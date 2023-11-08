7 نقاط تفصل الجزيرة عن عودة سريعة لدوري المحترفين

يحيى قطيشات

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عمان - مشاهد مثيرة حملت الإثارة والمتعة في منافسات الأسبوع الثامن من دوري أندية الدرجة الأولى لكرة القدم، أبرزها الفوز الدرماتيكي الذي حققه فريق الصريح على نظيره فريق البقعة.وتقدم الصريح بثلاثية نظيفة قبل أن يدرك البقعة التعادل، وفي اللحظات الأخيرة من الوقت بدل الضائع أدرك الأول هدف الانتصار ليتصدر الدوري مؤقتا، قبل أن يعود الجزيرة لقيادة ترتيب الفرق بعدما قلب تأخره امام اليرموك بهدف لفوز ثمين بهدفين.وأصبح الجزيرة قاب قوسين أو أدنى من العودة السريعة لمكانه الطبيعي في دوري المحترفين، ويحتاج لحصد 7 نقاط فقط من 15 نقطة دون النظر الى بقية النتائج الأخرى للفرق.ويسير الجزيرة والصريح بخطوات ثابتة نحو التأهل من خلال عروض فنية مميزة ونتائج طيبة، وتظهر المؤشرات أن المباراة بين الفريقين والمقررة في منافسات الأسبوع الثالث عشر والأخير من عمر الدوري ستكون مباراة التتويج.وأوقف كفرسوم تقدم فريق السرحان وأجبره على قبول نتيجة التعادل الإيجابي 2-2، ليفقد الأخير نقطتين ثمينتين في الصراع نحو المنافسة على بطاقتي التأهل لدوري المحترفين.وواصل فريقا العربي وعمان اف سي مشوارهما سعيا لتحقيق المطلوب من الناحية النقطية رغم انحسار فرصهما، بانتظار تعثر الجزيرة والصريح في الجولات الخمسة المتبقية من عمر الدوري، علما بأن فرق السرحان والعربي وعمان اف سي تملك الرصيد ذاته (16 نقطة)، مقابل 24 نقطة للجزيرة و22 للصريح.وحسب نظام البطولة، تقام المنافسات بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، ويتأهل أول وثاني الترتيب لدوري المحترفين للموسم المقبل، على أن يهبط آخر فريقين إلى مصاف أندية الدرجة الثانية.وارتفعت وتيرة المنافسة وزادت الإثارة والندية، في منطقة الوسط بتواجد فرق الهاشمية (11 نقطة)، أم القطين (10 نقاط)، كفرسوم (10 نقاط)، اتحاد الرمثا (9 نقاط)، البقعة (9 نقاط)، وترنو جميع هذه الفرق للابتعاد عن شبح الهبوط في ظل تبخر فرصتها بالمنافسة على بطاقتي التأهل.وحقق فريق صما فوزا مهما جدا على العالية بهدفين من دون مقابل، ليتقدم خطوة مهمة والابتعاد مؤقتا عن المركزين الأخيرين رافعا رصيد الى 7 نقطة، تاركا خلفه اليرموك (5 نقاط)، والطرة (4 نقاط)، وصاحب المركز الأخير فريق العالية الذي لم يتذوق طعم الفوز أو التعادل في 8 جولات، في موقف لا يحسد عليه.ويعد الجزيرة الفريق الوحيد الذي لم يتعرض للخسارة في منافسات الدوري حتى الان، فيما يعد العالية الفريق الوحيد الذي لم يتذوق طعم الفوز، وبقي سجل الجزيرة والعالية خاليا من التعادلات، بعد 8 انتصارات متتالية للأول، و8 خسائر متتالية للثاني.ويعتبر فريق الصريح الأقوى هجوما برصيد 23 هدفا، أما الأضعف من الناحية الهجومية فهو فريق اليرموك والذي لم يسجل حتى الآن سوى 4 اهداف، ويملك الجزيرة أقوى خط دفاع حيث لم يدخل مرمى الحارس سوى هدفين، فيما يتشارك الطرة والعالية بأضعف خط دفاع، بتلقي كل منهما 19 هدفا.وتنطلق منافسات الأسبوع التاسع، يوم الأحد المقبل بإقامة مباراتين، تجمع الأولى اتحاد الرمثا مع البقعة على ملعب الأمير هاشم، ويلعب في الثانية أم القطين مع الهاشمية على ملعب الأمير محمد بالزرقاء.ويلتقي يوم الاثنين المقبل الجزيرة مع العالية على ملعب السلط، والعربي واليرموك على ملعب الأمير هاشم، وتستمر مباريات الأسبوع يوم الثلاثاء المقبل بإقامة مواجهتين، السرحان مع عمان اف سي على ملعب السرحان، والصريح مع الطرة على ملعب الأمير هاشم.وتختتم منافسات الأسبوع بمباراة واحدة تجمع صما مع كفرسوم على ملعب الأمير هاشم بالرمثا، علما بان جميع المباريات تقام عند الساعة الرابعة مساء.