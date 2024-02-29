الخميس 29 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

62 مشاركا في انطلاقة الجولة الثانية بدوري الجولف

من منافسات الجولة الأولى من بطولة دوري الجولف - (من المصدر)
من منافسات الجولة الأولى من بطولة دوري الجولف - (من المصدر)
 انطلقت أمس منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الأردني للجولف للموسم الحالي في ملعب نادي واحة آيلة بمدينة العقبة، وسط مشاركة قياسية لنحو 62 لاعبا ولاعبة يمثلون مختلف الأعمار وللجنسين.اضافة اعلان
ويتسابق اللاعبون على توجيه سلسلة من الضربات الدقيقة تجاه "الحفر"، بحثا عن خطف الصدارة في الفئات المختلفة، علما بأن الجولة الثانية من الدوري المحلي للجولف، تشهد مشاركة خارجية للمرة الأولى بوجود اللبناني رشيد عقل، كما أن منافسات البطولة تختتم يوم غد، والذي يشهد انطلاقة دوري الفرق أيضا. 
وقالت أمينة سر اتحاد الجولف مجد نجادا في تصريحات على هامش البطولة: "كانت بداية الموسم مثالية من خلال المنافسة القوية التي شهدتها منافسات الجولة الأولى، نراهن في اتحاد الجولف على أهمية خلق الحافز التصنيفي ودوره في تحفيز اللاعبين لرفع المستوى العام لبطولة الدوري"، مشددة على إنجازهم الترتيبات كافة لضمان سير البطولة بطريقة مثالية.
وثمن اتحاد الجولف الجهود المبذولة من القائمين على ملعب نادي واحة آيلة بتسخير مرافق النادي كاملة ووضعها تحت تصرف الاتحاد، لتسهيل أمور البطولة وضمان إنجاحها، إلى جانب الدور الكبير الذي تقدمه مديرية الأمن العام واللجنة الأولمبية الأردنية وومثلي وسائل الإعلام المختلفة.  
ويدخل الدوري الأردني بجولاته كافة، في تصنيف الاتحاد الدولي للجولف (R&A)، إلى جانب دعم أنشطة الاتحاد، علما بأن اللجنة المنظمة تسعى لنقل الدوري إلى المستوى الإقليمي وزيادة المشاركات من قبل لاعبي الدول المختلفة، وسط دعم كبير من أسرة الاتحاد، التي وضعت خطة متطورة للموسم الحالي.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
صراع على الكرة بين لاعب سحاب إيهاب الخوالدة ولاعب شباب الأردن أويس زيادات بمواجهة الذهاب - (من المصدر)

شباب الأردن وسحاب يتطلعان للتعويض بدوري المحترفين اليوم

منذ1 ساعة
جانب من اجتماع اللجنة المنظمة العليا لبطولة اختراق الضاحية العربية - (من المصدر)

10 دول عربية تتنافس في سباق اختراق الضاحية بالأردن

منذ1 ساعة
المدربة البيلاروسية ألينا كوزنيتسوفا تتوسط اللاعبتين المشاركتين في البطولة الدولية - (من المصدر)

منتخب الجمباز يشارك في بطولة لاتفيا الدولية

منذ1 ساعة
من حفل تكريم المنتخب الوطني للكراتيه - (من المصدر)

"الكراتيه" يكرم المنتخب الوطني الفائز بذهبية العالم

منذ1 ساعة
لاعب الفيصلي عارف الحاج يتقدم لمرمى الحسين إربد ضمن منافسات دوري المحترفين - (الغد)

أندية المحترفين تأمل برؤية واضحة لأجندة الموسم

منذ1 ساعة
ليبرون جيمس يقود لوس أنجليس ليكرز للفوز على كليبرز - (من المصدر)

ليبرون ودونتشيتش يقودان ليكرز ومافريكس لفوزين مثيرين

منذ1 ساعة
افكار و مواقف

ضحايا استبداد "حق النقض- (2)..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم
سلامة الدرعاوي

توصيات الأعيان

سلامة الدرعاوي |اليوم

ليس للحقد دواء

سميح المعايطة |اليوم
ترجمات
فلسطينية نازحة في رفح، قطاع غزة، شباط (فبراير) 2024 - (المصدر)‏

سراب الدولتين‏: كيف تُكسر حلقة العنف في واقع الدولة الواحدة‏ ‏(2-2)

ترجمات |28 شباط 2024
1

سراب الدولتين‏: كيف تكسر حلقة العنف في واقع الدولة الواحدة‏ (2-1)

ترجمات |27 شباط 2024
جانب من آثار الدمار الحاصل بمستشفى الشفاء في شمال غزة-(وكالات)

تدمير النظام الصحي في قطاع غزة يتجاوز مستشفياته

ترجمات |26 شباط 2024
تظاهرة مؤيدة لوقف الحرب في غزة بالعاصمة البريطانية، لندن - (المصدر)

الحرب في غزة تسمم السياسة البريطانية

ترجمات |26 شباط 2024
‏متظاهرون يدعون إلى وقف إطلاق النار في غزة، أمام البيت الأبيض في واشنطن - (أرشيفية)

كيف تغير الحرب بين إسرائيل وحماس العالم

ترجمات |26 شباط 2024
عناصر من المقاومة العراقية التابعة لفصائل قوات الحشد الشعبي - (أرشيفية)

لماذا أوقفت المقاومة العراقية التصعيد ضد أميركا؟

ترجمات |25 شباط 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
bc6fcf28-ca21-4631-bc0d-10efb4032d05

مجزرة دوار النابلسي

نويت منذ 41 دقيقة

نويت

محاضرة 28 شباط 2024

محاضرة

العطاء المستمر والدائم من الأردن إلى أهلنا في غزة 27 شباط 2024

حمزة حجاج- العطاء المستمر والدائم من الأردن إلى أهلنا في غزة

المواطن الأردني 26 شباط 2024

حمزة حجاج- المواطن الأردني

انتشار مادة الكريستال المخدرة في شوارع الأردن 25 شباط 2024

حمزة حجاج- انتشار مادة الكريستال المخدرة في شوارع الأردن
 
 