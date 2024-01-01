7 أردنيين مسجلون في الدوري العالمي للشباب بالكراتيه

أيمن وجيه الخطيب

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عمان - أعلن الاتحاد الدولي للكراتيه عن تسجيل 7 لاعبين أردنيين، في أول حدث في الدوري العالمي الكراتيه 1 - للشباب، والذي تستضيفه إمارة الفجيرة الإماراتية بالفترة من 22 إلى 25 شباط (فبراير) المقبل، المؤهل إلى الدورة الأولمبية للشباب "داكار 2026: (الخاصة بالفئات السنية بين 15 و18 عاماً).واللاعبون الأردنيون المشاركون في البطولة هم: كريم أبو الهيجاء، جود الضروس، بتول إيراهيم، ليمار طوروسان، مايا طوروسان، نتالي طوروسان، وروح ياسين، بانتظار قرار اتحاد اللعبة باعتماد أسماء المشاركين رسميا في البطولة.وأصدرت اللجنة المنظمة الكتيب الرسمي للبطولة، الذي يتضمن الشروط والتعليمات، وبرنامج مسابقات الحفل العالمي، الذي يتوقع أن يشهد مشاركة 2000 رياضي ورياضية من أنحاء العالم، وستقام على هامش الدوري العالمي دورتين دوليتين للمدربين والحكام.ويعد الدوري العالمي كراتيه 1 أحد أبرز سلاسل الأحداث المتوقعة للعام الحالي، حيث يعزز مكانة الشباب في رياضة الكراتيه، وتضم سلسلة الدوري العالمي، جولات تقام في الفجيرة، ومدينة كورنا الإسبانية ومدينة بوركي الكرواتية ومدينة ميريدا المكسيكية ومدينة البندقية الإيطالية.ووعد اللواء ناصر عبدالرزاق الرزوقي رئيس الاتحادين الآسيوي والإماراتي نائب رئيس الاتحاد الدولي للكراتيه، من خلال كلمته الترحيبية بتتنظيم استثنائي للبطولة ورحب بالمشاركين في البطولة.ووجه الرزوقي كلمة إلى شباب الكراتيه حول العالم قائلا: "أنتم مستقبل الكراتيه، ونحن فخورون بتفانيكم وشغفكم بهذه الرياضة، والدوري العالمي للشباب للكراتيه هو منصتكم لعرض مواهبكم ومهاراتكم وإبداعاتكم هنا في الإمارات وتحديداً في إمارة الفجيرة الرائعة الداعمة للرياضة الإماراتية بقوة".وأعلن الاتحاد الدولي للكراتيه في وقت سابق عن تسجيل 5 لاعبين لتمثيل المنتخب الوطني في الجولة الأولى من الدوري العالمي التي ستقام في باريس بالفترة من 26 إلى 28 من الشهر المقبل، بانتظار قرار اتحاد اللعبة باعتماد أسماء المشاركين رسميا في البطولة.وبلغ عدد المشاركين في الجولة 373 مشاركا من 58 بلدا.واللاعبون المسجلون هم: عبد الله حماد (وزن تحت 60 كغم)، وعبد الرحمن المصاطفة وعفيف غيث (وزن تحت 67 كغم)، وحسن المصاروة (وزن تحت 75 كغم)، ومحمد الجعفري (وزن تحت 84 كغم)، بانتظار قرار اتحاد اللعبة باعتماد أسماء المشاركين رسميا في البطولة.وتجدر الإشارة، إلى أن اتحاد الكراتيه يواصل عمله، حيث شهدت الأيام القليلة الماضية إنجاز بطولات محلية وتصفيات منتخبات وطنية، وفحوصات الترقية، بانتظار إعادة تشكيل الاتحاد، بحثا عن مزيد من الإنجازات للكراتيه الأردنية.وكان رئيس اتحاد الكراتيه، قدم استقالته في وقت سابق من العام الماضي إلى جانب 5 من أصل 9 أعضاء في مجلس الإدارة، ومن المتوقع أن تعلن اللجنة الأولمبية حل مجلس الاتحاد، تمهيدا لتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شؤون الاتحاد خلال المرحلة المقبلة، لحين إجراء انتخابات جديدة بعد الانتهاء من دورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقبلة "باريس 2024".