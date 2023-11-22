5 لاعبين يفكر آرسنال في ضمهم خلال الفترة الشتوية

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مدن - أظهر أرسنال الموسم الماضي أن بإمكانه الاستفادة من الصفقات الشتوية، لكنهم سيرغب هذ الموسم في تحقيق نتيجة أفضل من حصولهم على المركز الثاني في الموسم الماضي.قام آرسنال بإحضار لياندرو تروسارد وجاكوب كيويور وجورجينيو في كانون الثاني (يناير) الماضي، وأحدث الثلاثة درجات متفاوتة من التأثير، لكن لم يكن ذلك كافيًا لتحقيق أول لقب للدوري الإنجليزي الممتاز منذ ما يقرب من 20 عامًا.والتقرير التالي يتناول لائحة أعدتها صحيفة "ميرور"، بشأن اللاعبين الذين يمكنه ضمهم في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.إيفان تونيهناك اسم واحد واضح في أعلى القائمة، حيث سينتهي إيقاف توني في النصف الثاني من الموسم، لكن هناك العديد من الأندية الراغبة في الاستفادة من خدمات هداف برينتفورد الموسم الماضي.وسجل الدولي الإنجليزي 20 هدفًا في البريميرليج الموسم الماضي، واللاعب نفسه يبدو حريصًا على الرحيل، حيث تحدث عن رغبته في اللعب على مع فريق من الأندية الكبيرة في الملاعب الإنجليزية، الأمر الذي ربطه بالانتقال إلى آرسنال الذي بدوره، ما يزال يعاني مركز المهاجم الصريح، مع تواصل إصابات جابرييل جيسوس وعدم انتظام مستوى إيدي نكيتياه.دوجلاس لويزلاعب خط وسط أستون فيلا دوجلاس لويز هو لاعب آخر ارتبط منذ فترة طويلة بالانتقال إلى آرسنال، حيث رفض ناديه عرضين من الجانرز العام الماضي.مما لا شك فيه أن آرسنال حريص على التعاقد مع اللاعب البرازيلي الدولي، الذي لعب بشكل أكبر تحت قيادة أوناي إيمري، وتم اختياره كأفضل لاعب في فيلا لشهر أكتوبر، لكن التحدي الأكبر الذي يواجه النادي للندني هو إقناع لويز بمغادرة ناديه، لأن فيلا غير مستعد للبيع حاليا، حيث يسعى لضمان تأهله إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.مارتن زوبيميندينجم ريال سوسييداد زوبيميندي هو رجل آخر ظهر اسمه بانتظام في لائحة آرسنال الشرائية، ولدى اللاعب الإسباني الدولي شرط جزائي بقيمة 60 مليون يورو (52 مليون جنيه إسترليني).وأثار اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا الإعجاب كلاعب خط وسط محوري، حيث ساعد سوسييداد على التأهل لدوري أبطال أوروبا بحصوله على المركز الرابع في الليجا الموسم الماضي، وحجز الفريق منذ الآن مكانه في دور الـ16، ما قد يجعل انتقاله إلى آرسنال صعبا في الشتاء.لكن مع وجود أسئلة حول مستقبل جورجينيو على المدى الطويل، فإن إضافة لاعب مثل زوبيميندي، هو أمر لا يمكن استبعاده.سانتياجو خيمينيزوبالعودة إلى سوق المهاجمين، فإن اسم خيمينيز يظهر بانتظام، حيث ساعد اللاعب المكسيكي الدولي فريق فينورد على الفوز بلقب الدوري الهولندي الموسم الماضي.تسجيل 13 هدفًا في 12 مباراة بالدوري هذا الموسم أمر مخيف بالفعل، في حين أن ثنائيته ضد لاتسيو في دوري أبطال أوروبا تترك لفريق المدرب آرني سلوت فرصة قوية للوصول إلى الأدوار الإقصائية.أرسنال ليس الوحيد المهتم باللاعب البالغ من العمر 22 عامًا، حيث أعرب وست هام وتوتنهام عن اهتمامهما أيضا، لكن موقف فينورد يجعل الأمور أقل سهولة، خصوصا إذا نجح الفريق الهولندي في بلوغ ثمن نهائي "الأبطال".دوسان فلاهوفيتشأصبح آرسنال الآن فريقًا في دوري أبطال أوروبا ويقاتل من أجل اللقب المحلي، في وقت لا يخوض فيه يوفنتوس المنافسات القارية، الأمر الذي قد يشجع الصربي فلاهوفيتش على الانضمام إلى الجانرز.هناك حديث متزايد عن إمكانية رحيل فلاهوفيتش، مع عدم تمكنه من ترك التأثير المطلوب منذ انتقاله إلى الفريق قادما من فيورنتينا، لكن سؤال السعر ما يزال قائما، وقد يقرر آرسنال أن الأموال التي يريدها يوفنتوس من الأفضل إنفاقها على مهاجم يتمتع بخبرة أكبر في البريميرليج. -(وكالات)