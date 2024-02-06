8 دول تعلن مشاركتها في "اختراق الضاحية العربية".. والقادسية يغادر إلى الشارقة

مصطفى بالو

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عمان - أكدت 8 دول مشاركتها في بطولة اختراق الضاحية العربية، والتي تستضيفها اللجنة المؤقتة لألعاب القوى على أرض نادي البشارات في السابع من آذار (مارس) المقبل.وتطمح اللجنة المؤقتة تحقيق النجاح التنظيمي المأمول، وتجاوز ما حققته المنتخبات الوطنية في بطولة اختراق الضاحية العربية التي جرت بالأردن العام 2018، عندما تقلد اللاعبون 3 ميداليات برونزية.وقال رئيس اللجنة المؤقتة لألعاب القوى وليد رحاحلة في رده على استفسارات "الغد": "اعتمدنا مسار السباق بشكل نهائي في نادي البشارات، ونشكر إدارة النادي على تعاونها وتقديم التسهيلات اللازمة، واخترنا النادي تبعا لطبيعته الريفية، وارضيته المناسبة للسباق، وسبق أن احتضن بطولة العالم لاختراق الضاحية، وكذلك بطولة آسيا لاختراق الضاحية، عندما حققت اللعبة نجاجا تنظيميا كبيرا".وتابع: "قمنا بعدة زيارات إلى ميدان المنافسة في نادي البشارات للجولف، برفقة أعضاء مجلس الإدارة ومدير البطولة رفيق حمود ولجنة الحكام، وتفقدنا مسار السباق لمختلف الفئات، والتي ستقام لفئات الناشئين والناشئات والشباب والشابات والرجال والسيدات، وسنواصل تجهيز المسار مع بدء العد التنازلي لانطلاق منافسات اختراق الضاحية العربية، ونعمل بروح الفريق على المستوى الإداري والفني بحثا عن النجاح في استضافة البطولة وتحقيق نتائج وانجازات جديدة لألعاب القوى والرياضة الأردنية".وحول عدد الدول التي أعلنت مشاركتها في البطولة، أجاب رحاحلة: "وصلتنا خطابات من 8 دول، أعلنت مشاركتها في البطولة، وهي العراق، لبنان اليمن، السعودية، فلسطين، المغرب، سورية، الجزائر، إلى جانب الأردن المستضيف، ونتوقع أن يزداد عد الدول العربية المشاركة قبل موعد إغلاق باب التسجيل المحدد في الرابع عشر من شباط (فبراير) الحالي".وتحدث رحاحلة عن آلية اختيار القائمة النهائية للمنتخبات الوطنية لجميع الفئات لهذه البطولة، قائلا: "حددنا بطولة اختراق الضاحية المفتوحة، والتي أقيمت مؤخرا في رحاب الجامعة الهاشمية، لاختيار عناصر المنتخب الوطني المشارك في البطولة العربية، وشهدت البطولة مستويات متباينة في بعض الفئات، وقوية في فئات أخرى، ووضعت اللجنة الفنية أرقاما تأهيلية لدخول المنتخب الوطني، ورشحت أصحاب المراكز الأولى إلى الاختيار الأولي، ولدينا جلسة نهائية يوم غد، لاختيار قائمة المنتخبات الوطنية المشاركة في اختراق الضاحية العربية، حيث سندرس نقاط القوة والضعف، ونوزع اللاعبين بهدف تعزيز حظوظ المنافسة وتحقيق الانجازات الجديدة".وعن حظوظ المنتخبات الوطنية في السباق العربي، بين رحاحلة: "سأكون صريحا إلى حد كبير، لدينا حظوظ المنافسة في خطف الميداليات ببعض الفئات خصوصا على مستوى السيدات، لا سيما وأن عدد المشاركين في فئات الذكور أكثر من الإناث، ما يقربنا في الأخيرة إلى منصات التتويج، لكن نطالب لاعبينا بالمزيد من الاجتهاد، خصوصا وأن الدول العربية ستأتي إلى عمان، بخيرة عدائيها وفق جدول مشاركات واحتكاك ومعسكرات متواصلة، وكلي ثقة بجميع اللاعبين واللاعبات ببذل قصارى جهدهم، والاستفادة من المفاجآت السارة التي حققها "النشامى" في كأس آسيا المقامة حاليا في قطر، والتي وقف فيها بين الاربعة الكبار في قارة آسيا، ولديه حظوظ المنافسة على اللقب، ما يعطي شبابنا وشاباتنا حافزا معنويا كبيرا في السباق العربي لاختراق الضاحية".إلى ذلك، توجه وفد نادي القادسية إلى الشارقة أمس، للمشاركة في منافسات ألعاب القوى ضمن دورة السيدات العربية المقامة حاليا بالإمارات، حيث أجرى الفريق مرانه الأخير أول من أمس في مضمار ستاد عمان الدولي، وودعهم رحاحلة الذي أبدى ثقة أركان اللعبة بالنادي العريق، مطالبا اللاعبات ببذل قصارى جهدهم لتحقيق نتائج مشرفة لألعاب القوى الأردنية في المنافسة العربية.ويترأس وفد القادسية، نائب رئيس النادي محمد خميس، ويرافقه كل من هاشم شعبان ادارياً، ومحمد فاروق المطري مدربا، واللاعبات ولاء القواسمي ( 400 م و800 م والتتابع)، جيفارا الطميزي (الوثب الطويل و400 م/حواجز والتتابع)، لجين الخطيب (وثب ثلاثي و100 م والتتابع)، ملك عفيفي ( 100 م والتتابع)، ملك أبو سالم (1500 م و 3000 م)، وحلا الأعرج (200 م و400 م).