الخميس 07 أيلول 2023
النسخة المطبوعة

7 انتصارات و22 هدفا و"الهاتريك" مرتين في الجولة الأولى بدوري "الأولى"

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من جمهور دوري الدرجة الاولى لكرة القدم - (من المصدر)
عمان- سبعة انتصارات وغزارة أهداف وبداية قوية  للفرق الطامحة بالصعود لدوري المحترفين، هي أبرز عناوين الأسبوع الأول من دوري الدرجة الأولى.
وتصدر فريق اتحاد الرمثا، ترتيب الفرق مع نهاية منافسات الجولة بفارق الأهداف، بفضل الفوز الكبير على فريق العالية 5-1. اضافة اعلان
وشهدت منافسات الأسبوع الأول، انتصارات لفرق اتحاد الرمثا، الصريح، السرحان، الهاشمية، الجزيرة، العربي، وكفرسوم، فيما تعرض فرق العالية، أم القطين، صما، البقعة، الطرة، عمان اف سي، اليرموك للخسارة الأولى.
وبالنظر إلى عدد الأهداف التي سجلتها الفرق، فإن المجموع الكلي بلغ 22 هدفا بمعدل 3.1 هدف في المباراة، ويعد اتحاد الرمثا الأقوى هجوما برصيد 5 أهداف، فيما لم تسجل فرق أم القطين، البقعة، اليرموك، وعمان اف سي أي هدف.
ويعد دفاع فريق العالية الأضعف من الناحية الدفاعية، وبقيت شباك فرق الصريح، العربي، كفرسوم، والهاشمية نظيفة من الأهداف.
تصدر لاعبا اتحاد الرمثا طيار العواقلة، والسرحان صهيب الوهيبي، قائمة الهدافين، بعد ثلاثية  الأول بمرمى فريق العالية، وهاتريك الثاني في مرمى حارس أم القطين، فيما سجل لاعب الصريح "المخضرم" خلدون خزامي، ولاعب الجزيرة نور الدين موافي، هدفين.
وحظيت مباريات الجولة الأولى من دوري "المظالم"، بمتابعة جماهيرية مميزة، خصوصا في ظل فتح الملاعب أمام الجماهير مجانا، وحرص جمهور كل فريق على تشجيع اللاعبين بكل روح رياضية، وساهم في رفع معنويات اللاعبين وانعكس ذلك على المستوى الفني للمباريات وزاد من الحماس والإثارة والأندية. 
نتائج الجولة
فوز اتحاد الرمثا على العالية 5-1،  كفرسوم على اليرموك 1-0، الهاشمية على عمان اف سي1-0،  الجزيرة على الطرة 3-1، السرحان على صما 4-1، والعربي على البقعة 2-0، والصريح على أم القطين 3-0. 
ويفتتح فريقا صما واتحاد الرمثا يوم الأحد المقبل، مباريات الأسبوع الثاني، بمواجهة تقام عند الساعة الخامسة على ملعب الأمير هاشم بالرمثا.
ويستقبل السرحان على ملعبه  نظيره الجزيرة في مواجهة قوية، تقام عند الساعة الخامسة من مساء يوم الإثنين المقبل، وفي التوقيت نفسه، يلعب الجارين العربي والطرة على ملعب الأمير هاشم، ويشهد ملعب البتراء لقاء اليرموك وعمان اف سي عند الساعة السادسة مساء.
وتقام يوم الثلاثاء المقبل مواجهتان، تجمع الأولى الصريح والهاشمية على ملعب الرصيفة عند الساعة الخامسة مساء، ويلتقي  في الثانية البقعة مع أم القطين عند الساعة السادسة مساء، على ملعب البتراء.
وتختتم مباريات الأسبوع الثاني يوم الاربعاء المقبل، بلقاء العالية وكفرسوم عند الساعة السادسة على ملعب الأمير محمد بالزرقاء.
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