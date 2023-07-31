الثلاثاء 01 آب 2023
النسخة المطبوعة

40 لاعبا يمثلون الأردن في بطولة آسيا للناشئين للتايكواندو

لاعبتان تتنافسان في تصفية منتخبات التايكواندو - (من المصدر)
لاعبتان تتنافسان في تصفية منتخبات التايكواندو - (من المصدر)
عمان - يشارك 40 لاعبا ولاعبة ضمن صفوف المنتخبات الوطنية للأشبال والزهرات والناشئين والناشئات، في بطولة آسيا الخامسة والتي ستنطلق في لبنان الشهر المقبل.اضافة اعلان
وتم اختيار عناصر المنتخب الوطني، بناء على نتائج تصفيات المنتخبات الوطنية، حيث أقيمت الأسبوع الماضي تصفية للمنتخبات الوطنية للأشبال استمرت 3 أيام، واختتمت يوم أمس تصفية المنتخبات الوطنية للناشئين والناشئات، والتي أقيمت على مدار 4 أيام وللمرة الأولى، يشارك فيها نحو 450 لاعبا من المراكز المنتسبة لاتحاد التايكواندو، وهو رقم قياسي من حيث المشاركة.
إلى ذلك، يجري المنتخب الوطني الأول تدريباته اليومية في صالة مركز جبل عمان، استعدادا للمشاركة في الجولة الثانية من سلسلة الجائزة الكبرى التي ستقام في باريس الشهر المقبل.
وخضع عدد من لاعبي المنتخب الوطني، لعملية استشفاء من الإصابة، ورفع لياقتهم البدنية استعدادا للاستحقاق المقبل.
على صعيد متصل، يكثف اتحاد التايكواندو تحضيراته لبطولة السفير الكوري التنشيطية للأشبال والزهرات للأحزمة الملونة للمرة الثانية، بدعم من السفارة الكورية الجنوبية في عمان، وبتنظيم من اتحاد التايكواندو يوم الجمعة المقبل في صالة الأميرة سمية في المدينة الرياضية، وتتخلل البطولة إقامة استعراض شيق لفريق الكيكيوان العالمي للعروض، كما سيقوم الفريق بعد غد،  بتقديم عروض ضمن فقرات مهرجان جرش للثقافة والفنون.

184152

مورينيو ينضم لمجلس إدارة أكاديمية مهد السعودية منذ5 ساعة

9d80a9e4-cd8d-46be-b2e6-92f880e32e42

مستغلا شرطه الجزائي.. ديمبلي يوافق على الانتقال لـ سان جيرمان منذ7 ساعة

WhatsApp Image 2023-07-31 at 18.04.48

كورنيللي يخلف غرز الدين في تدريب سيدات الاتحاد منذ7 ساعة

1689139022_7_1689139022_pxS6Zb8PYa

منافسة بين برشلونة وتشيلسي للفوز بخدمات مبابي منذ8 ساعة

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
Untitled-1

"النشامى" يحدد موعد المغادرة للنرويج.. وعموتة يدون التشكيلة

منذ2 ساعة
حسونة الشيخ

الشيخ يقود تدريبات الفيصلي وجرار يستقيل

منذ2 ساعة
بدران الشقران

بدران الشقران يكتب.. مدرب لمباراة واحدة.. فقط في الأردن!

منذ2 ساعة
قائد الفيصلي سالم العجالين يرفع لقب دوري المحترفين الموسم الماضي - (أرشيفية)

منافسة ثلاثية متوقعة في دوري المحترفين.. وفريق واحد بلا أجانب

منذ2 ساعة
كرة الطائرة

قرعة "طائرة" غرب آسيا للناشئين تسحب اليوم

منذ2 ساعة
WhatsApp Image 2023-07-31 at 21.10.49

شباب الحسين يتوج بلقب دوري "طائرة" الممتاز للمرة العشرين

منذ4 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

لماذا يتوجس السوريون من نوايا الأردن؟

ماهر أبو طير |اليوم

"إرهاب الطرقات".. و"معدل السير"

محمود الخطاطبة |اليوم
سلامة الدرعاوي

دراسات الجدوى للمشاريع

سلامة الدرعاوي |اليوم

المراوغة هي الحل

سميح المعايطة |اليوم

أنبوب النفط الحائر بين البصرة والعقبة

د.منذر الحوارات |اليوم
ترجمات
1690792903432358700

مقاربة قوات سورية الديمقراطية لفوز أردوغان

ترجمات | منذ2 ساعة
1690710420980591000

الانهيار البطيء للسلطة الفلسطينية ‏

ترجمات |30 تموز 2023
1690625238439049200

جيران السودان لم يكشفوا عن أي خطة عملية لمساعدته

ترجمات |29 تموز 2023
1690625098059039500

‏الخرق الآخذ بالاتساع في إسرائيل العلاقات الإسرائيلية الأميركية‏

ترجمات |29 تموز 2023
Untitled-1

إيفو أندريتش يصور جحيم الاحتلال النازي لبلغراد

ترجمات |28 تموز 2023
نصب تذكاري لبطرس الأكبر في كرونستادت، سانت بطرسبرغ، روسيا – (المصدر)‏

فكرة مجنونة لتحقيق السلام في العالم‏

ترجمات |26 تموز 2023
 