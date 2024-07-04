4 ميداليات ملونة لـ"الجولف" في بطولة مصر الدولية

اضافة اعلان

أحرز لاعبو المنتخب الوطني لجولف الناشئين، أربع ميداليات ملونة (3 ذهبيات وفضية)، مع ختام مشاركتهم في بطولة مصر الدولية، التي أقيمت على ملاعب "بالم هيلز" في مدينة السادس من أكتوبر المصرية.وأحرز اللاعبون: محمد الرواشدة (16 عاما)، سالم العبداللات (13 عاما)، وليليان مجاهد (13 عاما) الميداليات الذهبية، فيما ظفرت اللاعبة تاج عكروش بالميدالية الفضية (10 أعوام).وقال المدير الفني للمنتخب الوطني عامر راضي: "أظهر اللاعبون مستويات مميزة، وأنا فخور بهم جميعا، لقد كان للمشاركة أهداف عدة، وتحققت بجهود اللاعبين جميعا"، مثمنا في الوقت ذاته حرص اتحاد الجولف على توفير متطلبات النجاح للاعبي المنتخبات الوطنية كافة، ضمن الإمكانيات المتاحة.وعبر رئيس الوفد أمجد عكة، عن فخر أسرة اتحاد الجولف بالأداء الجيد للاعبين، مشيرا: "تنوع المشاركة الأردنية في البطولة يعتبر الأكبر، من حيث الفئات العمرية، وهو ما يعزز نجاحات الجولف وزيادة انتشار هذه الرياضة"، مشيدا في الوقت ذاته، بانضباط أفراد البعثة والتزامهم بمواعيد التدريب والمباريات. من جانبه، بارك رئيس اتحاد الجولف كريم برغوثي، الإنجاز، معربا عن سعادته بالأصداء الإيجابية التي شكلتها المشاركة الأردنية الأخيرة، والتي سيكون لها شأن كبير في المستقبل القريب. ومن الجدير بالذكر، أن البطولة حظيت بمشاركة 60 لاعبا ولاعبة يمثلون 6 دول، وهي: الأردن، السعودية، مصر، المغرب، ألمانيا، ونيوزلندا.