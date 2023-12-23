السبت 23 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

7 فرق تتأهل إلى المرحلة النهائية من دوري الشباب

من مباريات دوري الشباب تحت 19 عاما - (من المصدر)
من مباريات دوري الشباب تحت 19 عاما - (من المصدر)
 تأهلت فرق الحسين إربد، الرمثا، الفيصلي، الوحدات، عمان اف سي، الرمثا وشباب الأردن، إلى المرحلة الثانية والنهائية من بطولة دوري الشباب تحت سن 19 لأندية النخبة لكرة القدم، لموسم 2023/2024، بعد حصولها على المراكز الستة الأولى في الدور الأول.اضافة اعلان
واستقر الحسين بصدارة ترتيب الفرق برصيد 23 نقطة، يليه الفيصلي 22، الوحدات وعمان fc   21، الرمثا وشباب الأردن 19، الأهلي 18، الجزيرة 17، البقعة واليرموك 12، سحاب 3، وعجلون أخيرا من دون نقاط.
وتقام منافسات المرحلة الثانية لدوري النخبة ت 19، بنظام الدوري الكامل من مرحلتين "ذهاباً وإياباً"، على أن يتوج باللقب الفريق الحاصل على أكبر عدد من النقاط.
في المقابل، انتقلت فرق الأهلي، الجزيرة، البقعة، اليرموك، سحاب، وعجلون، للمنافسة في الدور الثاني لأندية الدرجات، إضافة إلى الأندية الحاصلة على المراكز الأربعة الأولى من بطولات الفئات العمرية لأندية الدرجات الأولى والثانية والثالثة.
وحسب تعليمات بطولات الفئات العمرية، تلعب الفرق الحاصلة على الترتيب من 7 - 12، الدور الثاني لأندية الدرجات بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، بمشاركة الأندية الحاصلة على المراكز الأربعة الأولى من بطولات الفئات العمرية لأندية الدرجات الأولى والثانية والثالثة، بحيث تتأهل الفرق أصحاب المراكز من (1-6) من المرحلة الثانية للمشاركة في بطولات الفئات العمرية لأندية النخبة خلال الموسم المقبل، بغض النظر عن درجة النادي في هذا الموسم، والفرق الحاصلة على الترتيب من (7-10) تشارك في بطولات الفئات العمرية لأندية الدرجات، بغض النظر عن درجة النادي.
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