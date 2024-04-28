6 أندية تشارك في قرعة "المحترفات" اليوم

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عمان- _- تسحب عند الساعة الواحدة من ظهر اليوم، في مقر الاتحاد الأردني لكرة القدم، قرعة بطولة الدوري الأردني للمحترفات لموسم 2024، والذي ينطلق الجمعة 17 من أيار (مايو) المقبل، على ملاعب البولو في مدينة الحسين للشباب.وتقام البطولة بمشاركة 6 أندية: الاتحاد، الأرثوذكسي، الاستقلال، النصر، عمان FC، والحسين.ووجه الاتحاد الأردني لكرة القدم، الدعوة لأندية المحترفات، لحضور فعاليات القرعة.وحسب التعليمات، تقام مباريات البطولة بنظام الدوري المجزأ من 3 مراحل ذهاب وإياب، ومرحلة ذهبية، بحيث يفوز باللقب الفريق الحاصل على المركز الأول في ترتيب الفرق النهائي.يذكر أن النسخة الأولى للبطولة أقيمت في العام 2004، وفاز بلقبها فريق شباب الأردن، وتوج الاتحاد بالنسخة الأخيرة، بعد أن حسم لقب البطولة بـ27 نقطة، فيما حصل الأرثوذكسي على المركز الثاني، وعمان FC استقر ثالثاً، وصعد الحسين من دوري الدرجة الأولى للسيدات بعد حصده اللقب الموسم الماضي.