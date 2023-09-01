الأحد 03 أيلول 2023
النسخة المطبوعة

بطولة غرب آسيا تنطلق اليوم بمشاركة 146 لاعبا

7 ميداليات حصيلة "المبارزة الأردنية" في كأس آسيا

لاعبات المنتخب الوطني للمبارزة على منصة التتويج أمس (من المصدر)
لاعبات المنتخب الوطني للمبارزة على منصة التتويج أمس (من المصدر)

واصل لاعبو ولاعبات المنتخب الوطني للمبارزة تألقهم في بطولة كأس آسيا، وذلك عندما أضافوا أربع ميداليات إلى رصيدهم في مشاركتهم المميزة في هذه البطولة والمخصصة لسلاحي الإيبيه والفلوريه، والتي أختتمت أمس في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، وشهدت مشاركة واسعة من اللاعبين واللاعبات الذين مثلوا منتخبات دول (أوزبكستان ومكاو والهند واليمن وسلطنة عمان والإمارات والكويت والبحرين، إضافة إلى الأردن).

اضافة اعلان


وتمكنت اللاعبة سيلين النوايسة من الظفر بالميدالية الفضية في سلاح الإيبيه للناشئات، ونالت اللاعبة زين حتاملة، واللاعبة تانيا عواد الميدالية البرونزية لذات السلاح، بينما حصلت اللاعبة العمانية إسراء الشعيبي على الميدالية الذهبية.


وفي سلاح الفلوريه للناشئين فاز اللاعب محمد بسيسة بالميدالية البرونزية، في الوقت الذي توج فيه لاعب مكاو كيو لام بالميدالية الذهبية، وحصل اللاعب الإماراتي فارس البلوشي على الميدالية الفضية، فيما حصل لاعب مكاو هيم شونغ على الميدالية البرونزية ثالث مكرر.


وكان اللاعب عزالدين العتوم قد توج بالميدالية الفضية في سلاح الإيبيه، كما توج اللاعب عبدالرحمن المغايرة بالميدالية البرونزية لذات السلاح، مثلما حصلت اللاعبة ليمار الزمر على الميدالية البرونزية في سلاح الفلوريه، وذلك في المنافسات التي جرت أمس، لتبلغ حصيلة لاعبو ولاعبات المنتخب الوطني مع ختام بطولة كأس آسيا إلى سبع ميداليات من بينها ميداليتان فضيتان، وخمس ميداليات برونزية.


بطولة غرب آسيا تنطلق اليوم

وتنطلق اعتبارا من صباح اليوم السبت قي صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، لقاءات بطولة غرب آسيا لفئتي تحت 23 و20 سنة، والمخصصة للأسلحة الثلاثة الإيبيه والفلوريه والسابر، وذلك بمشاركة منتخبات دول البحرين واليمن وفلسطين وسلطنة عمان ولبنان والعراق والكويت والسعودية والإمارات حسب ما أشار اليه الأمين العام لاتحاد غرب آسيا الأردني حكم الخالدي، الذي أكد إلى أن عدد اللاعبين المشاركين في الأسلحة الثلاثة، والذين سيمثلون منتخبات بلادهم وصل إلى 146 لاعبا ولاعبة.


وترأس الخالدي الاجتماع الفني الذي عقد أمس في مقر الاتحاد الأردني، والذي حضره ممثلون عن الدول المشاركة، وشهد مناقشة كافة الأمور الفنية والإدارية المتعلقة بالبطولة. وتسعى المنتخبات الوطنية إلى تسجيل حضورها القوي والمميز في هذه البطولة، والتي تشهد مشاركة اللاعبين الأقوياء من الدول المشاركة، حيث خضعت المنتخبات الوطنية في الأونة الأخيرة إلى تدريبات مكثفة وصلت فيها إلى الجاهزية التامة سعيا لتحصيل النتائج المميزة التي تعزز من فرص اللاعبين واللاعبات في بلوغ منصات التتويج في الأسلحة الثلاثة.


ويذكر أن الجهاز الفني للمنتخبات الوطنية يضم كلا من المدربين بشار أبو عاصي ومحمود جندية (سلاح السابر)، والمدرب الأوزبكي ابرو (سلاح الفلوريه)، وعلي أبو زمع وحسان وأنس الكايد وحسان القنة (سلاح الإيبيه)، وعبد الكريم الشولي (المعد البدني)، وسعيد الكرمي (المعد الذهني). 

