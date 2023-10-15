6 لاعبين يدعمون قائمة المنتخب الوطني قبل لقاء العراق بـ"الرباعية"

مهند جويلس

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عمان- تشهد المباراة المقبلة للمنتخب الوطني لكرة القدم أمام نظيره العراقي لتحديد المركزين الثالث الرابع ضمن منافسات البطولة الدولية الرباعية الودية التي تستضيفها عمان، دخول لاعبين غابوا عن قائمة المنتخب في المباراة الماضية أمام المنتخب الإيراني.ومن المنتظر أن يدخل كل من: نور الدين الروابدة، محمد أبو زريق "شرارة"، يوسف أبو جلبوش، دانيال عفانة، أمين الشناينة ومهند أبو طه، في حسابات المدير الفني للمنتخب الوطني حسين عموتة، سعيا لإشراكهم في المباراة المقبلة، ضمن خططه في محاولة إشراك أكبر عدد من اللاعبين لتجربتهم استعدادا للاستحقاقات المقبلة.وغاب الروابدة وأبو زريق وأبو جلبوش وعفانة لعدم اكتمال جاهزيتهم البدنية قبل مواجهة إيران، فيما لم يدخل الشناينة وأبو طه ضمن الخيارات بسبب التحاقهما بالمنتخب في اليوم ذاته من المباراة، عقب خوضهما مع "الأولمبي" مواجهة أمام مصر في اليوم السابق بالقاهرة.ومن المتوقع أن يجري عموتة العديد من التغييرات على تشكيلة المنتخب الأساسية خلال لقاء العراق، بعد الخسارة الأليمة التي تعرض لها المنتخب أمام إيران بثلاثة أهداف مقابل هدف، والتي صاحبتها العديد من الأخطاء الفنية والفردية من اللاعبين، رغم الاقتراب من تحقيق التعادل في اللحظات الأخيرة، إلا أن اللاعب إحسان حداد أهدر ركلة جزاء أبعدت المنتخب من الوصول للمشهد الختامي للبطولة.ويملك اللاعبون الغائبون عن المباراة الماضية إمكانيات فنية تساهم في تعزيز فرص المنتخب في تسجيل الفوز الأول له تحت قيادة المدرب المغربي، بعد 3 خسائر له عملت على تهبيط معنويات الشارع الرياضي في أمل المنافسة على إحدى البطاقات المؤهلة لكأس العالم 2026 عن قارة آسيا، أو المنافسة بالوصول لأدوار متقدمة في نهائيات كأس آسيا المقرر إقامتها مطلع العام المقبل في قطر.وتضم قائمة المنتخب الوطني في التجمع الحالي 28 لاعبا، وهم: يزيد أبو ليلى، مالك شلبية، أحمد الجعيدي، محمد أبو حشيش، سعد الروسان، عبد الله نصيب "ديارا"، إحسان حداد، مهند خير الله، دانيال عفانة، هادي الحوراني، فراس شلباية، مصطفى عيد، إبراهيم سعادة، نور الدين الروابدة، نزار الرشدان، صالح راتب، رجائي عايد، عبيدة السمارنة، يوسف أبو جلبوش "صيصا"، أحمد عرسان، مهند أبو طه، أمين الشناينة، موسى التعمري، أنس العوضات، محمد أبو زريق "شرارة"، محمود مرضي، علي علوان ويزن النعيمات.ويواصل المنتخب تدريباته تحضيرا لمواجهة العراق عند الساعة الخامسة والنصف من مساء يوم غد على ستاد عمان الدولي، وذلك بعد خسارة العراق من قطر بفارق الركلات الترجيحية 6-5، فيما تقام المباراة النهائية عند الساعة التاسعة مساء على الملعب ذاته بين قطر وإيران.وظهر المنتخب العراقي بصورة جيدة في مباراته الأولى أمام قطر، وكان الطرف الأفضل في اللقاء بشكل عام، إلا أن تألق الحارس القطري معتز برشم ساهم في ذهاب المباراة لركلات الترجيح، وحسمها لاحقا، "العنابي"، ما يؤكد أن مواجهة العراق لن تكون سهلة على المنتخب الوطني.