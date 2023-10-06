5 لاعبين ضمنوا المراكز الـ 6 الأولى في التصنيف الدولي للتايكواندو

أيمن وجيه الخطيب ‏

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عمان - شهد التصنيفان الأولمبي والعالمي، الصادران أمس عن الاتحاد الدولي للتايكواندو عن شهر أيلول (سبتمبر) الماضي، ‏تقدم عدد من اللاعبين وثبات آخرين ‏في مراكزهم‎. ‎وشهد التصنيف دخول 5 لاعبين من المنتخب الوطني للتايكواندو ضمن المراكز الستة الأولى في التصنيف الدولي للمرة الأولى في ‏تاريخه وهم، جوليانا الصادق وراما أبو الرب وصالح ‏الشرباتي وزيد مصطفى وزيد الحلواني.‏وسيواصل لاعبو المنتخب الوطني، تحقيق النقاط حتى نهاية العام من أجل الظفر بالنقاط التي تؤهلهم إلى الأولمبياد، وفي حال حافظوا ‏على مراكزهم أو تقدموا سيتأهل عدد منهم مباشرة لى أولمبياد باريس 2024،‏ ومن المحطات المهمة المقبلة ‏لحصد النقاط، الجولة الثالثة من سلسلة الجائزة الكبرى "جائزة الصين" التي تنطلق منافساتها يوم ‏الثلاثاء المقبل.كما جاءت التايكواندو الأردنية في المركز الأول عربيا ضمن منافسات التايكواندو (عيار 4 نجمات) في ‏الدورة الآسيوية الـ ‏‏19 المقامة في الصين والسابع آسيويا، وحصد الأردن 3 ميداليات (فضيتان وبرونزية)، ‏‎ ‎ليرتفع رصيد التايكواندو الأردنية في تاريخ ‏‏الدورات ‏‏الآسيوية إلى 27 ميدالية ملونة (3 ميداليات ذهبية، 13 ميدالية فضية، 11 ميدالية برونزية)‏.‏وحقق لاعبا المنتخب زيد مصطفى (وزن تحت 68 كغم)، وصالح الشرباتي (وزن تحت 80 كغم) ‏الميداليتين ‏‏الفضيتين، ونال زيد ‏الحلواني (وزن تحت ‏‏63 كغم) الميدالية البرونزية.‏وفي التصنيف الجديد، وجاء اللاعب الأولمبي صالح الشرباتي (وزن تحت 80 كغم)، في المركز الرابع أولمبيا، برصيد 344.51 نقطة، ‏وفي المركز ‏الرابع بالرصيد نفسه في التصنيف العالمي‎، وأضاف مؤخرا من خلال مشاركته في دورة الألعاب الآسيوية في الصين ‏‏24 نقطة.‏وجاءت اللاعبة جوليانا الصادق، في المركز الثاني في التصنيف ‏العالمي (وزن تحت 67 كغم) برصيد 452.04 نقطة، وتقدمت إلى ‏المركز الثاني ‏أولمبيا برصيد ‏‎439.24‎‏ نقطة.، واضافت مؤخرا من خلال مشاركتها في دورة الألعاب الآسيوية 8.64 نقاط.‏‏وجاء اللاعب زيد مصطفى (وزن تحت 68 كغم) في المركز الرابع بالتصنيف الأولمبي برصيد ‏‎380.92‎‏ نقطة، وجاء بالمركز الثالث ‏في التصنيف العالمي ‏‏برصيد ‏‎372.64‎‏ نقطة‎، وأضاف مؤخرا من خلال مشاركته في دورة الألعاب الآسيوية في الصين 24 نقطة.‏واحتل اللاعب زيد الحلواني المركز 11 أولمبيا برصيد ‏‎247.91‎‏ نقطة ، وجاء الحلواني (وزن تحت 63 كغم) في التصنيف الدولي ‏بالمركز الرابع برصيد ‏‎205.29‎‏ نقطة. وأضاف مؤخرا من خلال مشاركته في دورة الألعاب الآسيوية في الصين 14.40 نقطة.‏وتقدمت راما أبو الرب إلى المركز الرابع (وزن تحت 73 كغم)، بالتصنيف العالمي برصيد ‏‎140.59‎‏ نقطة، وتقدمت مركزين لتصبح ‏في المركزالثامن عشر ‏والعشرين بالتصنيف الأولمبي لوزن فوق 67 كغم، برصيد ‏‎182.52‎‏ نقطة.‏‎ ‎وأضافت مؤخرا من خلال ‏مشاركته في دورة الألعاب الآسيوية في الصين 8.64 نقاط.‏وجاء فهد عمار في المركز العاشر (وزن تحت 87 كغم)، في التصنيف العالمي برصيد ‏‎131.01‎‏ نقطة، وفي المركز الرابع ‏والعشرين بالتصنيف الأولمبي ‏في وزن فوق 80 كغم، برصيد ‏‎144.17‎‏ نقطة.‏‎ ‎‏وتقدم أنس الصادق (وزن فوق 87 كغم)، ثلاثة مراكز ليصبح في المركز العشرين برصيد ‏‎99.22‎‏ نقطة في التصنيف العالمي.‏ ‏وأضاف مؤخرا من خلال مشاركته في دورة الألعاب الآسيوية في الصين 8.64 نقاط.‏وجاء اللاعب محمود الطرايرة في المركز الثالث والثلاثين بالتصنيف الأولمبي في وزن تحت 58 كغم، برصيد 120.06 نقطة، ‏وجاء في المركز ‏السابع والعشرين في التصنيف العالمي ضمن الوزن نفسه برصيد ‏‎96.08‎‏ نقطة.‏