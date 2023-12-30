السبت 30 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

4 لاعبين يترقبون مصيرهم مع "النشامى" بعد مباراة "الأولمبي"

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المدير الفني للمنتخب الوطني الحسين عموتة مع عدد من اللاعبين خلال تدريب سابق - (من المصدر)
عمان - يكشف المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم، المغربي حسين عموتة، مساء يوم غد، عن هوية اللاعبين الأربعة الذين سيتم استبعادهم عن قائمة "النشامى"، قبل التوجه إلى قطر، لخوض منافسات كأس آسيا.اضافة اعلان
ويعلن عموتة القائمة النهائية المشاركة في منافسات نهائيات بطولة كأس آسيا 2023، المقررة في قطر خلال الفترة من الثاني عشر من شهر كانون الثاني (يناير) ولغاية العاشر من شهر شباط (فبراير) المقبلين، بعد نهاية المباراة الودية بين التي تجمع المنتخب مع المنتخب الأولمبي غدا.
وتضم القائمة الأولية للمنتخب 30 لاعبا، بانتظار تقليصهم إلى 26 بعد مباراة يوم غد، ما يعني استبعاد 4 لاعبين.
ويترقب الشارع الرياضي كشف عموتة عن المدرب المحلي المفترض التحاقه بالمنتخب، حيث كشف المدير الفني عن مفاضلته بين 3 مدربين محليين، فيما سيحدد المدرب التدريب الذي سيكون مفتوحا أمام وسائل الإعلام اليوم قبل التوجه إلى قطر. 
ويواصل المنتخب تدريباته في عمان بمشاركة اللاعبين كافة، باستثناء يزن العرب ويزيد أبو ليلى، وتكتمل قائمة المنتخب يوم الأربعاء المقبل، قبل السفر إلى قطر للتأقلم على الأجواء في البلد المستضيف ولعب المباريات الودية الاستعدادية على الملاعب القطرية، من خلال خوض مباراتين وديتين أمام المنتخب القطري يوم الخامس من شهر كانون الثاني (يناير) المقبل، والمنتخب الياباني في التاسع من الشهر ذاته.
وفرض عموتة السرية على الوديتَين كما حصل أيضا في مباراة لبنان، لتكونا خلف الأبواب المغلقة، ولن يتم إذاعتهما، لزيادة التركيز وتحقيق أكبر استفادة فنية وعدم كشف الأوراق أمام المنتخبات المنافسة. 
وركز عموتة خلال التدريبات، على معالجة الأخطاء الفنية وخصوصا الدفاعية التي صاحبت المباراة الودية أمام المنتخب اللبناني وشهدت خسارة خامسة للنشامى في عهد عموتة، حيث لم يذق المنتخب حلاوة الفوز خلال 7 مباريات رسمية وودية. 
وغاب عن مباراة المنتخب الوطني أمام نظيره اللبناني موسى التعمري، الحارس يزيد أبو ليلى، يزن العرب ونور الدين الروابدة وعلي علوان.
يعمل الجهاز الفني على إيجاد توليفة جيدة تكون قادرة على تلبية طموحاته، ومحاولة مصالحة الشارع الرياضي الأردني عبر تحقيق نتائج إيجابية والوصول لمراحل متقدمة في البطولة، خصوصا أن النشامى يشارك في البطولة القارية للمرة الخامسة في تاريخه، وتواجد المنتخب للمرة الأولى في كأس أمم أسيا لأول مرة في نسخة العام 2004 ووصل آنذاك لربع النهائي وهو ماكرره في النسخة التالية في الدوحة 2011، عندما وصل أيضا لربع النهائي، ويبحث عموتة مع المنتخب الوصول إلى أبعد مما سجله في نسخة العام 2011 بوصوله للدور ربع النهائي.  
وتضم قائمة المنتخب حاليا 30 لاعبا، هم: يزيد أبو ليلى، عبد الله الفاخوري، عبد الله الزعبي، أحمد جعيدي، فراس شلباية، إحسان حداد، أنس بني ياسين، عبد الله نصيب "ديارا"، براء مرعي، سليم عبيد، يزن العرب، سالم العجالين، محمد أبو حشيش، فادي عوض، رجائي عايد، نزار الرشدان، إبراهيم سعادة، محمود شوكت، نور الدين الروابدة، محمود مرضي، مهند أبو طه، محمد أبو زريق "شرارة"، أنس العوضات، موسى التعمري، علي علوان، صالح راتب، يوسف أبو جلبوش "صيصا"، رزق بني هاني، حمزة الدردور ويزن النعيمات.
ويلعب المنتخب الوطني في منافسات المجموعة الخامسة التي تضم منتخبات: كوريا الجنوبية والبحرين وماليزيا، حيث يستهل مشواره بلقاء منتخب ماليزيا يوم 15 من الشهر المقبل، قبل لقاء  كوريا الجنوبية يوم 20 من الشهر نفسه، عند الساعة الثانية والنصف عصرا وعلى ستاد الثمامة، فيما يختتم المنتخب الوطني مشواره في الدور الأول بمواجهة البحرين بالتوقيت نفسه وذلك على ستاد خليفة الدولي يوم 25 من الشهر ذاته.
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