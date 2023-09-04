الإثنين 04 أيلول 2023
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4 ميداليات برونزية حصيلة الأردن في بطولة آسيا لناشئي التايكواندو

لاعبة المنتخب الوطني للتايكواندو رزان الرواشدة -(من المصدر)
لاعبة المنتخب الوطني للتايكواندو رزان الرواشدة -(من المصدر)
  أضاف لاعبا  المنتخب الوطني للناشئين  للتايكواندو محمد أبو غزال (وزن تحت 59 كغم)، ورزان الرواشدة ‏ (وزن تحت 63 كغم) يوم أمس، ميداليتن برونزيتين، ليرفعا حصيلة ميداليات الأردن إلى 4 مع ختام منافسات بطولة آسيا للناشئين التي أقميت في لبنان.اضافة اعلان
وكان لاعبا المنتخب الوطني مؤمن عصفور (وزن تحت تحت 78 كغم)، وجعفر الداوود (وزن تحت 51 كغم)، حققا الأحد، ميداليتن برونزيتن.
وشهد يوم أمس، خروج اللاعبات واللاعبين آية العبد الله (وزن تحت 46 كغم)، فادية خرفان (وزن تحت 55)، لين الجعافرة (وزن تحت 59 كغم)، راشد حمدان (وزن تحت 68 كغم).
إلى ذلك يبدأ المنتخب الوطني للأشبال والزهرات يوم غد، منافسات بطولة آسيا الخامسة التي تنطلق منافساتها أيضا في العاصمة اللبنانية بيروت.
‏ويضم المنتخب الوطني كلا من: يزيد عمرو ولمى البقور وهمام العدوان ومحمد الفايز وعمرو هندي وعلاء الدرادكة وأسامة المناصير ‏وأحمد الربابعة والمعتز بالله السخني ومحمود سلمي وحمزة حسين وصفاء عنيزات (صاحبة الميدالية البرونزية في بطولة العالم) ‏وليان الرواشدة (صاحبة الميدالية البرونزية في بطولة العالم) وريماس فراس وزين محمد وسلينا وريكات وسلاف العدوان وزينب ‏بصيلة ورانيا فضل. ‏
وقال الناطق الإعلامي لاتحاد التايكواندو فيصل العبداللات المتواجد في لبنان لـ :"الغد": "بكل تأكيد كنا نبحث عن نتائج أفضل رغم تحقيق 4 ميداليات برونزية، ولكننا مطمئنون للمستويات الفنية التي ظهر عليها اللاعبون، ما يبشر بمستقبل أفضل".
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