 

اقرأ أيضاً: 

"المبارزة" أمام فرصة جديدة لمواصلة تحقيق الإنجازات

لاعب المنتخب الأولمبي أمين الشناينة يتجاوز لاعب المنتخب الفلسطيني خلال المباراة الودية بين المنتخبين - (من المصدر)

"الأولمبي" يواصل تحضيراته للتصفيات الآسيوية ويعالج أخطاء ودية فلسطين 01 أيلول 2023

الأميرة آية تتوسط كبار الحضور في بطولة غرب آسيا للكراتيه أمس -(من المصدر)

غلة أردنية وافرة من الميداليات في "كراتيه غرب آسيا" 01 أيلول 2023

كرة اليد

الأهلي والسلط يخضعان لاختبارين قويين أمام العربي والحسين 01 أيلول 2023

لاعبتا منتخب السيدات للكرة الشاطئية فرح العطعوط ورهف حيمور -(من المصدر)

انطلاق منافسات دوري "طائرة" السيدات بحلة تنافسية جديدة اليوم 01 أيلول 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
تتويج لاعب المنتخب الوطني عزالدين العتوم بالميدالية الفضية أمس -(من المصدر)

3 ميداليات للأردن في بطولة كأس آسيا للمبارزة

31 آب 2023
1693219494394519400

"المبارزة" جاهز لاستضافة بطولتي "كأس وغرب آسيا"

28 آب 2023
اقرأ أيضا
WhatsApp Image 2023-09-02 at 20.03.06

كفرسوم يتوج بلقب بطولة البراعم لكرة اليد

منذ6 ساعة
F5COVw_XMAIXob4

بهدف بيلينغهام القاتل.. ريال مدريد يعزز صدارته للدوري الإسباني

منذ6 ساعة
زيد الحلواني

الحلواني يفوز بالميدالية البرونزية في جائزة فرنسا الكبرى للتايكواندو

منذ7 ساعة
WhatsApp Image 2023-09-02 at 17.31.00

منتخب السلة يختتم مشواره المونديال بالخسارة من المكسيك

منذ9 ساعة
جنوب السودان

تأهل تاريخي لجنوب السودان إلى الأولمبياد

منذ9 ساعة
المنتخب الوطني الأول للتايكواندو -(من المصدر)

منتخبا الكبار والناشئين للتايكواندو يبدآن مشوارهما في "جائزة باريس" وبطولة آسيا

01 أيلول 2023
افكار و مواقف
مكرم أحمد الطراونة

لكي نتجاوز مخاوف العطش

مكرم أحمد الطراونة |اليوم
ماهر أبو طير

المسؤولية الغافية

ماهر أبو طير |اليوم

تطبيع نكبة..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم
سلامة الدرعاوي

لماذا نجدد مع الصندوق؟

سلامة الدرعاوي |اليوم

البيانات الشخصية للأفراد في إطار الحماية القانونية

د.نهلا عبدالقادر المومني |اليوم

الدين العام.. كرة الثلج المتدحرجة

رعد التل |اليوم
ترجمات
زعماء دول "بريكس" في قمة المجموعة الأخيرة في جنوب أفريقيا - (المصدر)

هل تكون "بريكس" صوتا بديلا للجنوب العالمي؟‏

ترجمات | منذ4 ساعة
فلاح مصري محكوم بعد حادثة دنشواي عند خروجه من المحكمة - (المصدر)

مصر 1906: حادثة دنشواي ومقاومة الفلاحين المنسية

ترجمات |02 أيلول 2023
‏جنود أميركيون يستعدون لركوب مروحية نقل عسكرية في قاعدة الأسد الجوية، العراق - (أرشيفية)

عواقب الحرب على الإرهاب وحرب العراق‏

ترجمات |30 آب 2023
مقيمة في مخيم الهول الذي يؤوي العائلات المرتبطة بـ"داعش" في سورية - (المصدر)

مشكلة "الهول": مستقبل العائلات المرتبطة بداعش

ترجمات |29 آب 2023
يفغيني بريغوجين، رئيس مجموعة "فاغنر"، لقطة من فيديو، حزيران (يونيو) 2023 – (المصدر)

حماقة بريغوجين

ترجمات |28 آب 2023
رسم تعبيري للفنان مايك ماكويد - (المصدر)

المهمة البغدادية: من كان وراء أكبر سرقة مصرفية في التاريخ؟ (2-2)

ترجمات |27 آب 2023
 