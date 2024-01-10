الأربعاء 10 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

49 مشاركا في الجولة الأولى من دوري الجولف

بوستر الإعلان الرسمي عن الجولة الأولى من دوري الجولف - (من المصدر)
بوستر الإعلان الرسمي عن الجولة الأولى من دوري الجولف - (من المصدر)
 تنطلق صباح اليوم، الجولة الأولى من منافسات بطولة الدوري الأردني للجولف للموسم الجديد 2024 في ملعب نادي آيلة للجولف بمدينة العقبة، والتي تستمر حتى مساء بعد غد، وسط مشاركة قياسية لـ49 لاعبا ولاعبة من مختلف الأعمار.اضافة اعلان
وتتألف الجولة الأولى للدوري المحلي من خمس فئات، وهي: فئة الإيليت وفئة الكبار وفئتي الناشئين والناشئات تحت 18 عاما وفئة البراعم تحت 10 أعوام، حيث تندرج جولات الدوري كافة تحت التصنيف العالمي للهواة، وهو ما سيحفز اللاعبين المشاركين والمصنفين على تقديم أفضل ما لديهم، سعيا لتحسين تصنيفهم، وفقا لما أكده المدير الفني للمنتخب الوطني، العراقي عامر راضي.
وقال راضي، في تصريحات للموقع الرسمي لاتحاد الجولف: "خلق حافز تصنيفي للاعبين، يمثل خطوة إيجابية على الجوانب كافة، كما يرفع مستوى المنافسة ويضفي رونقا خاصا على البطولة"، معربا عن تمنياته بأن تكون انطلاقة موسم الجولف ناجحة على المستويات كافة.
وبارك الاتحاد الأردني للجولف، خطوة الاتحاد الدولي للجولف (R&A) في تصنيف الدوري الأردني بجولاته كافة، إلى جانب دعم أنشطة الاتحاد، علما أن اللجنة المنظمة تسعى لنقل الدوري إلى المستوى الإقليمي وزيادة المشاركات من قبل لاعبي الدول المختلفة، وسط دعم كبير من أسرة الاتحاد، التي وضعت خطة متطورة للموسم 2024.
وتنطلق يوم 26 من الشهر ذاته، الجولة الأولى من الدوري الأردني لجولف (الفرق)، في ملعب نادي البشارات بمنطقة غمدان، على أن يحتضن ملعب نادي آيلة للجولف الجولة الثانية من منافسات الدوري الأردني للجولف، والتي تقام بالفترة من 29 شباط (فبراير) وحتى 2 آذار (مارس) المقبلين.
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