40 لاعبا يمثلون الأردن في بطولة آسيا للناشئين للتايكواندو

أيمن وجيه الخطيب

اضافة اعلان

عمان - يشارك 40 لاعبا ولاعبة ضمن صفوف المنتخبات الوطنية للأشبال والزهرات والناشئين والناشئات، في بطولة آسيا الخامسة والتي ستنطلق في لبنان الشهر المقبل.وتم اختيار عناصر المنتخب الوطني، بناء على نتائج تصفيات المنتخبات الوطنية، حيث أقيمت الأسبوع الماضي تصفية للمنتخبات الوطنية للأشبال استمرت 3 أيام، واختتمت يوم أمس تصفية المنتخبات الوطنية للناشئين والناشئات، والتي أقيمت على مدار 4 أيام وللمرة الأولى، يشارك فيها نحو 450 لاعبا من المراكز المنتسبة لاتحاد التايكواندو، وهو رقم قياسي من حيث المشاركة.إلى ذلك، يجري المنتخب الوطني الأول تدريباته اليومية في صالة مركز جبل عمان، استعدادا للمشاركة في الجولة الثانية من سلسلة الجائزة الكبرى التي ستقام في باريس الشهر المقبل.وخضع عدد من لاعبي المنتخب الوطني، لعملية استشفاء من الإصابة، ورفع لياقتهم البدنية استعدادا للاستحقاق المقبل.على صعيد متصل، يكثف اتحاد التايكواندو تحضيراته لبطولة السفير الكوري التنشيطية للأشبال والزهرات للأحزمة الملونة للمرة الثانية، بدعم من السفارة الكورية الجنوبية في عمان، وبتنظيم من اتحاد التايكواندو يوم الجمعة المقبل في صالة الأميرة سمية في المدينة الرياضية، وتتخلل البطولة إقامة استعراض شيق لفريق الكيكيوان العالمي للعروض، كما سيقوم الفريق بعد غد، بتقديم عروض ضمن فقرات مهرجان جرش للثقافة والفنون.