7 ميداليات حصيلة "المبارزة الأردنية" في كأس آسيا

بلال الغلاييني

واصل لاعبو ولاعبات المنتخب الوطني للمبارزة تألقهم في بطولة كأس آسيا، وذلك عندما أضافوا أربع ميداليات إلى رصيدهم في مشاركتهم المميزة في هذه البطولة والمخصصة لسلاحي الإيبيه والفلوريه، والتي أختتمت أمس في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، وشهدت مشاركة واسعة من اللاعبين واللاعبات الذين مثلوا منتخبات دول (أوزبكستان ومكاو والهند واليمن وسلطنة عمان والإمارات والكويت والبحرين، إضافة إلى الأردن).

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وتمكنت اللاعبة سيلين النوايسة من الظفر بالميدالية الفضية في سلاح الإيبيه للناشئات، ونالت اللاعبة زين حتاملة، واللاعبة تانيا عواد الميدالية البرونزية لذات السلاح، بينما حصلت اللاعبة العمانية إسراء الشعيبي على الميدالية الذهبية.



وفي سلاح الفلوريه للناشئين فاز اللاعب محمد بسيسة بالميدالية البرونزية، في الوقت الذي توج فيه لاعب مكاو كيو لام بالميدالية الذهبية، وحصل اللاعب الإماراتي فارس البلوشي على الميدالية الفضية، فيما حصل لاعب مكاو هيم شونغ على الميدالية البرونزية ثالث مكرر.



وكان اللاعب عزالدين العتوم قد توج بالميدالية الفضية في سلاح الإيبيه، كما توج اللاعب عبدالرحمن المغايرة بالميدالية البرونزية لذات السلاح، مثلما حصلت اللاعبة ليمار الزمر على الميدالية البرونزية في سلاح الفلوريه، وذلك في المنافسات التي جرت أمس، لتبلغ حصيلة لاعبو ولاعبات المنتخب الوطني مع ختام بطولة كأس آسيا إلى سبع ميداليات من بينها ميداليتان فضيتان، وخمس ميداليات برونزية.





بطولة غرب آسيا تنطلق اليوم



وتنطلق اعتبارا من صباح اليوم السبت قي صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، لقاءات بطولة غرب آسيا لفئتي تحت 23 و20 سنة، والمخصصة للأسلحة الثلاثة الإيبيه والفلوريه والسابر، وذلك بمشاركة منتخبات دول البحرين واليمن وفلسطين وسلطنة عمان ولبنان والعراق والكويت والسعودية والإمارات حسب ما أشار اليه الأمين العام لاتحاد غرب آسيا الأردني حكم الخالدي، الذي أكد إلى أن عدد اللاعبين المشاركين في الأسلحة الثلاثة، والذين سيمثلون منتخبات بلادهم وصل إلى 146 لاعبا ولاعبة.



وترأس الخالدي الاجتماع الفني الذي عقد أمس في مقر الاتحاد الأردني، والذي حضره ممثلون عن الدول المشاركة، وشهد مناقشة كافة الأمور الفنية والإدارية المتعلقة بالبطولة. وتسعى المنتخبات الوطنية إلى تسجيل حضورها القوي والمميز في هذه البطولة، والتي تشهد مشاركة اللاعبين الأقوياء من الدول المشاركة، حيث خضعت المنتخبات الوطنية في الأونة الأخيرة إلى تدريبات مكثفة وصلت فيها إلى الجاهزية التامة سعيا لتحصيل النتائج المميزة التي تعزز من فرص اللاعبين واللاعبات في بلوغ منصات التتويج في الأسلحة الثلاثة.



ويذكر أن الجهاز الفني للمنتخبات الوطنية يضم كلا من المدربين بشار أبو عاصي ومحمود جندية (سلاح السابر)، والمدرب الأوزبكي ابرو (سلاح الفلوريه)، وعلي أبو زمع وحسان وأنس الكايد وحسان القنة (سلاح الإيبيه)، وعبد الكريم الشولي (المعد البدني)، وسعيد الكرمي (المعد الذهني).

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