب المركز الثالث على 36 نقطة، وصاحب المركز الرابع على 21.9 نقطة، وصاحب المركز الخامس على 15.12 نقطة.
ووفقا لبرنامج البطولة، تبدأ الوفود المشاركة بالوصول إلى مدينة مانشستر يوم 28 من الشهر الحالي، وتبدأ التدريبات في اليوم نفسه في صالة مانشستر للتنس وفي مركز كرة القدم، وسيتم يوم 30 من كانون الأول (ديسمبر) المقبل، عقد اجتماع لحكام البطولة ورؤساء المنتخبات والأطباء والقرعة.
ويلعب يوم 2 من الشهر المقبل، صالح الشرباتي وزيد مصطفى وزيد الحلواني، وتلعب في اليوم التالي جوليانا الصادق.
واستعدادا للبطولة، يجري المنتخب الوطني تدريبات يومية مكثفة، وبعد انتهاء مشاركته في بطولة كأس الرئيس التي أقيمت في الأردن مؤخرا، بقي المنتخب السعودي في عمان لإجراء تدريبات مشتركة.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
1700300987511548600

"النشامى" أمام "الأخضر".. سجل "رسمي" مثالي و8 هزائم ودية

منذ 49 دقيقة
كرة اليد

خسارة ثانية لناشئي “اليد” بالبطولة العربية

منذ 50 دقيقة
1700326596952608800

عمان يتوج بلقب كأس الأردن للسيدات بكرة اليد

منذ 52 دقيقة
1700325760642566900

"الأولمبي" يخسر اختبار السعودية وسط أخطاء تحكيمية

منذ 53 دقيقة
1700303614531662100

منتخب الكرة يطوي صفحة طاجيكستان ويستعد للسعودية

منذ 54 دقيقة
1700309262061924500

منتخب الشباب يلتقي نظيره اللبناني اليوم

منذ 54 دقيقة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

واشنطن تهدد الأردن لهذه الأسباب

ماهر أبو طير |اليوم

"الحل النهائي" للمشكلة الفلسطينية: منظور فلسطيني (4)

علاء الدين أبو زينة |اليوم
سلامة الدرعاوي

رسائل اقتصادية مهمة

سلامة الدرعاوي |اليوم

وقفات مع مقال الملك في "واشنطن بوست"

د.نهلا عبدالقادر المومني |اليوم

غزة درس موجع يستوجب الرشد

نضال المجالي |اليوم
ترجمات
قائد حركة حماس في غزة، يحيى السنوار - (المصدر)

يحيى السنوار.. زعيم حماس الذي خدع إسرائيل

ترجمات | منذ2 ساعة
فلسطينيون في مربع سكني كامل دمره القصف الإسرائيلي في مدينة غزة - (أرشيفية)

غزو غزة لن يجعل إسرائيل أكثر أمانا

ترجمات | منذ2 ساعة
شعار "لواء الباقر" الذي يعمل بسورية - (المصدر)

ما هو "لواء الباقر" الذي يستهدف الأميركيين في سورية؟

ترجمات | منذ2 ساعة
1700127514369433200

مع الحرب على غزة، تضييق فرنسا على حرية التعبير يبلغ أبعادا غير مسبوقة

ترجمات |17 تشرين الثاني 2023
قصف إسرائيلي عنيف مستمر على غزة في حرب الإبادة منذ 7 أكتوبر 2023

مؤامرة الصمت

ترجمات |17 تشرين الثاني 2023
1699779379733193900

من هو أبو عبيدة.. المتحدث العسكري الشهير باسم "القسام"؟

ترجمات |12 تشرين الثاني 2023
 