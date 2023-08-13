742 هدفا في 12 مباراة.. السلط والأهلي في الصدارة

بلال الغلاييني

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عمان - دخلت منافسات دوري أندية الدرجة الأولى لكرة اليد، مراحل الحسم، بعد انقضاء ثلاث جولات من المرحلة الأولى، والتي تقام وفق نظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة بمشاركة الفرق الثمانية.وتبدو أمور السلط والأهلي ميسرة في بلوغ المرحلة الثانية (المربع الذهبي) بعد أن حققا الفوز في الجولات الثلاث الماضية، وتمركزهما في صدارة الترتيب العام برصيد 6 نقاط لكل فريق، في الوقت الذي فيه فرق العربي والكتة والحسين في صراع كبير للمنافسة على حجز البطاقات المخصصة للمربع الذهبي حيث تتشارك هذه الفرق بالمركز الثالث برصيد 4 نقاط لكل فريق، كما أن فريقا القوقازي وكفرسوم يأملان في تحقيق رغباتهما في الجولات المقبلة واللحاق ببقية الفرق في المنافسة، وهما قادران على ذلك نظرا لمستواهما الفني الجيد، رغم تراجعهما إلى المركز الأخير مع فريق يرموك الشونة برصيد خال من النقاط.واسفرت لقاءات الجولة الثالثة عن فوز فريق السلط على فريق القوقازي بنتيجة 38-27، وفوز فريق الكتة على فريق العربي بنتيجة 29-28، وفوز فريق الحسين إربد على فريق كفرسوم بنتيجة 27-25، وفوز فريق الأهلي على فريق يرموك الشونة بنتيجة 42-29.وشهدت الجولة الثالثة تسجيل 245 هدفا، وسجل في مباراة الأهلي ويرموك الشونة 71 هدفا، وهي الأعلى تسجيلا في هذه الجولة، وجاءت بعدها مباراة السلط والقوقازي 65 هدفا، ومباراة الكتة والعربي 57 هدفا، ومباراة الحسين وكفرسوم 52 هدفا.وبلغ مجموع الأهداف التي سجلت في الـ12 مباراة الماضية 742 هدفا، علما بأن الجولة الأولى شهدت تسجيل 263 هدفا، وسجل في الجولة الثانية 234 هدفا.إلى ذلك تبدأ لقاءات الجولة الرابعة يوم الأربعاء المقبل عندما يلتقي فريقا السلط والكتة عند الساعة السادسة مساء في صالة قصر الرياضة بمدينة الحسين للشباب، ثم يلتقي بذات الصالة فريقا الأهلي والحسين إربد عند الساعة الثامنة، ويلتقي يوم السبت المقبل فريقا القوقازي وكفرسوم عند الساعة السادسة مساء في صالة الحسين بإربد، ثم يلتقي بذات الصالة فريقا العربي ويرموك الشونة عند الساعة الثامنة مساء.ويذكر أن دوري الدرجة الأولى يقام وفق نظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، بمشاركة المنتخب الوطني للشباب بنتائج غير محتسبة حيث يتأهل إلى ألمربع الذهبي الفرق الحاصلة على المراكز الأربعة الأولى، وتلعب الفرق الحاصلة على المراكز من الخامس وحتى الثامن في مرحلة ثانية بمشاركة المنتخب الوطني للناشئين بنتائج غير محتسبة.ومن المقرر أن يخوض المنتخب الوطني للشباب مباراته الثانية في منافسات الدوري اليوم الاثنين عندما يواجه فريق القوقازي عند الساعة السادسة مساء في صالة قصر الرياضة بمدينة الحسين للشباب، فيما يخوض مباراته الثالثة يوم الثلاثاء 22 آب (أغسطس) الحالي بلقاء فريق يرموك الشونة عند الساعة السادسة مساء في صالة مدينة الحسين الرياضية بإربد.المنتخب الوطني للناشئين يبدأ لقاءاته في المرحلة الثانية مع الفرق الحاصلة على المركز الخامس وحتى الثامن.