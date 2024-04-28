الإثنين 29 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

6 أندية تشارك في قرعة "المحترفات" اليوم

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فريق الاتحاد بطل دوري المحترفات في الموسم الماضي - (من المصدر)
عمان- _- تسحب عند الساعة الواحدة من ظهر اليوم، في مقر الاتحاد الأردني لكرة القدم، قرعة بطولة الدوري الأردني للمحترفات لموسم 2024، والذي ينطلق الجمعة 17 من أيار (مايو) المقبل، على ملاعب البولو في مدينة الحسين للشباب.اضافة اعلان
وتقام البطولة بمشاركة 6 أندية: الاتحاد، الأرثوذكسي، الاستقلال، النصر، عمان FC، والحسين.
ووجه الاتحاد الأردني لكرة القدم، الدعوة لأندية المحترفات، لحضور فعاليات القرعة.
وحسب التعليمات، تقام مباريات البطولة بنظام الدوري المجزأ من 3 مراحل ذهاب وإياب، ومرحلة ذهبية، بحيث يفوز باللقب الفريق الحاصل على المركز الأول في ترتيب الفرق النهائي.
يذكر أن النسخة الأولى للبطولة أقيمت في العام 2004، وفاز بلقبها فريق شباب الأردن، وتوج الاتحاد بالنسخة الأخيرة، بعد أن حسم لقب البطولة بـ27 نقطة، فيما حصل الأرثوذكسي على المركز الثاني، وعمان FC استقر ثالثاً، وصعد الحسين من دوري الدرجة الأولى للسيدات بعد حصده اللقب الموسم الماضي.
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