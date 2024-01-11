الخميس 11 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

6 مواجهات قوية مع انطلاقة المرحلة الثانية من "سلة الناشئين" اليوم

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لاعب الأرثوذكسي ليث ساحلية يحاول التسجيل بسلة اتحاد عمان في لقاء سابق - (من المصدر)
عمان - تنطلق، اليوم، مباريات ذهاب المرحلة الثانية من بطولة دوري الناشئين تحت 16 سنة لكرة السلة، بإقامة ست مباريات قوية ومثيرة.
وتبرز مباراة فريقي اتحاد عمان والإنجليزية من جانب مواجهات الجولة الأولى من المرحلة الثانية، والتي تقام عند الساعة 4:30 مساء في صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب، وهو اللقاء الذي سيتم بثه عبر المنصات الرقمية لـ"الغد" بتعليق الزميلين نهاد ماضي ومحمد ملص.اضافة اعلان
ويحل فريق كفريوبا ضيفا ثقيلا على فريق نجوم اتحاد عمان عند الساعة 3 مساء في صالة الأمير حمزة، والتي ستشهد أيضا مواجهة فريقي نجوم الأرثوذكسي والأرثوذكسي عند تمام الساعة 6 مساء.
ويستقبل كفر راكب نظيره الرياضي عند الساعة 3 مساء في صالة الحسن التدريبية، فيما ستكون صالة الحسن للشباب مسرحا لمواجهتي غزة هاشم وبيت ايدس عند الساعة 3 مساء، والجليل مع شباب بشرى عند الساعة 4:30 مساء، وهو اللقاء الذي سيتم بثه أيضا عبر المنصات الرقمية لـ"الغد" بتعليق الزميل مصطفى منصور.
وطبقا للتعليمات، قسمت الفرق الـ12 المتأهلة من المرحلة الأولى إلى مجموعتين قبل الشروع في منافسات المرحلة الثانية -دون حملها النقاط التي جمعتها في المرحلة السابقة- حيث تضم المجموعة الأولى فرق، الأرثوذكسي وشباب بشرى ونجوم الأرثوذكسي والجليل ونجوم اتحاد عمان وكفريوبا، فيما تضم المجموعة الثانية فرق، الإنجليزية وبيت ايدس واتحاد عمان وغزة هاشم والرياضي وكفر راكب. 
وفي هذه المرحلة، تلعب كل مجموعة فيما بينها بنظام الدوري الكامل من مرحلتين، ويتأهل منه أول وثاني المجموعتين إلى المرحلة الثالثة (الدور قبل النهائي).
وتلعب الفرق الأربعة فيما بينها بنظام الدوري الكامل من مرحلتين، من أجل ترتيب مراكز الفرق بشكل نهائي وتحديد طرفي النهائي والمركز الثالث، بحيث يلعب أول وثاني الترتيب سلسلة طويلة من 5 مباريات مفترضة في المرحلة النهائية، يحسمها ويفوز باللقب من يسبق منافسه في تحقيق ثلاثة انتصارات، فيما يتنافس الفريقان صاحبا الترتيب الثالث والرابع في سلسلة قصيرة من ثلاث مباريات مفترضة يحسمها ويظفر بالمركز الثالث "الميدالية البرونزية" من يسبق منافسه بانتصارين.   
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