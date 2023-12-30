السبت 30 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

5 أرقام قياسية في "شتوية السباحة" للفئات العمرية

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من تتويج الفائزات في البطولة الشتوية المفتوحة للفئات العمرية للسباحة - (من المصدر)
عمان – شهدت منافسات اليوم الثالث من البطولة الشتوية المفتوحة للفئات العمرية للسباحة، والتي تختتم اليوم، تسجيل خمسة أرقام جديدة للفئات العمرية، في البطولة التي تقام منافساتها على مسبح مدينة الحسين للشباب.اضافة اعلان
وحقق السباح جاد البرغوثي "فئة سابعة" رقما جديدا في سباق 100 متر متنوع بزمن 01:19.72 دقيقة، محطما الرقم القياسي السابق المسجل باسم السباح عدنان العبداللات 01:21.16 دقيقة، كما سجل السباح هاشم عاشور "فئة رابعة" رقما جديدا في سباق 100 متر متنوع بزمن 01:06.28 دقيقة، محطما الرقم القياسي السابق المسجل باسم السباح عدنان العبداللات أيضا والبالغ 01:06.55 دقيقة.
ونجحت السباحة مرح الدكن "فئة سابعة" بتسجيل رقم جديد في سباق 100 متر متنوع بزمن 01:20.02 دقيقة، متخطية الرقم السابق المسجل باسم رزان كنعان 01:26.74 دقيقة، كما نجحت لين العبداللات "فئة خامسة" بتحقيق رقم جديد في سباق 100 متر متنوع بزمن قدره 01:14.58 دقيقة، لتحطم الرقم السابق المسجل باسم السباحة سينثيا السوسي 01:16.13 دقيقة.
وفي سباق 200 متر فراشة، سجلت السباحة جود البدور "فئة خامسة" رقما قياسيا جديدا بزمن 03:04.11 دقيقة، متجاوزة الرقم السابق المسجل باسم السباحة دينا الردايده 03:07.94 دقيقة.إلى ذلك، شهدت فعاليات البطولة الشتوية الثالثة للسباحة للفئات العمرية والتي أقيمت مؤخرا على مسبح النادي الأرثوذكسي، وسط مشاركة 224 سباحا وسباحة، تسجيل 12 رقما للفئات العمرية، فيما شهد مسبح مجمع الأمير رعد بن زيد منافسات بطولة البراعم الشتوية، بمشاركة كبيرة لنحو 146 سباحا وسباحة يمثلون مختلف الأندية والمدارس والأكاديميات.
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