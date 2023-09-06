الأربعاء 06 أيلول 2023
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6 منتخبات تؤكد مشاركتها بالبطولة العربية للناشئين بكرة اليد

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أحد لاعبي المنتخب الوطني يسدد على مرمى العراق في البطولة الماضية التي جرت في عمان -(الغد)
عمان -الغد- أكد الاتحاد الأردني لكرة اليد، مشاركة المنتخب الوطني للناشئين في البطولة العربية التي تقام في تونس خلال الفترة من 17 ولغاية 24 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، وهي البطولة المخصصة للفئة العمرية 2006-2007. اضافة اعلان
وأعلن الاتحاد العربي، عن مشاركة 6 منتخبات لغاية الآن في هذه البطولة وهي (الأردن والكويت والسعودية وتونس والجزائر والعراق)، حيث أبقى الاتحاد العربي باب المشاركة مفتوحا أمام الاتحادات العربية الراغبة بالمشاركة.
ويخصع المنتخب الوطني للناشئين حاليا، إلى تدريبات مكثفة بإشراف المدربين محمد طه وصدام أبو رمان، في الوقت الذي قرر فيه الاتحاد مشاركة المنتخب الوطني في دوري أندية الدرجة الأولى (المرحلة الثانية) مع الفرق التي ستخوض لقاءات تحديد المراكز من الخامس وحتى الثامن، بنتائج غير محتسبة، وذلك لمنح الفريق الكثير من المباريات الودية قبل موعد الاستحقاق الرسمي للبطولة العربية.
ويركز اتحاد اللعبة كثيرا على هذا المنتخب، من خلال إعداده بالصورة المثالية من خلال التحضيرات المكثفة والمعسكرات التدريبية سواء كانت الداخلية أو الخارجية، ودفعه للمشاركة في البطولات الرسمية، التي تقام العام الحالي، وكل ذلك حتى يكون جاهزا للمشاركة في البطولة الآسيوية التي تقام صيف العام المقبل. 
ويذكر أن الاتحاد الأردني، استضاف العام الماضي البطولة الغربية للناشئين 2004-2005، والتي شهدت مشاركة منتخبات تونس والمغرب والسعودية والكويت والعراق، إلى جانب المنتخب الوطني، الذي قدم مستويات جيدة في أغلب المباريات. 
فوز لمنتخب الشباب 
من ناحية أخرى، فاز المنتخب الوطني للشباب على فريق كفرسوم بنتيجة 29-24، في المباراة التي جرت أول من أمس في صالة مدينة الحسن الرياضية بإربد، ضمن بطولة دوري أندية الدرجة الأولى، والتي يشارك فيها المنتخب الوطني بنتائج غير محتسبة. 
وسبق للمنتخب الوطني، أن حقق الفوز على فريقي القوقازي ويرموك الشونة ضمن لقاءات الدوري. 
وسيشارك المنتخب الوطني في المرحلة الثانية من الدوري أيضا، مع الفرق التي تلعب على المراكز من الأول وحتى الرابع، وذلك ضمن خطة إعداد الفريق للمشاركة في البطولة الآسيوية التي تقام العام المقبل. 
وينتظر أن يعلن الاتحاد في غضون اليومين المقبلين برنامج لقاءات المرحلة الثانية من دوري أندية الدرجة الأولى، وذلك بعد اتضاح المراكز التي تحصلت عليها الفرق في المرحلة الأولى من الدوري، حيث ضمن فريقا السلط والأهلي التواجد في المربع الذهبي، وبات فريق الحسين على مقربة من التأهل، كونه سيخوض مواجهة سهلة تجمعه مع فريق يرموك الشونة، فيما ستحدد نتتيحة المباراة التي تجمع بين فريقي العربي وكفرسوم الفريق المتأهل. 
بالمقابل، ستلعب فرق الكتة والقوقازي ويرموك الشونة والفريق الخاسر من لقاء العربي وكفرسوم، المرحلة الثانية من الدوري لتحديد المراكز من الخامس وحتى الثامن، حيث تنص تعليمات البطولة على أن الفريقين الحاصلين على المركزين السابع والثامن يهبطان إلى مصاف دوري أندية الدرجة الثانية لموسم 2024. 
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