6 لاعبين يمثلون "السباحة" في دورة الألعاب العربية

خالد تيسير العميري

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عمان – أجرى المنتخب الوطني للسباحة تعديلا عن قائمته المشاركة في النسخة الخامسة عشرة من دورة الألعاب العربية، والتي تستضيفها مدينة وهران الجزائرية في الفترة من 5 إلى 15 تموز (يوليو) الحالي.ويمثل المنتخب الوطني للسباحة في هذه الدورة تحت قيادة المدرب د.علي النوايسة، ستة سباحين، وهم: محمد البدور وعماد زبن وعدنان العبداللات وليث صباح وعمرو الور وزياد السلعوس، وذلك بعد استبعاد السباح عمرو حسين.ويأمل اتحاد السباحة في تحقيق نتائج إيجابية خلال مشاركته بالدورة العربية، متسلحا بالتاريخ بعدما أحرز 14 ميدالية ملونة (ذهبية و3 فضيات و10 برونزيات) خلال مشاركاته في النسخ السابقة من الدورة العربية.ويمتلك السباحون المشاركون حظوظا جيدة للتنافس مع نظرائهم العرب وحصد الميداليات الملونة في الدورة العربية، وذلك بعد خضوعهم لتدريبات مكثفة.كما يتأهب “السباحة” للمشاركة في النسخة العشرين من بطولة العالم التي تحتضنها اليابان في الفترة من 21 إلى 31 تموز (يوليو) الحالي، بواسطة السباحين: عمرو الور ومحمد البدور ومريم مثقال وتارا العالول.ويعقب بطولة العالم، مشاركة المنتخب الوطني في منافسات النسخة التاسعة عشرة من دورة الألعاب الآسيوية، والتي تقام في مدينة هانغجو الصينية في الفترة من 23 أيلول (سبتمبر) إلى 8 تشرين الأول (أكتوبر) المقبلين.