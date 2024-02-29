62 مشاركا في انطلاقة الجولة الثانية بدوري الجولف

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انطلقت أمس منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الأردني للجولف للموسم الحالي في ملعب نادي واحة آيلة بمدينة العقبة، وسط مشاركة قياسية لنحو 62 لاعبا ولاعبة يمثلون مختلف الأعمار وللجنسين.ويتسابق اللاعبون على توجيه سلسلة من الضربات الدقيقة تجاه "الحفر"، بحثا عن خطف الصدارة في الفئات المختلفة، علما بأن الجولة الثانية من الدوري المحلي للجولف، تشهد مشاركة خارجية للمرة الأولى بوجود اللبناني رشيد عقل، كما أن منافسات البطولة تختتم يوم غد، والذي يشهد انطلاقة دوري الفرق أيضا.وقالت أمينة سر اتحاد الجولف مجد نجادا في تصريحات على هامش البطولة: "كانت بداية الموسم مثالية من خلال المنافسة القوية التي شهدتها منافسات الجولة الأولى، نراهن في اتحاد الجولف على أهمية خلق الحافز التصنيفي ودوره في تحفيز اللاعبين لرفع المستوى العام لبطولة الدوري"، مشددة على إنجازهم الترتيبات كافة لضمان سير البطولة بطريقة مثالية.وثمن اتحاد الجولف الجهود المبذولة من القائمين على ملعب نادي واحة آيلة بتسخير مرافق النادي كاملة ووضعها تحت تصرف الاتحاد، لتسهيل أمور البطولة وضمان إنجاحها، إلى جانب الدور الكبير الذي تقدمه مديرية الأمن العام واللجنة الأولمبية الأردنية وومثلي وسائل الإعلام المختلفة.ويدخل الدوري الأردني بجولاته كافة، في تصنيف الاتحاد الدولي للجولف (R&A)، إلى جانب دعم أنشطة الاتحاد، علما بأن اللجنة المنظمة تسعى لنقل الدوري إلى المستوى الإقليمي وزيادة المشاركات من قبل لاعبي الدول المختلفة، وسط دعم كبير من أسرة الاتحاد، التي وضعت خطة متطورة للموسم الحالي.