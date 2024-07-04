6 ميداليات ملونة لـ"المصارعة" في البطولة العربية بالجزائر

خالد تيسير العميري

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عمان – حقق لاعبو المنتخب الوطني للمصارعة، 6 ميداليات ملونة (ذهبيتان وفضيان وبرونزيتان)، خلال مشاركتهم في البطولة العربية للمصارعة الرومانية والحرة والسيدات للفئتين تحت 15 و20 عاما، والتي تختتم اليوم في القاعة البيضاوية للمركب الأولمبي محمد بوضياف بالجزائر العاصمة.وأحرز لاعب المنتخب الوطني للمصارعة الرومانية تحت 15 عاما، أوس سميح الميدالية الذهبية، فيما تقلد اللاعبان سند ناغوج وآدم وجيه الميدالية الفضية.وتقلد لاعب المنتخب الوطني للمصارعة الحرة تحت 15 عاما، عبدالرحمن المرافي الميدالية الذهبية، فيما ظفر اللاعبان عمر اسحاق وحمزة نفش بالميدالية البرونزية.وعلى مستوى المجموع العام، جاء الأردن في المركز الثالث بقيادة المدربين يحيى أبو طبيخ وهاني المرافي، فيما جاءت الجزائر وتونس بالمركزين الأول والثاني تواليا.وترأست الدكتورة رهام الزغير عضو مجلس إدارة اتحاد المصارعة، الوفد المشارك في البطولة العربية، والذي يضم المدربين يحيى أبو طبيخ، هاني المرافي، رائد القيسي، والمعالجة عرين الخريشا، إلى جانب الحكمين خالد المصري وسميح جمعة.وينافس المنتخب الوطني بـ13 لاعبا، وهم عن فئة الروماني تحت 15 عاما: أوس سميح، سند ناغوج وآدم وجيه، وعن فئة الروماني تحت 20 عاما: صهيب الحسنات، أحمد الحمايدة، عمر دراغمة، ومعتصم الكساسبة. وعن فئة المصارعة الحرة تحت 15 عاما: عمر اسحاق، حمزة نفش، وعبدالرحمن المرافي، وعن فئة تحت 20 عاما: صهيب المرافي، عبدالله مكون، وسند البيطار، فيما يشارك بـ4 لاعبات عن فئة السيدات تحت 20 عاما، وهن: مايا قطيشات، تالا أبو خيط، مريم أبو حماد، ونورا الطيبين.ومن الجدير بالذكر، أن البطولة تحظى بمشاركة 165 لاعبا ولاعبة يمثلون 8 دول، هي: الأردن، تونس، مصر، سورية، قطر، السعودية، فلسطين، والجزائر، كما يتواجد 69 مرافقا للوفود المشاركة من حكام ومدربين وإداريين، بإجمالي 234 مشاركا.